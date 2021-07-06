Любимые питомцы известных политиков

С нами не соскучишься!

Домашние животные есть у многих,и политические деятели не исключение! Так кто же они, государственные любимцы?









Владимир Путин и его питомцы

Владимир Жириновский и его любимцы

Сергей Миронов и кот Агат

Дмитрий Медведев и кот Дорофей

Владимир Ильич и кот Василий

Адольф Гитлер и Блонди

Барак Обама и собака Бо

Рамазан Кадыров и Зазуля

Джордж Буш и Барни