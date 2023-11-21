Каким был фастфуд в древности, или Что осталось от римских забегаловок в средиземноморской кухне

Бедные жители древнего мегаполиса Рима ютились в арендуемых жилищах многоэтажных домов-инсул. Кухонь тамошние планировки не предусматривали, так что питаться приходилось на ходу. Для этого в Вечном городе работали тысячи дешевых забегаловок, где можно было съесть протопиццу, выпить вина, подраться, вступить в заговор бунтовщиков и найти даму сердца. О том, в чем разница между термополием, попиной и каупоной, а также чем питались в тавернах бедные римляне – в нашем материале.
Античный Рим и трактории-термополии
Древнеримский термополий. /Фото: s.mediasole.ru
Первым полноценным во всех смыслах мегаполисом древнего мира считается Рим. Более миллиона граждан этого государства остро нуждались в быстрой и дешевой еде. Орды бедных обитателей тесных многоуровневых домов-инсул не имели в своих жилищах печей. По этой причине в Риме и начали открываться термополии — забегаловки для бедноты, игравшие в жизни большого города примерно ту же роль, что уличный фастфуд в Гонконге. В одних лишь Помпеях с населением 20 тысяч человек функционировали свыше 150 термополий. При этом посещать заведения быстрого питания могли только плебеи. Привилегированные классы принимали пищу исключительно дома или в гостях.
Типичный термополий представлял собой небольшое помещение с П-образным прилавком в центре. В прилавок встраивались огромные котлы с горячей водой, подогревающей еду. В эти котлы помешались горшки и котлы поменьше, за счет чего еда долго оставалась теплой. Это позволяло обслуживать посетителя максимально быстро, не тратя время на подогрев.
В термополиях ели стоя, сидячие места не предусматривались. У стен размещались несколько лавок для тех редких клиентов, которые никуда не спешили или попросту переборщили с вином. В стенах на крюках висели колбасы с копченостями, а душистые травы и специи срывались прямо на заднем дворике. Так что несмотря на дешевизну, запах еды для плебеев привлекал даже сенаторов, которые, рискуя престижем, забегали на перекус.
Рассадники удовольствий и мятежей
Римские забегаловки разного уровня работали по стране тысячами.
Термополии были вовсе не единственной формой быстрого питания в Древнем Риме. Существовали еще забегаловки-бары с алкогольным уклоном – попины. Там римские простолюдины могли выпить после рабочего дня, завести разовые интимные знакомства, заработать на ставках на дерущихся и подраться самим. В попинах заседал весь городской сброд: от рабов до бродячих иностранцев. Употреблять алкоголь в Риме можно было с 14-летнего возраста, так что публика собиралась, что называется, от мала до велика. И хотя подобные места, как и термополии, не соответствовали кодексу чести патрициев (знатных римлян), изредка они тоже снисходили до попин.
Следующим местом отдыха были каупоны - забегаловки с гостиницей. Там уже, помимо застолья, можно было разместиться с комфортом и сопутствующими услугами, предавшись утехам с жрицами любви. Каупоны строились вдоль больших дорог, пользуясь спросом у путешествующих по большому тракту. Правда, ценник на фоне попин уже был повыше. Как повествует древнеримский писатель и историк Гай Светоний, император Клавдий пробовал закрывать подобные питейные заведения. Правители видели во всех подобных местах потенциальную угрозу. Термополии, попины и каупоны считались рассадником бунтарских настроений. Именно там под чашу вина нередко рождались римские мятежи.
Меню древнеримских забегаловок
Метрополий, расчищенный под помпейским пеплом. /Фото: st.violity.com
Что же предлагали древним римлянам в таких заведениях? Первая позиция – яйца всмятку, жареная яичница и омлет. Спросом пользовалось молоко (коровье, козье, ослиное, кобылье), которое употребляли свежим, ароматизированным различными травами и специями, добавлялось в супы. Часто готовили и морепродукты, изначально употребляемые во время голода. Со временем речная и морская рыба стала для римлян незаменимым продуктом.
Излюбленным компонентом множества блюд были злаки. Из пшеничной муки (полбы) и кукурузной сечки готовили булочки, солёную кашу. Самой ценной считалась каша с добавлением мёда, сыра и яиц.
Хлеб выпекался всегда в больших количествах, стандартной формой считалась круглая буханка с надрезами по верхней части под восемь ломтиков. Дешёвым был темный хлеб, а светлый, из муки высокого сорта, стоил намного дороже. Ещё одним излюбленным блюдом древних римлян историки называют соус гарум. Его своеобразный рецепт состоял из рыбных внутренностей, которые помещались в тару и солились. Для этого чаще всего использовалась мелкая рыба - серебристая дорадо или кефаль. Мариновалось это снадобье под солнцем, после чего заправлялось травами и специями. Уникальное блюдо термополий — моретум, являвшийся римским аналогом песто. Смесь сухого соленого сыра, чеснока, оливкового масла, уксуса, а также соли, сельдерея и кориандра перетиралось в мягкую массу и употреблялось с хлебом.
Отдельно нужно сказать о вине. Вино римляне пили иначе, чем сегодня — его смешивали с водой. Одна из тогдашних традиций - приправлять вино кориандром, корицей, кардамоном.
Существовали уже тогда и разные напитки на основе вина. Одна из таких слабоалкоголок - поска, представлявшая собой смесь подкисшего вина с водой. Еще один известный винный коктейль – лора. По сути, это тоже вода с легким градусом, которой заливался твёрдый осадок после финишного отжима виноградного сока. Лору поставляли рабам по окончании сбора урожая. В общем, представителям низших сословий в Древнем Риме приходилось довольствоваться обычным подкисшим вином, которое они разбавляли водой. А долговечное, выдержанное и сладкое вино пили исключительно представители римской элиты. Стоил такой напиток дорого и соответствовал статусу. Лучшим напитком того времени считали фалернское вино, сырье для которого выращивалось на солнечных склонах гор.
Интересно, что древние традиции римского питания в дешевых заведениях до сих пор живут в средиземноморской кухне. Основной источник жира, как и тогда, - оливковое масло вместо животных жиров. В рационе обязательно присутствует разнообразие морепродуктов, множество свежих фруктов, овощей, бобовых, злаков и орехов. И все это неизменно приправляется ежедневным употреблением нескольких бокалов вина.
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