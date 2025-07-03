Зачем у старинных зданий стоят маленькие столбики

Зачем же они нужны /Фото:ВКонтакте

Их делали разной формы /Фото:livemaster.ru

Колёса портили углы /Фото:fototerra.ru

Кое-где они ещё сохранились /Фото:dzen.ru

Гужевой транспорт был единственным /Фото:russiainphoto.ru

Анна Ахматова /Фото:32stomatologia.ru

И даже у памятников /Фото:happylove.top

Сейчас они больше декоративные /Фото:duckproxy.com

Замурованный проезд /Фото:dzen.ru