Нестандартные советы на все случаи жизни

Всем известно, что бытовые хитрости могут сильно облегчить уборку в доме. Но, оказывается, они могут помочь и во время путешествий. Стоит проявить лишь немного смекалки, и решение бытовых задач станет намного легче.







В нашей сегодняшней статье мы расскажем о нескольких нестандартных советах, которые точно пригодятся вам в жизни.

Слайм легко оттереть уксусом.Каждая современная мама слышала о слайме. Одно это слово вызывает у многих ужас. Однако дети их обожают. Но что делать, если после детской игры вы находите остатки слайма на одежде или ковре? Главное – не паниковать и не торопиться выкидывать испорченные вещи. Просто воспользуйтесь нашим советом, и вас больше не будут пугать эти игрушки.Итак, если на поверхности ковра залип слайм, в первую очередь не стоит пытаться его оторвать. У вас все равно не получится сделать это аккуратно. А вот ковер вы, скорее всего, повредите. Вместо этого сходите на кухню и возьмите столовый уксус. Промокните им ватный диск и аккуратно им ототрите слайм с поверхности. Вы потратите на это всего пару минут. А ваш ковер вновь будет как новый.Резинка поможет контролировать расход жидкого мыла.Вы наверняка замечали, что жидкое мыло заканчивается быстрее обычного. Все дело в том, что мы выдавливаем гораздо больше продукта, чем необходимо. А когда речь идет о детях, то тут и вовсе идет бездумный расход мыла. Но можно ли это предотвратить? Да, если следовать нашим советам.Для того чтобы сократить расход жидкого мыла, достаточно лишь канцелярской резинки и вашей смекалки.Разместите резинку между крышкой и дозатором. Такое простое действие позволит существенно сократить расход мыла, а значит позволит сэкономить на данной статье расходов.Пакет защитит машинку от поломки.Часто нестандартное использование вещей помогает решать многие бытовые задачи. Взять, к примеру, стирку. Наверняка вы замечали, что после стирки вещей в барабане оказывается много мелкого мусора. А ведь он может попасть в отверстия, что приведет к поломке стиральной машинки. А это вряд ли кого-то обрадует. Но, к счастью, наша следующая хитрость поможет вам этого избежать.Для того чтобы собрать весь мусор во время стирки, поможет обычный полиэтиленовый пакет. Просто закиньте его в стирку вместе с вещами, и результат вас удивит. После того как вещи постираются, вы обнаружите весь мелкий мусор внутри пакета. И никаких поломок стиральной машинки. Попробуйте сами.Отличная альтернатива влажным салфеткам.Наш следующий совет пригодится тем, кто собирается на природу. Часто мы стараемся переключиться с бешеного ритма города и ищем спокойные места подальше от цивилизации. Однако забываем, что в тиши леса вряд ли найдутся мыльные принадлежности. А тащить с собой бутылку мыла все-таки не хочется. Но мы точно знаем, как можно выйти из этой ситуации победителем.Если вы не хотите брать с собой бутылку с мылом, просто воспользуйтесь нашим следующим советом. Возьмите туалетную бумагу, жидкое мыло и линейку. Полейте мыло сверху на туалетную бумагу, а линейкой аккуратно распределите его по всей поверхности. После чего дайте бумаге полностью высохнуть. На природе просто слегка смочите такую бумагу и разотрите ее в руках до образования мыльной пены. Так вы всегда сможете помыть руки, не тратя огромные суммы на влажные салфетки.Губка защитит ваш холодильник от неприятных запахов.Все мы любим запах домашних блюд. Они наполняют дом уютом. Однако в холодильнике ароматы часто отличаются от уютных. Если вы обнаружили в холодильнике неприятный запах, это может свидетельствовать о том, что какое-то блюдо испортилось. Необходимо сразу перебрать все продукты и выкинуть те, что пропали.Но иногда неприятный запах образуется от смешения различных ароматов. Предотвратить такое невозможно. Или возможно? На самом деле мы знаем, как сделать так, чтобы в вашем холодильнике никогда не появлялись неприятные запахи. Достаточно всего лишь разместить на полке обычную кухонную губку. Она без труда впитает все непринятые ароматы, и они вас больше не побеспокоят.