Шикарная цепочка из цветов с бусинами

Вот таким красивым шнуром крючком с жемчужными бусинами можно украсить вязаное изделие, либо использовать его как самостоятельный аксессуар: браслет, ожерелье, поясок или как повязку на волосы.

Шнурок больше похож на изящное кружево.

Вязание крючком

Шнур крючком с бусинами описание и мастер-класс:

Для работы нам потребуются:

пряжа хлопок 100%

крючок № 1,3 или 2

бусины жемчужные с большим отверстие в которое пройдет крючок

Итак, приступим:

Сделайте одну воздушную петлю — затяните ее в узелок

Провяжите еще одну воздушную петлю. Затем поместите вашу бусину на крючок и вытащите рабочую петлю через отверстие и петлю цепочки.

Провяжите три воздушные петли

Далее вяжем арочку из пяти воздушных петель, после вводим крючок в первую петлю, обвив бусину цепочкой из воздушных петель



Поворачиваем работу и продолжаем вязание с другой стороны бусины. Выполняем арочку из пяти воздушных петель. После вводим крючок в в.п. подъема и выполняем соединение.

Выполняем одну в.п. подъема. Под арочкой выполняем столбики без накида с пико

Обвязывайте по кругу, каждое пико из трех в.п. будет цветочным



Когда ваш цветок будет завершен, выполните соединительную петлю, чтобы закончить круговой ряд.

Для того, чтобы начать второй цветок, выполняем одну воздушную петлю и на крючок одеваем бусинку, протягиваем петлю через отверстие бусины.



Повторите шаги, чтобы связать цветок

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