Кофе из ячменя и еще 7 продуктов из СССР, которые уже не попробовать

Восемь продуктов СССР, которые не продают в современных магазинах/ фото: fishki.net , journal.podrygka.ru

1. Копченая колбаса из рыбы

В СССР колбасу готовили из разных видов мяса, в том числе из рыбы/ фото:magmer.ru

2. Мясо китов

В 80-х годах китобойный промысел был запрещен в СССР/ фото: Pinterest .com

3. Сельдь из дубовой бочки

Советские хозяйки использовали соленую сельдь в качестве закуски и для салатов/ фото: tps.tatarstan.ru

4. Консервы из краба

В СССР мясо краба не ценилось/ фото: 100sp.ru

5. Комбижир

Комбижир имел специфический запах/ фото: Pinterest .com

6. Пастообразный сыр в тюбике

Сыр в тюбиках обожали дети/ фото: life.ru

7. Кофе в брикетах

Кофе в брикетах нужно было только залить кипятком/ фото: yaplakal.com

8. Кофе из ячменя

Кофе из ячменя был полезным для здоровья/ фото: otvet.mail.ru