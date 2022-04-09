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Как вырастить огурцы на балконе

Если у вас нет дачи, или же просто хочется попробовать вырастить огурцы на балконе — обязательно проведите этот эксперимент! Это совсем несложно, а удовольствие от процесса и результат — сладкие, сочные, свои огурчики — ничем не окупить!

Как вырастить огурцы на балконе

Чтобы вырастить огурцы на балконе, семена нужно выбирать самоопыляемых огурцов, желательно некрупных и быстросозревающих. Огурцы можно посеять чуть позже, чем перед высадкой в грунт на огороде. Огурцу нужно много солнца и питание, а потому поставить пакеты с землёй следует прямо на подоконник. Если у вас южное окно, но его можно завесить тонкой занавеской или тюлем, пропускающим свет.

Как вырастить огурцы на балконе

Поливать огурцы следует раз в 3 дня, причём регулярно давать питание. Можно использовать обычный жидкий биогумус из расчёта 5 мл на 1,5 л воды. При регулярном питании огурцы вырастут без труда, получатся сладкими и сочными! Формировать огурец нужно как обычно: дать ему верёвку, чтобы по ней он тянулся вверх, удалять пасынки и не мешать развиваться. Попробуйте вырастить огурец на балконе — вам понравится этот процесс!

Как вырастить огурцы на балконе

Подробнее о том, как выращивать огурцы на балконе, смотрите в видео ниже:


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Огурцыбалкон
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