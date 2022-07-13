Страны, исчезнувшие в 20 веке

В 20 веке политическую карту мира навсегда изменили две мировые войны и множество локальных конфликтов. Десятки стран появлялись и исчезали в пламени войны. Достоин внимания и тот факт, что к началу 20 века на планете находилось всего несколько десятков независимых государств. К концу же богатого на события мирового значения века их уже стало чуть меньше двухсот. Тем не менее некоторые из новообразовавшихся стран не дожили до наших дней и сгинули в жерновах истории вместе со своими флагами, правительством и всем остальным.



Сегодня, мы расскажем о девяти самых известных странах, прекративших свое существования по тем или иным причинам в 20 веке.









Нейтральный Мореснет

Республика Сало

Объединенная Арабская Республика

Сикким

Цейлон

Чехословакия

Восточная Германия

Югославия

Тибет