Зачем у старинных зданий стоят маленькие столбики

В исторических районах многих городов часто встречаются необычные колонны, расположенные возле углов зданий, особенно это характерно для арочных проемов. Такие элементы особенно распространены в Санкт-Петербурге, но также можно встретить и в других исторических столицах, хотя и менее часто. На первый взгляд может показаться загадочным, какова цель и от чего предназначены защищать эти столбы, установленные настолько близко к стенам зданий.
Зачем же они нужны /Фото:ВКонтакте
Это так называемые колесоотбойные столбики – в основном каменные элементы, установленные на углах зданий, чтобы защитить их от повреждений при использовании гужевого транспорта несколько веков назад. В давние времена, когда грузы доставлялись на колесницах с помощью лошадей или даже других животных, углы зданий были очень уязвимыми местами, подверженными разного рода повреждениям. Поэтому для защиты углов от ударов колес были установлены колесоотбойные столбики.
Эти столбики часто делали из камня, чтобы те могли выдерживать сильные удары и не давать повреждения зданию. Ведь от такого удара по стене вполне могла бы пойти трещина, что вследствии привело бы к его разрушению. Кроме защитной функции, колесоотбойные столбики также могли служить для направления движения транспорта, чтобы избежать неправильных маневров и повреждений стен здания.
Их делали разной формы /Фото:livemaster.ru
В действительности, это элементы, которые являются ключевыми для понимания городской структуры эпохи, когда основным средством передвижения были повозки, запряжённые лошадьми. Из-за значительной длины таких транспортных средств, они часто испытывали трудности при маневрировании на углах, что приводило к тому, что их деревянные колёса и особенно острые оси наносили ущерб фасадам зданий, ступеням лестниц и даже статуям, памятникам и фонарным столбам.
Железный шкворень оси, неумолимо и беспощадно, не оставлял ни малейшего шанса для углов, были ли те сделаны из ракушечника, деревянные или кирпичные. Необходимость в защите стен была очевидна, ведь вожжи не могли сравниться с точностью современного рулевого колеса. Лошадь, не обладая способностью оглядываться назад, не могла точно просчитать траекторию поворота, и таким образом, повозка часто не укладывалась в габариты воротного проема, сталкиваясь осью с углом здания или ворот.http://funhere.ru/?p=25991
Колёса портили углы /Фото:fototerra.ru
Когда в ворота заезжали карета или повозка, нагруженная дровами, заднее колесо, касаясь столба, корректировалось по нужной траектории. Располагались они у каждого здания, начиная с времён старого Петербурга, потому их и прозвали колёсоотбойниками.
Изначально эти тумбы были достаточно высокими, однако со временем они словно слились с окружающей их культурной средой, и теперь из земли торчат лишь маленькие гранитные кольца, которые даже не в каждом месте можно обнаружить. Во время реконструкции тротуаров в шестидесятые годы многие из них были демонтированы. Сегодня эти тумбы служат удобной опорой для ноги, например, когда нужно завязать шнурки. Или же можно просто опереться на них, не из-за неуважения к истории, а потому что, скажем, спина болит и не хочется лишний раз наклоняться.
Кое-где они ещё сохранились /Фото:dzen.ru
Вот такие, казалось бы, незначительные детали, как уникальное местное наименование «поребрик», или же эти самые тумбы, вносят свой особенный штрих в величественную, официально признанную красоту города. Статья под названием «Приворотные тумбы», в которой подробно рассказано о культурном значении таких деталей города, заставляет предположить, что это что-то вроде магических тумб, которые, словно зелье, могут очаровать и удержать рядом. В Петербурге полно таких «приворотов», как величественных, так и кажущихся невидимыми.
Со временем, устав от постоянного ремонта углов зданий городских резиденций и простых домов, их владельцы пришли к идеи создания новых форм защиты — ряды чугунных или гранитных колонн, связанных между собой верхними чугунными перекладинами или даже без них, начали устанавливать вдоль улиц. Они и сегодня кое-где служат надежным барьером для пешеходов и машин, защищая тротуары, газоны и зеленые зоны.
Гужевой транспорт был единственным /Фото:russiainphoto.ru
Эти столбики обладают разнообразием в материалах и формах, некоторые выполнены из металла или камня, другие удивляют своей необычной конструкцией. В некоторых местах можно встретить даже переосмысленные объекты, такие как старинные пушечные стволы или перевернутые элементы балконных ограждений, раньше подобным деталям придавали не просто чисто технический смысл, но и вкладывали смысл как в архитектурный объект, чтобы он не уродовал облик города. Также можно обратить внимание на то, что эти столбики тоже являются частью архитектурного ансамбля города, ведь форма этих столбиков была продумана таким образом — будь то коническая, круглая или же вкопанная под углом в землю — чтобы в случае столкновения колесо не застревало, а аккуратно скатывалось в сторону. Тем самым защищая не только стены, но и прохожих, а также самого кучера или пассажиров.
Сохранилось замечательное высказывание Анны Ахматовой, которое гласит: «Я - как петербургская каменная тумба. Речь в знаменитой цитате идёт именно об этих тумбах. Поэтесса уподобила свою несгибаемую натуру столбу для отвода колёс, который, подобно ей, выдерживал неизменные сильные «удары судьбы».
Анна Ахматова /Фото:32stomatologia.ru
С приходом эры автомобилей меньших размеров, и, безусловно, куда более манёвренных, столбики для защиты от колёс утратили своё значение, ведь автомобилями стали управлять более осторожно. Если повреждение деревянного колеса не вызывало особых проблем, то исправление повреждений автомобиля после столкновения уже никому не хотелось. В столице, к примеру, такие столбики почти полностью исчезли. Возможно, их сдали на металлолом в ряде детских пионерских акций, или же они были разобраны во времена нестабильности девяностых годов6 когда на металлолом сдавали абсолютно всё, что плохо лежало.
И хотя подобное может показаться полностью исчезнувшим, с оставшимися лишь незначительными экземплярами у очень старинных зданий, в некоторых исторических районах или на ретрофасадах разных домов они до сих пор могут встречаться как элемент архитектуры, напоминая о прошлом и значимости данного способа защиты.
И даже у памятников /Фото:happylove.top
Важно отметить, что колесоотбойные столбики имели свою функцию и были необходимы для сохранения целостности здания в эпоху гужевого транспорта, хотя сейчас уже не так востребованы из-за изменения транспортных технологий. В настоящее время, колесоотбойные столбики, которые ещё могли выполнять первостепенную функцию, в узких проездах, постепенно уступают свои позиции современным технологиям и инновационным материалам. Эти столбики, которые изначально устанавливались у зданий для предотвращения повреждения стен и фасадов зданий при парковке автомобилей, все чаще заменяются более функциональными и прочными конструкциями.
Сейчас они больше декоративные /Фото:duckproxy.com
Современные здания обычно оснащены специальными защитными покрытиями на стенах и фасадах, которые способны выдерживать удары автомобилей без повреждений. Кроме того, такие конструкции как барьеры, столбики из прочных материалов или даже автоматические системы предотвращающие столкновения, призваны защитить здания от повреждений. С точки зрения безопасности и удобства, замена колесоотбойных столбиков на более современные средства защиты является лучшим решением для современных зданий.
Замурованный проезд /Фото:dzen.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии