Девушки СССР

В эпоху, когда миром правит фотошоп и весь интернет наводнен фотографиями невероятных красоток различной степени обнаженности, мы начинаем постепенно забывать, как же выглядят естественные, обычные, по-настоящему красивые девушки. А ведь они есть и всегда были.







Стоит только взглянуть на фотографии молодых женщин Советского Союза, студенток, спортсменок и комсомолок, и сразу начинаешь испытывать гордость за то, какими очаровательными были наши мамы и бабушки.

Девушка и радио.Цветы в разгар рабочего дня.На посту.Остановка.Отражение.Фотограф Борис Игнатович, «Молодость», 1930 год.Фотограф Мирослав Муразов, «Поющая девушка», 1960 год.Улыбки, 70-е годы.Прядильная.Красивая.Фотограф Андрей Князев, «Стюардессы», 1970 год.Фотограф Макс Захарович Пенсон, 1930 год.Пляж . Сварщица.Задумалась.Загар.Спортсменки, комсомолки.Фотограф Петер Бок-Шредер.Перед ЗАГСом.Твой взгляд, твоя улыбка.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)