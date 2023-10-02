5 самых дорогих подводных отелей мира, отдых в которых может и разорить

1. Роскошный курорт Resort World Sentosa с подводными номерами (Сингапур)

Resort World Sentosa – один из крупнейших тематических парков на всем азиатском континенте и единственный в мире, где имеются подводные апартаменты (Сингапур).

К услугам посетителей Resort World Sentosa гигантский аквариум, подводный ресторан и 11 двухуровневых подводных номеров (Сингапур).

2. Отель Дубай и его подводные люксы (ОАЭ)

Atlantis the Palm – «корона» всемирно известного Пальмового острова в Дубае. | Фото: traveltime.media.

В фешенебельном отеле есть подводные номера, только придется раскошелиться (Atlantis the Palm, Дубай). | Фото: apartments-dubai.sale.

Ночь пребывания в одном из подводных номеров обойдется минимум 8 тысяч долларов (Atlantis the Palm, Дубай). | Фото: apartments-dubai.sale.

3. Отельный комплекс InterContinental Shanghai Wonderland (Шанхай, Китай)

InterContinental Shanghai Wonderland Hotel — это удивительный гостиничный комплекс, в котором сочетаются инновации и развлечения мирового класса (Китай). | Фото: planetofhotels.com.

Подводный ресторан отельного комплекса InterContinental Shanghai Wonderland (Шанхай, Китай). | Фото: traveltime.media.

Под водой находится и спортивный комплекс, который порадует любителей активного отдыха (InterContinental Shanghai Wonderland, Китай). |Фото: livingintravels.com.

Подводные сьюты Межконтинентального гостиничного комплекса Шанхая (Китай).

4. Двухуровневый номер The Muraka на курорте Conrad Maldives Rangali Island (Мальдивы)

Первая в своем роде роскошная двухуровневая резиденция с главной спальней, погруженной более чем на 5 метров ниже уровня моря (The Muraka, Мальдивы).

Винтовая лестница или лифт приведут к подводному аквариуму и архитектурному шедевру (The Muraka, Мальдивы).

5. Подводная лодка для романтических путешествий Lover's Deep St. Lucia (сеть отелей Oliver's Travels)

Lover's Deep St. Lucia – один из самых эксклюзивных и роскошных отелей мира, в котором можно путешествовать под водой.

Интерьер подводной лодки Lover's Deep St. Lucia - The Underwater Hotel был оформлен с особой тщательностью и размахом.

Столовая хоть и рассчитана на несколько человек, но отправиться в путешествие целой компанией не получится. | Фото: oliverstravels.com.

Интерьер спальни и ванной комнаты в отеле-субмарине, за ночь в которой придется отдать до 292 тыс. дол.

Постояльцам доступны гастрономические изыски от лучших поваров и ресторанов. | Фото: luxtionary.com.