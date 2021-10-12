Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Коряцкий
    Этой моде уже лет 30 и называется она мода педиков, самим то не надоело изображать педрил голожопых в обтянутых портк...16 старомодных ве...
  • Алиса Майская
    Ну и "Как жили простые американцы в конце 1940-х"? На фото открыточные туристические виды и богатые районы, а где "пр...Как жили простые ...
  • renatina2
    Да это наше детство!Игры начала 90-х,...

Шикарная цепочка из цветов с бусинами

Шикарная цепочка из цветов с бусинами

Вот таким красивым шнуром крючком с жемчужными бусинами можно украсить вязаное изделие, либо использовать его как самостоятельный аксессуар: браслет, ожерелье, поясок или как повязку на волосы. 

Шнурок больше похож на изящное кружево.

Шикарная цепочка из цветов с бусинами

Вязание крючком
Шнур крючком с бусинами описание и мастер-класс:
Для работы нам потребуются:
пряжа хлопок 100%
крючок № 1,3 или 2
бусины жемчужные с большим отверстие в которое пройдет крючок
Итак, приступим:
Сделайте одну воздушную петлю — затяните ее в узелок
Провяжите еще одну воздушную петлю. Затем поместите вашу бусину на крючок и вытащите рабочую петлю через отверстие и петлю цепочки.
Провяжите три воздушные петли
Далее вяжем арочку из пяти воздушных петель, после вводим крючок в первую петлю, обвив бусину цепочкой из воздушных петель

Шикарная цепочка из цветов с бусинами


Поворачиваем работу и продолжаем вязание с другой стороны бусины. Выполняем арочку из пяти воздушных петель. После вводим крючок в в.п. подъема и выполняем соединение. 

Выполняем одну в.п. подъема. Под арочкой выполняем столбики без накида с пико 

Обвязывайте по кругу, каждое пико из трех в.п. будет цветочным

Шикарная цепочка из цветов с бусинами


Когда ваш цветок будет завершен, выполните соединительную петлю, чтобы закончить круговой ряд. 

Для того, чтобы начать второй цветок, выполняем одну воздушную петлю и на крючок одеваем бусинку, протягиваем петлю через отверстие бусины.

Шикарная цепочка из цветов с бусинами


Повторите шаги, чтобы связать цветок

Шикарная цепочка из цветов с бусинами

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх