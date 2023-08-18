Бирма. Знаменитый мост U Bein

Убэйн — самый длинный и самый старый мост в мире, сделанный из тика, длиною 1,2 км. Ежедневно про нему проходит множество местных жителей и туристов. Мост соединяет второй по величине город Бирмы Мандалай со старой столицей Амарапурой, пересекая озеро Таунтоме.







К 1860 году, по указу царя Миндона, все величественные дворцы Амарапуры были перенесены в новую столицу Мандалай, а из остатков колонн старого дворца был сооружен этот мост.







Мост состоит из двух отрезков в 550 и 650 метров, расположенных друг к другу под углом примерно 150°. Мост стоит на 1086 брёвнах, некоторые из которых ныне заменены бетонными столбами.







Со светом в этот день не очень везло:







Мост имеет важное пешеходное значение для местных жителей, особенно в сезон дождей:











Знаменитые местные рыбаки застуживают отдельного рассказа. За ними можно наблюдать часами, но лучше это делать из лодки:











О механизации тут не слышали:











«Зерно-бабки» за работой:











Знаменитые рыбаки на фоне знаменитых сухих деревьев:







Мост Убэйн был построен примерно в 1850 году (по другим данным — в конце XIX века) из тикового дерева. Для строительства моста использовалось дерево, оставшееся от бывшего королевского дворца в Аве.











Весёлые девчонки:







Будете в этих местах, не пропустите деревню на стороне Амарапуры. Для жанровой съемки место не уступает мосту U Bein:







Магазинчик:











Собака-в канаве валяка:











Монахи, громко празднующие победу своего кандидата на местных выборах:















Лодочки в ожидании туристов, которые в большом количестве подтянутся к закату:











Лодочник:







Милый буйвол:







Еще один снимок очень фотогеничного дерева:







Мост U Bein всегда имел важное пешеходное значение для местных жителей (особенно в июле — августе, в сезон дождей, а вот зимой озеро почти полностью пересыхает.







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