С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Назанский
    Статья некомпетентная. Да, были разрушения и потеря части населения при взятии Багдада моголами, но город стал одним ...Упадок Багдада: к...
  • наталья никифорова
    "Прощай молодость" , а не прощайки. Время стирает память и новые поколения перевирают все на свой лад.«Прощайки»: какая...
  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...

Распространённые ошибки во время ремонта в маленькой ванной

Ремонт в маленькой ванной комнате может превратиться в очень большую проблему. Сделать так, чтобы крошечное помещение выглядело современно, уютно, и при этом вместило всю необходимую сантехнику, бытовую технику и мебель — задача не из простых.

К сожалению, нередко после окончания ремонтных работ, хозяева остаются недовольны результатом.

Как избежать подобного рода расстройств и не допустить роковых ошибок во время ремонта? Просто изучите 10 распространенных ошибок, которые нельзя допускать в маленьких ванных.

Избыток декора


Огромное количество декоративных элементов лучше не использовать в маленьких ванных комнатах. Здесь действует правило: чем меньше, тем лучше

Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Объединение ванной и санузла


Вопреки распространенному мнению, совмещение ванны и санузла не приведет к увеличению площади, а только прибавит проблем. Одна из главных проблем состоит в том, что в таких помещениях довольно сложно найти место для всей необходимой бытовой техники.

Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Маленькая плитка на стенах и полу


Маленькая плитка сделает ванную комнату еще более тесной и неуютной. Оптимальный вариант для небольших площадей — использование большой и широкой плитки, которая визуально увеличит помещение.

Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Использование в отделке только белого цвета


Белая сантехника, белый пол, белый потолок, белые стены — это слишком для маленькой ванной. Отдавайте предпочтение светлым тонам, которые помогут визуально расширить ванную. Но не забывайте об акцентных деталях, которые сделают помещение более стильным и уютным.

Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Использование темной плитки


Как бы стильно не смотрелись ванные комнаты, оформленные в черном цвете, следует понимать, что это не вариант для крошечных помещений.
Из-за темной плитки помещение будет казаться очень тесным и мрачным.

Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Слишком роскошный интерьер


Согласитесь, лепнина, зеркала в золотых рамах и хрустальные люстры крайне нелепо смотрятся в помещении площадью около 5 кв.м.

Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Большое количество мебели


Переизбыток мебели превратит интерьер ванной в настоящую катастрофу. Старайтесь выбирать функциональную мебель и компактные системы хранения, которые занимают немного места, но при этом вмещают все необходимое.

Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Установка маленьких зеркал


Каждому известно, что самый простой способ визуально увеличить площадь маленького помещения — использование зеркал. Выбрав для оформления ванной большие зеркала без рамы, вы сможете моментально преобразить интерьер.

Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Отказ от ванной в пользу душевой


Не отказывайте себе в удовольствии понежиться в теплой ванной. Даже в малогабаритной ванной комнате можно смело устанавливать ванную


Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Недостаток освещения


Одна из самых частых ошибок, которые допускают при планировке маленькой ванной — недостаток освещения. В маленькой ванной необходимо использовать не только верхнее освещение, но и боковое. Отличная идея — использование зеркал с подсветкой.

Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
ошибкиРемонт
наверх