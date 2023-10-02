5 самых дорогих подводных отелей мира, отдых в которых может и разорить

Планируя отдых, чтобы разнообразить свою утомительную повседневную жизнь или просто отрешиться от неспокойного ритма жизни, большинство людей выбирает привычные варианты, согласно своим финансовым возможностям и пристрастиям. Ну а те, у кого неограниченные финансовые возможности могут получить еще и незабываемые впечатления от отдыха в царстве Нептуна. Если же душа жаждет приключений и роскоши, а благосостояние позволяет, то 5 лучших и самых дорогих подводных отелей мира, станут лучшим вариантом, какой можно себе представить.
1. Роскошный курорт Resort World Sentosa с подводными номерами (Сингапур)
Resort World Sentosa – один из крупнейших тематических парков на всем азиатском континенте и единственный в мире, где имеются подводные апартаменты (Сингапур).
Resorts World Sentosa в Сингапуре является одним из крупнейших тематических парков на всем азиатском континенте. Самые популярные достопримечательности развлекательного комплекса, включая аквариум S.E.A., аквапарк Adventure Cove и 11 океанских люксов, предлагают гостям получить незабываемый опыт не только разнообразного отдыха на воде, но и захватывающие впечатления под ней.
К услугам посетителей Resort World Sentosa гигантский аквариум, подводный ресторан и 11 двухуровневых подводных номеров (Сингапур).
Для размещения сьютов был создан огромный аквариум, являющийся одним из самых больших аквариумов мира, где обитает в привычных условиях более 40 тыс. морских обитателей. За ними могут наблюдать как любознательные гости курорта, так и те, что решил провести пару тройку ночей внутри этого «водоема». Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что Resort World Sentosa – один из самых доступных подводных отелей с таким уровнем обустройства и обслуживания, где за одну ночь можно заплатить около 2 тыс. долларов.
2. Отель Дубай и его подводные люксы (ОАЭ)
Atlantis the Palm – «корона» всемирно известного Пальмового острова в Дубае. | Фото: traveltime.media.
Дубай – город с одними из самых красивых отелей в мире, где наряду с более традиционными условиями пребывания предложит еще и совсем экзотические. Atlantis the Palm является одним из тех, где предлагает непривычную форму альтернативного размещения, которое точно многим придется по душе. Расположенный между голубыми водами Персидского залива и величественным горизонтом богатого Эмирата, Atlantis The Palm является короной всемирно известного Пальмового острова в Дубае, созданного руками человека.
В фешенебельном отеле есть подводные номера, только придется раскошелиться (Atlantis the Palm, Дубай). | Фото: apartments-dubai.sale.
Ночь пребывания в одном из подводных номеров обойдется минимум 8 тысяч долларов (Atlantis the Palm, Дубай). | Фото: apartments-dubai.sale.
Помимо более чем роскошных, но все же традиционных архитектурных сооружений, его устроители предложат два подводных люкса, «Посейдон» и «Нептун», позволяющих гостям спать под толстым слоем воды лагуны Амбассадор, наполненной множеством видов рыб и морских обитателей. Особенно впечатляет, что коралловый риф, мимо которого стайками проплывают яркие скалярии, огромные скаты и хищные акулы, созданы руками человека. Посетителям рекомендуют выбирать лишь место поудобней, чтобы увидеть всю эту красоту с наилучшего ракурса, правда, перед этим нужно заблаговременно забронировать номер и иметь при себе как минимум 8 тыс. дол. и то, если не захочется приключений, которые не входят в эту сумму.
3. Отельный комплекс InterContinental Shanghai Wonderland (Шанхай, Китай)
InterContinental Shanghai Wonderland Hotel — это удивительный гостиничный комплекс, в котором сочетаются инновации и развлечения мирового класса (Китай). | Фото: planetofhotels.com.
Подводный ресторан отельного комплекса InterContinental Shanghai Wonderland (Шанхай, Китай). | Фото: traveltime.media.
Межконтинентальный гостиничный комплекс (InterContinental Shanghai Wonderland), появившийся на отвесном склоне заброшенного карьера в пригороде Шанхая, также может предложить отдых не только в номерах с привычными видами за окном. Состоящий из 16-ти этажей, два из которых находятся над поверхностью земли, 12 интегрированы в карьерную стену, а оставшиеся два – и вовсе под аквариумом, являются тем местом, где каждый может выбирать, что ему ближе.
Под водой находится и спортивный комплекс, который порадует любителей активного отдыха (InterContinental Shanghai Wonderland, Китай). |Фото: livingintravels.com.
