Интерьерные тренды, которые превратят ваш дом в место силы

Последние несколько лет все мы немного устали от идеальных, но безжизненных интерьеров, похожих на картинку из каталога. Но в 2025 году все меняется. На смену холодным трендам приходит осознанный уют. Юлия Потехина — художник интерьерных и энергокартин поделилась идеями, которые помогут создать не просто красивый, а по-настоящему живой дом.

Тренд на текстуру: меняем гладкость на рельеф

Новая биофилия: вплетаем природу в основу интерьера

Дофамин для души: меняем безликий декор на вещи с историей, душой и смыслом

Теплое ретро: создаем интерьер для жизни и общения

Умное зонирование: организуем «островки» для личного пространства

Главный тренд — это вы

«Мы хотим домой. По-настоящему домой — в пространство, которое не просто выглядит стильно, а чувствуется как наше. В место, где можно выдохнуть, наполниться энергией и быть собой. Как художник, который работает с пространством и энергией, я вижу в этом не просто моду, а глобальную тенденцию», — поделилась Юлия.Мы живем в цифровом мире, где все гладкое и двухмерное. Наша психика требует компенсации — физического, настоящего.«Меняем гладкие стены на фактурную штукатурку или краску с эффектом мазанки. Добавляем мебель с рифлеными фасадами, вельветовую обивку, льняные шторы, пушистые ковры и пледы крупной вязки», — советует художник.каждое прикосновение к такой поверхности «заземляет», возвращает в момент «здесь и сейчас». Пространство перестает быть просто визуальным и становится ощутимым.Растения в горшках это прекрасно, но потребность людей в единении с природой, в возможности черпать в ней вдохновение, расслабление и исцеление с каждым годом выражается все ощутимее. И в 2025 году эта тенденция находит свое отражение в интерьере.Что делаем: «Выбираем мебель с плавными, органическими, скругленными формами.Отказываемся от острых углов в пользу диванов-фасолин и круглых столов. Используем натуральную палитру: все оттенки земли, глины, песка, мха и закатного неба. Максимум натурального дерева и камня», — рассказывает наш эксперт.Эффект: такие формы и цвета инстинктивно воспринимаются нами как безопасные и спокойные. Дом становится естественным продолжением природы, местом восстановления, а не бетонной коробкой.Тренд на яркие цветовые пятна трансформируется. Теперь «дофамин» это не случайный яркий постер, а эмоционально заряженный предмет.Что делаем: вместо безликого декора ищем то, что откликается лично вам. Это может быть винтажная лампа с блошиного рынка, керамика ручной работы или картина, которую создали специально для вас.Эффект: «Такой предмет становится не просто украшением, а „якорем“ радости. Каждый раз при взгляде на него вы получаете микро дозу счастья и вдохновения. Это уже не декор, это ваш личный артефакт», — отмечает Юлия.Мы соскучились по душевным посиделкам и атмосфере общности. Поэтому к нам возвращается эстетика 70-х, но в современном прочтении.Что делаем: «Обращаем внимание на мебель из теплого темного дерева — орех, тик. Добавляем акценты из латуни или бронзы. Центральным элементом гостиной может стать большой уютный диван округлой формы, который так и приглашает собраться всей семьей», — рассказывает специалист.Эффект: эти элементы обволакивают, создают теплую и невероятно уютную атмосферу. Это интерьер не для фото, а для жизни и общения.Наш дом теперь — и офис, и спортзал, и кинотеатр. Чтобы не сойти с ума, важно четко разделять эти функции, создавать «острова» для разных энергий.используем ширмы, стеллажи, ковры или даже цвет, чтобы визуально отделить рабочую зону от места отдыха. Создаем маленький «уголок силы»: уютное кресло у окна с торшером и пледом, где можно просто посидеть в тишине с чашкой чая.«Вы управляете энергией своего дома. При переходе из одной зоны в другую вы помогаете мозгу переключиться. Это создает порядок не только в пространстве, но и в голове», — акцентирует Юлия.«Прочитав все это, вы могли заметить, что эти тренды — об одном. О создании пространства, которое отражает и поддерживает вас. Дом 2025 года — это гармоничный союз. Технологии создают для нас комфортную и легкую базу, освобождают нашу энергию. А мы наполняем эту базу душой — через искусство, личные истории, предметы, которые несут тепло наших рук и сердец», — подчеркивает художник.