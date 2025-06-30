Почему в СССР стеклянные бутылки сдавали за деньги, а сейчас их просто выбрасывают

В советский период многие начинали зарабатывать будучи маленькими детьми. Ведь в те времена это было сделать достаточно просто. Так, например, многие сдавали стеклянные бутылки из под лимонада в пункты приёма, и получали небольшую копейку. После этого они могли пойти в магазин и купить себе какую-нибудь сладость.
Бутылки сдавали даже дети
Стоит отметить, что в советское время сдавали бутылки не только подростки, но и взрослые. С помощью них можно было дотянуть даже до следующей зарплаты. Некоторые собирали их на протяжении месяца и хранили где-нибудь под раковиной, а потом шли и сдавали в огромных количествах. Полученные средства за тары могли выручить любого советского человека в трудные времена. Но сейчас такой способ заработка просто-напросто исчез.. Так в чём же дело? Почему никто не сдает бутылки в современном мире? Давайте попробуем в этом разобраться.
В СССР бутылки были выполнены по определенному стандарту
В Советском Союзе все бутылки были выполнены по определенному стандарту. Именно поэтому они были одинаковыми не только по объему, но и по форме. Эти бутылки перерабатывать было достаточно просто, ведь их не нужно было сортировать. А какие же были условия приёма тар? Всё, что нужно было сделать гражданину — это проверить бутылки на наличие сколов и хорошо помыть. В пунктах принимались чистые бутылки без сколов. За них платили от 10 до 20 копеек. А иногда цена за бутылку из под алкогольных напитков могла доходить даже до 80 копеек.
Сейчас тоже можно сдавать стеклотару
Оказывается, что в современном мире тоже можно сдавать бутылки. Условия приёма не изменились, они остались такими же. Но многие всё равно их не сдают. Ведь с местом приёма стеклянных тар могут возникнуть проблемы, да и не только с ним.. Сейчас, например, в стране производится огромное количество различных вариантов бутылок. Все они отличаются своей формой, толщиной и даже цветом. Ведь в магазинах можно увидеть зелёные, черные, жёлтые и даже красные бутылки. И самое главное, что многие производители, не желая увеличивать стоимость за напиток, просто-напросто уменьшают саму тару. Теперь на полках магазинов можно встретить стеклянные бутылки объемом даже 0,75 и 0,33 миллилитров. Они, в свою очередь, очень сложно поддаются сортировке.
Раньше на этом можно было неплохо заработать
Кроме того, даже если у человека присутствует желание сдать бутылки, то возникает вопрос: а где собственно искать такие пункты приема стеклотары? Ведь они могут быть расположены на окраине, либо же вообще в соседнем городе. Вряд-ли кто-то будет заморачиваться так сильно, чтобы ехать в другой город. Ну и, пожалуй, стоит отметить самый решающий фактор — это цена. Стекло нынче очень дешевое, и никто не видит выгоды в том, чтобы сдавать использованные тары. Ведь для того, чтобы хоть немного заработать нужно сдавать их целыми вагонами.
Сейчас существует самые разнообразные бутылки
Исходя из этого, многие люди понимают, что не хотят так сильно заморачиваться. Проще положить бутылки в пакет и выкинуть в мусорный бак. Но это ещё при хороших обстоятельствах.. Ведь многие и вовсе оставляют такие бутылки на улицах. Сами производители понимают, что им намного проще создать новую бутылку для лимонада, нежели заниматься переработкой старых. Именно поэтому такие бутылки постоянно оставляют в общественных местах, разбрасывают на детских площадках, вывозят в лес и выбрасывают там. Повсюду можно увидеть огромное количество стеклянных бутылок. Многие оставляют их не только в лесах, но и возле рек, оврагов.
Сейчас же огромное количество стеклянных бутылок закопаны в земле. Конечно же, их можно было переработать, но такое производство не принесёт компаниям прибыли. А из них, между прочим, можно было бы изготовить сантехнику. Также стеклотара активно используется в качестве абразивных материалов для строительства. Ну и стоит отметить экологическую составляющую. Переработка стеклянных бутылок смогла бы избавить от мусора не только общественные места, но и природу.
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