Подводные сьюты Межконтинентального гостиничного комплекса Шанхая (Китай).
Можно и не говорить, что наибольшей популярностью пользуются подводные номера, где за обширными окнами можно бесконечно любоваться подводным миром, оставаясь в полном уединении и в максимально роскошных условиях. Правда, стоимость этих подводных апартаментов стартует от 15 тыс. долларов за ночь, при цене стандартного номера 400 долларов, но за такого рода удовольствия приходится платить. Стоит отметить, что в подводной части комплекса еще находятся ресторан и спортивный зал, так что наблюдать за жизнью морских обитателей можно из любой зоны.
4. Двухуровневый номер The Muraka на курорте Conrad Maldives Rangali Island (Мальдивы)
Первая в своем роде роскошная двухуровневая резиденция с главной спальней, погруженной более чем на 5 метров ниже уровня моря (The Muraka, Мальдивы).
Курорт Conrad Maldives Rangali предлагает поистине необычные впечатления от отдыха на острове в Индийском океане, где помимо экзотической природы и песчаных пляжей можно насладиться подводной красотой. Для любителей неординарного отдыха предусмотрена двухуровневая резиденция, являющаяся настоящим шедевром современного дизайна и технологий. Это не искусственный водоем, а самый настоящий океан, на 5-метровой глубине которого имеется подводная спальня, гостиная и ванная комната, связанные с надводной частью белоснежной виллы, «парящей над водой.
Винтовая лестница или лифт приведут к подводному аквариуму и архитектурному шедевру (The Muraka, Мальдивы).
Новаторская резиденция, олицетворяющая роскошь в тандеме с завораживающей экосистемой Индийского океана, вмещает до 10 гостей, правда, заплатить придется немалые деньги, ведь арендовать ее можно минимум на четверо суток по 50 тыс. дол. за каждую. Зато отдохнуть получится с шиком, ведь помимо роскошной обстановки, фанатического окружения гостям прислуживать будет собственный дворецкий, официант и горничная.
5. Подводная лодка для романтических путешествий Lover's Deep St. Lucia (сеть отелей Oliver's Travels)
Lover's Deep St. Lucia – один из самых эксклюзивных и роскошных отелей мира, в котором можно путешествовать под водой.
Владельцы сети отелей Oliver's Travels пошли дальше остальных конкурентов. Вместо того, чтобы тратить баснословные деньги на строительство подводных резиденций или ресторанов, решили адаптировать настоящую субмарину для путешествий в более чем роскошных условий в глубине вод любого моря или океана. Подводная лодка Lover's Deep St. Lucia является одним из самых эксклюзивных и роскошных отелей, обеспечивающих невероятными впечатлениями от отдыха вдали от мирской суеты – это идеальный побег для парочки влюбленных от всех хлопот жизни и работы, в полной изоляции и гармонии под водой.
Интерьер подводной лодки Lover's Deep St. Lucia - The Underwater Hotel был оформлен с особой тщательностью и размахом.
Столовая хоть и рассчитана на несколько человек, но отправиться в путешествие целой компанией не получится. | Фото: oliverstravels.com.
Примечательно: Строительство подводной лодки устроителям неординарного отеля обошлось в 1 миллиард долларов, но такие затраты стоили того, ведь теперь каждый, у кого есть хотя бы пара тройка свободных миллионов («зеленых», конечно же) могут отправиться в недельное путешествие по морям и океанам (на больше, этой суммы не хватит), чтобы насладиться максимально уединенным/романтическим отдыхом. Чаще на такие прогулки отправляются состоятельные молодожены и то по Карибскому морю (где она пришвартована), жаждущие отметить столь радостное событие в незабываемой обстановке. В зависимости от времени года и востребованности стоимость суток пребывания на субмарине обойдется двум гостя от 150 до 292 тыс. долларов!
Интерьер спальни и ванной комнаты в отеле-субмарине, за ночь в которой придется отдать до 292 тыс. дол.
Постояльцам доступны гастрономические изыски от лучших поваров и ресторанов. | Фото: luxtionary.com.
При этом не забыли об организации питания, доставляемого из лучших ресторанов. Предлагаемое меню подводного отеля Lover's Deep St. Lucia действительно не от мира сего. Существует даже специально разработанное меню афродизиаков, которое содержит огромный ассортимент изысканных блюд и свежих ингредиентов, бережно доставляемых к каждому рейсу. Повара с мировым именем исполнят любой каприз гостей, которые имеют уникальную возможность выбрать меню по своему усмотрению.
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