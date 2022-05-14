Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно кем спасшие дети эти , а теперь их внуки родственники стали и какую политику поддерживают...Другой Шиндлер: з...
  • leonid
    Интересно, у кого бы мог встать глядя на этих женщин. Наверное, у слишком голодных.Внешность канадск...
  • Герасим
    Сузуки очень хорошие байки в качестве первого, да и не только. Управляемость у них отличная и запас прочности у них о...10 лучших мотоцик...

Как называются страны

Как называются страны

Как выяснилось в результате исследования, проведённого изданием Quartz, все (во всяком случае, подавляющее большинство) названия всех стран мира можно разделить на четыре большие группы:

— названия, описывающие географическое положение страны

— названия, в которых отражена какая-либо особенность местности

— названия, связанные с названием племени или этнической группы

— названия, полученные в честь знаменитого человека

Например:

Названия, описывающие географическое положение страны



  • Норвегия означает «Путь на север»

  • Австралия означает «Южная страна»


Названия, в которых отражена какая-либо особенность местности



  • Страна Алжир получила название в честь своей столицы Алжир, что означает «острова»

  • Коста Рика означает «богатый берег»

  • Барбадос означает «бородатые» . Это название он получил из-за своих знаменитых деревьев баньян с самой большой в мире площадью кроны

  • Сьерра Леона означает «Львиные горы» — по всей видимости, из-за характерных раскатов грома среди холмов


Названия, связанные с названием племени или этнической группы



  • Франция названа в честь франков — древнегерманских племён

  • Италия названа в честь племени витали

  • Швейцария названа по имени небольшого региона Швиц

  • Вьетнам означает «южные люди»

  • Папуа Новая Гвинея – название этому месту дал португалец Жоржи ди Менезиш, пытаясь описать его своим сородичам.
    «Папува» в переводе на русский язык означает «курчавый», а приписка «Новая Гвинея» появилась потому, что местные жители показались де Менезишу похожими на аборигенов Гвинеи в Африке из-за тёмного цвета кожи.


Названия, полученные в честь знаменитого человека



  • Филиппины получили своё название в честь короля Испании ФилиппаII

  • Боливия названа в честь венесуэльского революционера Симона Боливара

  • Соединённые Штаты Америки названы в честь итальянского исследователя Америго Веспуччи


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх