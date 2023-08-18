Убэйн — самый длинный и самый старый мост в мире, сделанный из тика, длиною 1,2 км. Ежедневно про нему проходит множество местных жителей и туристов. Мост соединяет второй по величине город Бирмы Мандалай со старой столицей Амарапурой, пересекая озеро Таунтоме.
К 1860 году, по указу царя Миндона, все величественные дворцы Амарапуры были перенесены в новую столицу Мандалай, а из остатков колонн старого дворца был сооружен этот мост.
Мост состоит из двух отрезков в 550 и 650 метров, расположенных друг к другу под углом примерно 150°. Мост стоит на 1086 брёвнах, некоторые из которых ныне заменены бетонными столбами.
Со светом в этот день не очень везло:
Мост имеет важное пешеходное значение для местных жителей, особенно в сезон дождей:
Знаменитые местные рыбаки застуживают отдельного рассказа. За ними можно наблюдать часами, но лучше это делать из лодки:
О механизации тут не слышали:
«Зерно-бабки» за работой:
Знаменитые рыбаки на фоне знаменитых сухих деревьев:
Мост Убэйн был построен примерно в 1850 году (по другим данным — в конце XIX века) из тикового дерева. Для строительства моста использовалось дерево, оставшееся от бывшего королевского дворца в Аве.
Весёлые девчонки:
Будете в этих местах, не пропустите деревню на стороне Амарапуры. Для жанровой съемки место не уступает мосту U Bein:
Магазинчик:
Собака-в канаве валяка:
Монахи, громко празднующие победу своего кандидата на местных выборах:
Лодочки в ожидании туристов, которые в большом количестве подтянутся к закату:
Лодочник:
Милый буйвол:
Еще один снимок очень фотогеничного дерева:
Мост U Bein всегда имел важное пешеходное значение для местных жителей (особенно в июле — августе, в сезон дождей, а вот зимой озеро почти полностью пересыхает.
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Бирма. Знаменитый мост U Bein
Убэйн — самый длинный и самый старый мост в мире, сделанный из тика, длиною 1,2 км. Ежедневно про нему проходит множество местных жителей и туристов. Мост соединяет второй по величине город Бирмы Мандалай со старой столицей Амарапурой, пересекая озеро Таунтоме.
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