Тайна балтийского НЛО: что в итоге нашли на дне

Этот таинственный объект, обнаруженный на дне Балтийского моря, обрадовал и поразил многих специалистов. Впечатляющей находкой поспешили заняться все — от профессиональных историков и археологов до уфологов всех мастей. Выдвигались самые невероятные предположения, но чем на является объект на самом деле непонятно до сих пор.







Маркированная как «аномалия Балтийского моря» рукотворная структура выглядит будто настоящий космический корабль, спустившийся под воду со съемок очередной части «Звездных войн».







Находку совершили шведские кладоискатели. Команда Ocean X, под руководством капитана Питера Линдберга и археолога Денниса Асберга, провела несколько месяцев на глубине, пытаясь полностью очистить объект от морского ила.







Аномалию обнаружили при помощи гидролокатора бокового обзора. Водолазы спустились под воду и обнаружили, что аппаратура перестает работать в непосредственной близи от объекта.







Все электрическое просто вырубается, там, на глубине. Мой встроенный спутниковый телефон, фонарь костюма — погасло все. — Стефан Хегерборн, дайвер Ocean X







Естественно, находка сразу попала во все газеты. Рассматривались самые безумные версии: аномалию величали то затонувшим российским судном, то космическим аппаратом.







Водолазы смогли поднять на поверхность образец материала. Геолог команды, Стив Вайнер, после тщательного обследования исключил возможность того, что это естественное геологическое образование.







Изучив фрагменты, Вайнер пришел к выводу, что перед ним — металлы, не встречающиеся в природе. Некоторые эксперты тут же предположили в устройстве утерянную сверхсекретную нацистскую подводную лодку — примерно в этих водах Германия и в самом деле проводила некоторые испытания.

Другие же наблюдатели вполне уверенно продолжают утверждать, что водолазы обнаружили самое настоящее НЛО. Никаких доказательств этим смелым предположениям на данный момент не существует — впрочем, нет и четкого опровержения . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)