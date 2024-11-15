С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Думаю, что цыгане являются своего рода чудом. Кто-то, кому это может оказаться полезным, может увидеть, ну или проинт...Кто такие цыгане ...
  • Сэм Самуилович
    "сытой" Германии.... Так было лет 15 назад. Сейчас они не могут себе позволить и части того, чего могли совсем недавно!5 автомобилей, ко...
  • Кот Рыжый
    А где фото этой Коры?Кора Перл – курти...

Девушки СССР

В эпоху, когда миром правит фотошоп и весь интернет наводнен фотографиями невероятных красоток различной степени обнаженности, мы начинаем постепенно забывать, как же выглядят естественные, обычные, по-настоящему красивые девушки. А ведь они есть и всегда были.

Девушки СССР

Стоит только взглянуть на фотографии молодых женщин Советского Союза, студенток, спортсменок и комсомолок, и сразу начинаешь испытывать гордость за то, какими очаровательными были наши мамы и бабушки.



Девушки СССР

Девушка и радио.

Девушки СССР
Цветы в разгар рабочего дня.
Девушки СССР
На посту.
Девушки СССР
Остановка.
Девушки СССР
Отражение.
Девушки СССР
Фотограф Борис Игнатович, «Молодость», 1930 год.
Девушки СССР
Фотограф Мирослав Муразов, «Поющая девушка», 1960 год.
Девушки СССР
Улыбки, 70-е годы.
Девушки СССР
Прядильная.
Девушки СССР
Красивая.
Девушки СССР
Фотограф Андрей Князев, «Стюардессы», 1970 год.
Девушки СССР
Фотограф Макс Захарович Пенсон, 1930 год.
Девушки СССР
Пляж.
Девушки СССР
Сварщица.
Девушки СССР
Задумалась.
Девушки СССР
Загар.
Девушки СССР
Спортсменки, комсомолки.
Девушки СССР
Фотограф Петер Бок-Шредер.
Девушки СССР
Перед ЗАГСом.
Девушки СССР
Твой взгляд, твоя улыбка.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх