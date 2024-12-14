Как подобрать правильные деревья для посадки в саду

Когда приходит время выбирать деревья для своего будущего сада на даче или в загородном доме, важно с этим выбором не ошибиться. Они, как ничто иное, повлияют на создание уютного и красивого пространства вокруг дома.







Помимо красоты, они создают тень, а также микроклимат, делают воздух чище. Они же могут стать источником урожая, яблоки, груши, сливы — это отличные фрукты, чтобы засушить или законсервировать их на зиму.

Для того чтобы правильно подобрать деревья, нужно учесть несколько ключевых факторов.Чем сложнее подход, тем красивее садВажно понимать, что хороший рост деревьев зависит от климата. И правильно подобранные деревья будут расти и давать плоды, если им комфортно в погодных условиях. У любого вида деревьев имеются собственные предпочтения по температуре, а также влажности, и нужному количеству света. Но самое главное, — это, конечно, устойчивость к холодам, деревья не должны замёрзнуть. Также они могут никак не переносит засуху, и об этом тоже стоит помнить.Почва также играет очень важную роль в хорошем росте деревьев. Стоит заранее понимать, какой тип почвы на участке, она может быть глинистой, песчаной, суглинистой, а также иметь разное количество питательных веществ. Если почва не очень плодородная, то подкармливать деревья нужно будет постоянно и об этом тоже лучше знать заранее.Без плодородной почвы никудаСтоит понимать и то, какой высоты и размера хочется видеть деревья у себя на участке в уже зрелом возрасте. Безусловно, очень высокие деревья будут блокировать собой свет для других растений, а также займут значительную площадь. Низкие же, наоборот, могут вырасти сильно раскидистыми и также занять много места. Сажать их стоит по плану, хорошо его продумав, чтобы не помешать другим растениям поблизости.Для классического сада подойдут более традиционные сорта, например, вяз или лиственница. А вот если сад выполнен в современном дизайне, то в него отлично впишутся более декоративные деревья, это может быть даже сакура или магнолия. Гармоничное цветение тоже должно присутствовать, чтобы сад всегда был полон красок.Деревья нужно будет подкармливатьУход за каждым деревом индивидуален, некоторые из них требуют постоянного или какого-то особенного ухода. И если нет желания постоянно следить за деревьями, их просто не нужно сажать, отдав предпочтение наиболее неприхотливым видам.Плодовые деревья это отдельная тема, они также цветут, будут эстетически красивы, но ещё и принесут урожай. Однако стоит заранее изучить, какие из множества фруктовых деревьев растут лучше в конкретном регионе. А также важно рассчитать время сбора их урожая, чтобы не пришлось задерживаться на даче дольше за ненадобностью.Урожай должен быть вовремяСолнечные и тенистые участки на даче нужно узнать перед посадкой, чтобы деревьям хватало солнечного света. Они не должны мешать другим деревьям, для этого стоит знать расстояние, на котором из посадить. А также подумать о том, не будут ли они мешать передвижению по участку, когда вырастут и их ветви раскинутся. Если другие деревья дадут тень, то вырасти в подобных условиях могут лишь теневыносливые виды, к ним относятся — туя и можжевельник.Но и они могут пострадать от морозов, поэтому на зиму туи и можжевельники тоже накрывают и утепляют. И необходимо следить, чтобы на них не напали вредители. Деревья могут развиваться нормально в тени только в том случае, если они были посажены одновременно и они одного вида. И даже могут образовать единую крону, которая при этом будет состоять из нескольких стволов. Отличный вариант для живой изгороди.Маленькие деревья отлично подойдутДля участков с маленькой площадью брать большие деревья не имеет смысла. Подойдут мелкосортные деревья и большие кустарники. кустарники, они не помешают цветам и грядкам, а также добавят нужного разнообразия в ландшафт.Хвойное растение — туя хороший выбор, она не раскидывает ветки и смотрится очень компактно. Из неё можно соорудить живой забор, высадив несколько деревьев вряд. А её высота обычно не превышает два метра. Слива — тоже хороший вариант, есть карликовые варианты, которые также завораживающе цветут весной, но продолжают приносить плоды, не вырастая до огромных масштабов. Всего лишь до четырёх метров в высоту. К тому же карликовые деревья принесут плоды значительно раньше.Целая композицияЯблоня — это беспроигрышный вариант. Среди них имеются и карликовые варианты, у них будет мочковатая система корней, они могут успешно произрастать на участках с большим уровнем грунтовых вод, для них это не помеха. Некоторые виды магнолий не разрастаются уж слишком сильно, но также прекрасно смотрятся в любом саду из-за своих крупных цветков. Несмотря на то что клён — это большое дерево, он всё равно выигрышно смотрится в маленьком саду из-за своей узнаваемой и красивой листвы.Сибирская пихта — очень компактное растение, и за ним не нужно смотреть, подрезать ветви.Что же касается деревьев, которые лучше не сажать, то это дуб. Он вырастает до сорока метров в высоту и может полностью покрыть тенью участок.Сосну сажать не рекомендуется по той же причине. Сначала она совсем небольшая, но даже если её подрезать, ветки всё равно имеют большой размах. Сосна — не самый подходящий вариант также потому, что можно посадить мужскую особь. Из женских цветов образуются красивые шишки, а вот из мужских такая же пыльца и в гораздо больших количествах, чем у берёзы. А ель через десять лет полностью перекроет доступ солнечного света, особенно если посадить её рядом с домом.Можно вырастить что-то необычноеК сожалению, берёза будет забирать слишком много влаги из земли и лишать её других растений. А весной от неё будет слишком много пыльцы, это очень сильный аллерген. Однако если уровень грунтовых вод на участке большой, то такое место подходит для выращивания берёзы. И среди них тоже есть карликовые сорта. Они не вырастают выше метра.Грунтовые воды опасны для деревьев. Яблони, груши, вишни, некоторые ели голубые, например, а также каштаны их не переносят. Они будут страдать от недостатка кислорода, и в итоге их корни загниют.А для рябины грунтовые воды не страшны. Также она является деревом, устойчивым к морозам до минус пятидесяти градусов. ива тоже в этом списке.Будет смотреться изумительноДля уменьшения уровня грунтовых вод делается специальный дренаж, либо поднимается сама почва. Уровень на котором должны залегать грунтовые воды, обычно два-три метра. Это оптимальные условия для деревьев. Но для деревьев, имеющих очень мощную систему корней, к ним относятся маньчжурский орех и каштан, этот уровень должен быть намного ниже.Что же касается холодов, красивые экзотичные растения могут их не выдержать. Например, сакура, персик, черешня. Стоит подумать о том, нужно ли вообще сажать даже уже привитые растения, которые вроде бы и должны быть рассчитаны на холода, если продаются в магазинах. Они тоже иногда не выдерживают слишком сильных морозов. А также продумать есть ли варианты утеплить его на зиму.Загрязненный воздух тоже негативно сказывается на росте и развитии растений в целом. Сосна такие условия переносит крайне плохо, а вот липа наоборот, живуча и загазованность не помеха для её хорошего роста. Она также является медоносом, это означает, что когда приходит время цветения, дерево привлекает к себе шмелей, а также пчёл. Для огорода на даче это крайне необходимо.Осенью будет глаз не оторвать