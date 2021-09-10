Как в Сикстинской капелле срамоту закрашивали и другие случаи странной цензуры в истории искусства

Картина Николя Пуссена после тщательной цензуры.
Цензура — штука порой непредсказуемая. Например, Фейсбук не раз был замечен в скандалах с цензурой… обнажённых античных скульптур, однажды — во время рекламной кампании международной выставки статуй. А на иранском телевидении замазывают спортсменок во время соревнований по художественной и спортивной гимнастики (что озадачивает — ведь тогда нет никакого смысла за соревнованиями следить). Историю цензуры объять невозможно, но в ней есть свои знаковые события.
Есть команда: прикрыться
В Новосибирске в одном из ВУЗов в 2018 году студенты вдруг обнаружили все расставленные по коридорам античные статуи задрапированными в непроницаемые покрывала. Так ВУЗ подготовился к визиту представителей РПЦ. Было ли это инициативой университета или священства, не совсем ясно. Собственно говоря, представители РПЦ пришли не с инспекцией нравственности интерьера, а в рамках форума о доступности городской среды для инвалидов, и были не единственными участниками этого форума.
Судя по всему, под покрывалом статуя раздевается.
Прикрывали статуи и во время визита в Италию президента Ирана Роухани в 2016 году. Срочному одеванию подверглись только статуи богинь, что в результате привело к небольшому скандалу: попробовав сняться на фоне статуи Марка Аврелия, Роухани заявил, что это невозможно из-за её срамоты. Нет, Марк Аврелий был прикрыт в общем и целом туникой, но он восседал верхом на коне, а у коня было всё, что полагается коню, чтобы отличить его от кобылы. Пришлось коня срочно цензурировать из визита Роухани — президента сняли на другом фоне.
В том же году Санкт-Петербург постиг скандал из-за копии знаменитой статуи Давида. Некая пенсионерка потребовала статую одеть, поскольку стоит она возле лютеранского храма и школы, и «мужик без порток в центре Петербурга портит исторический вид города и уродует детские души». В городе объявили конкурс на лучший костюм для Давида, а местные художники решили проблему быстро и ярко: бумажным скотчем прикрепили на гениталии Давида кепку.
Давид и кепочка.
Одевали в истории цензуры не только статуи. Знаменитую роспись Сикстинской капеллы ряд современников назвал пригодной только для бани, и после скандала от греха подальше несколько фигур зарисовали простынками, веточками и облачками.
Даже передовые художники девятнадцатого и двадцатого века порой должны были идти на поводу у цензуры. Известно, что Матисс нарисовал для русского заказчика Щукина диптих — «Танец» и «Музыка». В «Музыке» один из изображённых — мальчик флейтист. Его гениталии были изображены схематично, но Щукин всё равно счёл подобную картину неприличной для дома. По его настоянию Матисс скрыл срам слоем краски, однако так, чтобы при желании её можно было снять — что уже и сделано в наше время.
Восстановленная картина Матисса.
Фиговые листочки
В Средние века и Возрождение обнажённых людей рисовали довольно свободно, если того требовал (или это оправдывал) сюжет. Правда, была такая проблема, что далеко не везде можно было найти женщину-натурщицу — эта профессия считалась нескромной даже среди куртизанок. В результате можно было увидеть изображения женщин, для которых явно позировали мужчины — только причёску и грудь потом дорисовали им женские.
Борьба с обнажёнкой произошла из-за распространения протестантизма, который, среди прочего, обвинял католическую церковь в том, что она потворствует развращению паствы, одобряя рисунки голых людей. Множество Адамов и Ев срочно закрасили в стратегических местах фиговыми листочками. Почему ими? Потому что, по преданию, познав грех и устыдившись, первые люди оделись именно этими листьями.
В наш век развитой реставрации выяснилось, что далеко не на каждом полотне фиговые листочки были нарисованы с самого начала. В век интернета стоит ещё добавить, что в оригинале не было никаких чёрных квадратиков. Картина Тициана.
