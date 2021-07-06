Любимые питомцы известных политиков

Домашние животные есть у многих,и политические деятели не исключение! Так кто же они, государственные любимцы?
Владимир Путин и его питомцы
Лабрадор Конни Полгрейв – уже в преклонном возрасте, поэтому она содержится отдельно от других питомцев Владимира Путина, хотя и является неоднократным свидетелем большого числа важных государственных переговоров, проведённых своим хозяином.
Президент России – в окружении своих верных четвероногих любимцев: акита-ину Юмэ и болгарской овчарки Баффи
Владимир Жириновский и его любимцы
Любимые питомцы Владимира Жириновского: английский бульдог Комод и кот породы сфинкс по кличке Макс.
Сергей Миронов и кот Агат
У этого котика есть немало собачьих привычек. Например, во время прогулки Агат всегда идёт следом за своим хозяином.
Дмитрий Медведев и кот Дорофей
Кот Дорофей породы невская маскарадная
Владимир Ильич и кот Василий
У вождя мирового пролетариата не было детей,и он отдавал всю любовь своему коту.
Адольф Гитлер и Блонди
У Адольфа Гитлера была любимая немецкая овчарка Блонди (подаренная ему в 1941-ом году), с которой он был практически неразлучен.
Барак Обама и собака Бо
Рамазан Кадыров и Зазуля
Любимые питомцы Рамзана Кадырова – пушистые котята. Один из самых любимых – белоснежный малыш Зазуля, которого чеченский лидер ласково называет Зазулечкой.
Джордж Буш и Барни
Собачка небольших размеров с милой внешностью, говорят, имела весьма скверный характер.
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