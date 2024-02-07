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С нами не соскучишься!

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7 необычных способов применения уксуса в быту

У каждой хорошей хозяюшки на кухне непременно найдётся бутылочка уксуса. Он незаменим в кулинарии, особенно при приготовлении выпечки. Однако только опытные хозяюшки хранят вторую бутылочку уксуса в ванной комнате. Зачем? Потому что он просто незаменим в быту.



Именно благодаря ему можно без труда справиться с известковым налетом и вернут яркость любимым вещам. Не верите? Тогда скорее читайте нашу новую статью, ведь именно в ней мы поделимся с вами секретами опытных хозяюшек.

1. Ваши зеркала будут сиять!




Уксус вернёт блеск вашим зеркалам!

Чистые зеркала и окна всегда делают помещение более опрятным и уютным. Каждая уважающая себя хозяюшка тщательно следит за их чистотой и блеском. Но зачастую на них остаются некрасивые разводы от бытовой химии. Чтобы этого избежать, достаточно воспользоваться нашим советом.

Все, что вам понадобиться — раствор из уксуса с водой. Необходимо смешать их в равных пропорциях и равномерно нанести на стеклянную поверхность. После чего вытрите насухо бумажным полотенцем или тряпочкой из микрофибры. Ваши зеркала засияют.

2. Больше никакого налёта на душевой лейки!




Уксус быстро справится с известковым налетом!

Известковый налёт часто появляется на сантехнике из-за слишком жесткой воды. Особенно страдают душевые лейки. Часто из-за налёта нарушается проходимость воды, что значительно затрудняет жизнь. К счастью, мы точно знаем, как от него избавиться.

И поможет нам в этом обычный уксус. Вам нужно приготовить раствор, где на одну часть уксуса будет добавлено две части тёплой воды. В этот раствор следует опустить душевую лейку и оставить на час. Уксус растворит известковый налёт, и вы сможете забыть о нем на долгое время.

3. Избавляем холодильник от плесени и грязи!




Уксус избавит холодильник от грязи и плесени!

Мытьё холодильника — обязательная часть уборки. Несмотря на это, в ней иногда заводится плесень. Справиться с ней обычной мыльной водой достаточно сложно. Поэтому мы советуем использовать наш совет.

Разведите уксус с тёплой водой в равных пропорциях. Тщательно вымойте им холодильник. После чего вытрите насухо губкой. Уксус не только устранит грязь и плесень, но и предотвратит ее повторное появление.

4. Сохраняем яркость вещей!




Уксус сохранит яркость ваших вещей!

Яркие вещи достаточно быстро выстирываются. Но только не у опытных хозяюшек. Ведь они не верят уловкам рекламы, а пользуются проверенным десятилетиями бытовым секретом. Сегодня он станет известен и вам.

Если вы хотите сохранить яркость своих вещей, запустите стирку на режиме полоскания с одной четвертью чашки столового уксуса. Он сможет зафиксировать цвет вещей и предотвратить их дальнейшее выцветание.

5. Защищаем руки от окрашивания!




Уксус не допустит окрашивания ваших рук!

Готовка является неотъемлемой частью жизни хозяюшки. Но при чистке овощей и фруктов может пострадать кожа рук. Вы наверняка замечали, что руки окрашиваются при чистке овощей. И потом их бывает достаточно трудно отмыть. Но мы знаем, что сделать, чтобы это предотвратить.

Просто опустите руки в раствор уксуса с водой до начала чистки овощей. Для получения раствора следует смешать часть уксуса и три части тёплой воды. Достаточно будет пары минут, чтобы в дальнейшем ваши руки не окрасились. После того как вы подготовите все овощи, вымойте руки с мылом и нанесите на них питательный крем.

6. Избавляемся от накипи в чайнике!




Уксус легко справится с накипью!

Заметили в своём чайнике следы накипи? Не беда. Ведь мы точно знаем, как устранить его и предотвратить повторное появление.

Для начала следует заполнить чайник водой на две трети. После чего залейте в него двести миллилитров уксуса и вскипятите. Далее следует оставить чайник на пять часов. После чего вылейте раствор и тщательно вымойте чайник изнутри. От накипи не останется ни следа.

7. Заменяем кондиционер на уксус!




Уксус придаст вашим вещам мягкость!

Кондиционеры для белья сильно выросли в цене. Но мало кто готов отказаться от мягких вещей из-за экономии. К счастью, мы точно знаем, каким бюджетным средством можно заменить кондиционер для белья.

Если вы хотите получить мягкое и свежее белье, вовсе не обязательно пользоваться кондиционером известных фирм. При следующей стирке добавьте в отсек для кондиционера сто миллилитров столового уксуса. Поверьте, вы не заметите разницы в мягкости вещей. А вот разница в цене достаточно ощутимая.
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