16 самых крутых хостелов Европы

Вот можно же путешествовать недорого и красиво.



Большинство людей считает, что хостелы — это такие страшные и убогие номера, напоминающие больше общежитие. Однако это утверждение далеко от действительности и на самом деле в Европе существуют очень удобные, стильные и недорогие хостелы.



Публикуем список хостелов, в которых просыпаться будет одно сплошное удовольствие.



Lavender Circus Hostel — Будапешт, Венгрия

Prison Hostel — Кароста, Латвия

The Red Boat Mälaren — Стокгольм, Швеция

Franz Ferdinand Hostel — Сараево, Босния

Kadir’s Tree House — Олимпос, Турция

Generator Hostel — Барселона, Испания

St. Briavels Hostel — Глостершир, Англия

Dream Hostel — Тампере, Финляндия

The Babushka Grand Hostel — Одесса, Украина

The Independente Hostel — Лиссабон, Португалия

Plus Hostel — Флоренция, Италия

Kex Hostel — Рейкьявик, Исландия

The MadHouse Hostel — Прага, Чехия

Soul Kitchen — Санкт-Петербург, Россия

Van Gogh Hostel — Амстердам, Нидерланды

Jumbo Stay Hostel, Стокгольм, Швеция