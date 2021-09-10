Как в Сикстинской капелле срамоту закрашивали и другие случаи странной цензуры в истории искусства

Картина Николя Пуссена после тщательной цензуры.

Есть команда: прикрыться

Судя по всему, под покрывалом статуя раздевается.

Давид и кепочка.

Восстановленная картина Матисса.

Фиговые листочки

В наш век развитой реставрации выяснилось, что далеко не на каждом полотне фиговые листочки были нарисованы с самого начала. В век интернета стоит ещё добавить, что в оригинале не было никаких чёрных квадратиков. Картина Тициана.

Статуя Аполлона до цензуры фиговым листочком.

Кино, мультфильмы и социальные сети

Мужские торсы долго драпировали в такие трусы, что всё вместе казалось очень бесформенным.

Пристойная по нынешним меркам картина Константина Сомова.