Кофе из ячменя и еще 7 продуктов из СССР, которые уже не попробовать

Восемь продуктов СССР, которые не продают в современных магазинах/ фото: fishki.net , journal.podrygka.ru
В Советском Союзе эти товары были привычными для людей. Купить их можно было в гастрономе за небольшую стоимость. Но в наши дни их очень сложно найти в обычном супермаркете, а некоторые продукты и вовсе уже не продают.
1. Копченая колбаса из рыбы
В СССР колбасу готовили из разных видов мяса, в том числе из рыбы/ фото:magmer.ru
В СССР спрос на колбасные изделия всегда бы высоким — ее готовили с яичницей, добавляли в кашу, суп, бутерброды и ели просто так. В магазинах был хороший выбор, правда, колбасу изготавливали не только из свинины и говядины, но и из рыбы. Во-первых, рыба помогала пережить дефицит мяса в стране. Во-вторых, рыбная колбаса стоила в 2 раза дешевле. А в-третьих, рыба являлась источником омега-3 жирных кислот, кальция, фосфора и витамина D. Чтобы колбаса из рыбы пользовалась спросом, ее делали копченой. Копчение позволяло продукт сделать более вкусным и продлить срок годности. Сейчас в продуктовых магазинах рыбную колбасу не встретить, но если очень хочется узнать, какая она на вкус, то можно приготовить самостоятельно. Правда, не копченую, а вареную...
2. Мясо китов
В 80-х годах китобойный промысел был запрещен в СССР/ фото: Pinterest .com
С 30-х годов в СССР можно было купить мясо китов. Его продавали в замороженном виде, добавляли в колбасу, изготавливали консервы и полуфабрикаты.
3. Сельдь из дубовой бочки
Советские хозяйки использовали соленую сельдь в качестве закуски и для салатов/ фото: tps.tatarstan.ru
В Союзе сразу же после вылова сельдь помещалась в дубовые бочки с рассолом и в таком виде поступала в продажу. В гастрономах можно было увидеть эти самые бочки, в которых солилась рыба. А если попросить продавца, то он поможет выбрать сельдь нужного размера. Сейчас сельдь тоже пользуется спросом, но обычно ее продают в вакуумном пакете или в пресервах. Сельдь в дубовых бочках теперь большая редкость, но все же в небольших пластиковых контейнерах ее можно увидеть в частных магазинах, которые находятся в селах, поселках или отдаленных районах города.
4. Консервы из краба
В СССР мясо краба не ценилось/ фото: 100sp.ru
В советских магазинах консервы их краба были обычным доступным продуктом. Их даже не хотели покупать. Спрос на консервированного краба был очень низким. И даже несмотря на пропаганду и рекламу, такие консервы не стали популярным продуктом. Сейчас мясо краба можно считать деликатесом. Оно редко встречается в магазинах, а если и есть в продаже, то стоит дороже говядины. Вот и получается, что большинство россиян не пробовали мясо краба, поскольку не могут себе этого позволить...
5. Комбижир
Комбижир имел специфический запах/ фото: Pinterest .com
В Советском Союзе сливочное масло и маргарин продавались на разновес и в готовых пачках по 200 граммов. Также в магазине можно было встретить комбинированный жир (комбижир) — это была смесь бараньего, говяжьего и растительного жира. Отличить продукт от сливочного масла и маргарина можно было по цвету. Он был белым. Советские хозяйки комбижир активно раскупали. На нем жарили картофель, пироги и добавляли в выпечку. После «перестройки» продукт перестали производить из-за повышения цен на жиры животного происхождения. Сейчас его не купить.
6. Пастообразный сыр в тюбике
Сыр в тюбиках обожали дети/ фото: life.ru
В советских магазинах дефицита молочных продуктов практически не было. Можно было купить любую молочку по вкусу. Сыра тоже было много — он был разного вида. Пожалуй, самым необычным для современного человека в СССР был пастообразный сыр, который продавали в тюбиках. Плавленый сыр по форме упаковки напоминал зубную пасту. Такой сыр любили малыши. Они фантазировали, что едят еду космонавтов! Ближе к 90-м годам сыр был снят с производства. Сейчас его можно увидеть, если только на старых фотографиях.
7. Кофе в брикетах
Кофе в брикетах нужно было только залить кипятком/ фото: yaplakal.com
В 50-х годах в стране появилось кофе в удобной упаковке. Он продавался в большой пачке, в которой находилось множество спрессованных кубиков. Форма была похожа рафинированный сахар. В состав одного кубика входил кофе, сухое молоко и сахар. Для приготовления напитка нужно было лишь залить кубик кипятком. Советские дети считали сухой кофе очень вкусным — они могли есть его в сухом виде. В современных магазинах прессованный кофе в кубиках уже не найти. Сейчас модно покупать готовый кофе, который приготовит автоматическая кофеварка.
8. Кофе из ячменя
Кофе из ячменя был полезным для здоровья/ фото: otvet.mail.ru
Во всех советских столовых в меню был кофе, но не тот, к которому привыкли современные россияне, а из ячменя. Более того, ячменный кофе могли давать в больницах, детских учреждениях и в санаториях. Он относился к полезным напиткам, поскольку был богат витаминами, микро- и макроэлементами. Ячменный кофе готовили в больших кастрюлях или чайниках, а затем порционно разливался в граненые стаканы. После распада Советского Союза кофе из ячменя продолжили производить, но в ограниченном объеме. Теперь его не встретить в столовой и в кафе его не продают. Правда, сейчас начинает пользоваться популярностью кофе с различными добавками. Кто знаем, возможно, и ячменный кофе снова вернется в моду! А пока он незаслуженно забыт...
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