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Любимые питомцы известных политиков

Домашние животные есть у многих,и политические деятели не исключение! Так кто же они, государственные любимцы?

Любимые питомцы известных политиков

Владимир Путин и его питомцы


Любимые питомцы известных политиков

Лабрадор Конни Полгрейв – уже в преклонном возрасте, поэтому она содержится отдельно от других питомцев Владимира Путина, хотя и является неоднократным свидетелем большого числа важных государственных переговоров, проведённых своим хозяином.

Любимые питомцы известных политиков

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Любимые питомцы известных политиков

Любимые питомцы Владимира Жириновского: английский бульдог Комод и кот породы сфинкс по кличке Макс.

Сергей Миронов и кот Агат


Любимые питомцы известных политиков

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Любимые питомцы известных политиков

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Владимир Ильич и кот Василий


Любимые питомцы известных политиков

У вождя мирового пролетариата не было детей,и он отдавал всю любовь своему коту.

Адольф Гитлер и Блонди


Любимые питомцы известных политиков

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Барак Обама и собака Бо


Любимые питомцы известных политиков

Рамазан Кадыров и Зазуля


Любимые питомцы известных политиков

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Любимые питомцы известных политиков

Собачка небольших размеров с милой внешностью, говорят, имела весьма скверный характер.

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