В Ватикане началась большая компания по прикрытию срама на статуях. Поверх мраморных гениталий стали лепить гипсовые листочки. Одному из пап по имени Иннокентий не понравилось, что листочки при этом очень уж намекающе бугрятся, и он приказал по легенде отбить всем статуям гениталии и прилепить фиговые листья на образовавшееся гладкое место. Есть легенда, что где-то в нёдрах Ватикана до сих пор лежит ящик с десятками (или сотнями) мраморных пенисов и мошонок, и искусствоведы порой копаются в нём, пытаясь найти недостающую часть той или иной статуи.
Фиговыми листочками прикрывали срам и русские скульпторы девятнадцатого века, делая копии со знаменитых античных статуй или скульптур Возрождения — этого требовали заказчики. Самый громкий случай применения листочка в России связан с нашим временем и статуей Апполона на Большом театре. После реставрации причинное место богу искусств прикрыли золотым листочком. Вообще цензурировать большинство статуй в античном духе (и тем более, собственно, античных) кажется странноватым, поскольку они уже выходят из рук скульптора сильно цензурированными: традиция требует представлять мужские гениталии не натуралистичными, а скромно уменьшенными и с робким кустиком исключительно у основания пениса. Впрочем, бронзовый листок скрывал красу Аполлона наподобие защиты для регбиста ещё на момент создания и пропал только после революции.
Статуя Аполлона до цензуры фиговым листочком.
Кстати, к тому же типу художественной цензуры относится традиция живописи девятнадцатого века, по которой каждое обнажённое тело изображалось лишённым волос. Волосы считались слишком мощным эротическим фактором, настолько мощным, что мужчина обязан был как следует заматывать шею, чтобы не пробилось ни одного волоска с груди. Чтобы снизить эротический накал, божества, библейские и мифологические персонажи изображались гладенькими, как младенцы — и это несмотря на то, что моды на тотальное удаление волос в Европе ещё не было.
Кино, мультфильмы и социальные сети
Боролся за нравственность и Голливуд. Например, долгое время в фильмах считалось недопустимым изображать человеческий пупок — вот почему в старых американских лентах гладиаторы ходят в чём-то вроде трусов, натянутых под мышечки. От этого же запрета пошёл обычай наклеивать стразу на пупок в среде исполнительниц бурлеска и танца живота — так делали танцовщицы в кино.
Мужские торсы долго драпировали в такие трусы, что всё вместе казалось очень бесформенным.
Давняя тема для шуток — постельные разговоры в кино. Одеяло выглядит так, словно имеет Г-образную форму: оно неизменно закрывает героя по пояс, а лежащую рядом героиню — с грудью. В наше время стало невозможно увидеть в массовом кино мужчину в слишком маленьких плавках — мужские бёдра должны быть как следует закрыты. Они теперь объявлены эротическим объектом практически до колена. Зато живот можно открывать по самый лобок.
Во многих социальных сетях был введён запрет на изображение женского соска. Это сделало невозможным выкладывание многих шедевров живописи и скульптуры, а также ряда этнографических фото и видео или исторических реконструкций. Запрет породил шутку: если, мол, взять мужской сосок и приклеить на фото вместо женского, то фото уже запрета не нарушает, хотя выглядит точно так же. В ответ на попытки реализации шутки соцсети ввели новый запрет — на всё, что выглядит как женский сосок. Но и на это нашлась своя шутка от феминистки Дарьи Голощаповой: изображение, состоящее из текста с описанием деталей женской груди. Слова расположены и раскрашены так, что вся куча надписей вместе напоминает женский сосок.
Пристойная по нынешним меркам картина Константина Сомова.
Самая странная цензура действует в Японии. По закону, гениталии обязаны быть закрыты чёрными чёрточками или тому подобными штуками (например, скрыты пикселизацией). Создатели мультфильмов и комиксов в жанре хентай обходят такую цензуру просто: рисуют чёрточки настолько микроскопические, что они не скрывают ничего, а пикселизацию делают настолько мелкой, что изображение почти не теряет в чёткости.
Текст: Лилит Мазикина.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии