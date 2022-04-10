Копеечное средство от плесени в ванной

Плитка — влагостойкий материал и идеальное покрытие для пола и стен в прихожей, ванной и на кухне. Плитку легко мыть, она не впитывает запахи и воду. Единственное слабое место в таком покрытии — это межплиточные швы, которые пропускают влагу, из-за чего в них скапливаются грязь и плесень.
Сегодня я расскажу, как почистить швы между плиткой от плесени в ванной комнате разными способами и избавиться от грибка навсегда.
КАК ПОЧИСТИТЬ ШВЫ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ
Плесень чаще всего появляется в ванной комнате: на стыках стен, в углах комнаты, в душевой кабине. Это места с повышенной влажностью, и для предупреждения появления грибка эти места надо насухо вытирать после уборки.
Среди причин, по которым в ванной возникает плесень, можно выделить: ошибки в монтаже при ремонте, некачественная уборка, плохая вентиляция и высокий уровень влажности. Надо понимать, что не эстетичный вид плитки с плесенью — это не самая главная проблема. Плесень вредит здоровью человека, поэтому, увидев зеленые или черные пятна на швах между плиткой, срочно от них избавляйся.
Специальные противогрибковые средства
Не вся бытовая химия может справиться с плесенью, поэтому лучше не допускать ее образования и раз в месяц обрабатывать плитку противогрибковыми средствами из магазина. Эти же средства помогают убрать появившуюся плесень. В состав противогрибковых смесей входит микробицид, который уничтожает все виды грибков и вредоносных микроорганизмов. Одним из эффективных средств является «Полимикс», но этих средств на рынке достаточно.
Хлор
Раствор от плесени можно приготовить с любой бытовой химией, в составе которой содержится хлор. Можно использовать белизну, но лучше брать гелеобразный раствор, например, Domestos. В 1 л воды надо растворить 60 мл геля и нанести средство непосредственно на швы между плиткой. Для лучшего эффекта можно почистить швы старой зубной щеткой и оставить ванную комнату с включенной вытяжкой на 15 минут. Затем надо смыть средство и насухо протереть плитку. Обязательно надевай перчатки и маску, не пускай животных в ванную до завершения уборки. Для очистки плитки на стене удобно использовать пульверизатор.
Медный купорос
В ведре с 5 л воды разбавь 50 г медного купороса. Этой смесью обработай швы между плиткой с помощью кисточки. Оставь средство для воздействия на 3 часа. Затем смой остатки средства влажной тряпкой.
Замена затирки
Когда средства не справляются с въевшейся плесенью, придется заменить затирку между плиткой. Демонтировать саму плитку не надо. При замене затирки важно выбрать хорошую смесь с герметиком, так как он не пропускает влагу и может навсегда избавить хозяина дома от такой проблемы, как грибок в ванной комнате.
Гвоздем или шпателем удали старую затирку. Подготовленную новую смесь для затирки нанеси на промежутки между плиткой с помощью шпателя. Затем дай затирке засохнуть и удали излишки затирки с плитки влажной тряпкой.
СОВЕТ РЕДАКЦИИ
Лучшее средство от плесени — это профилактика. Определи причину появления плесени в доме. Не суши бельё в ванной комнате и всегда держи дверь в ванную приоткрытой. Позаботься об исправности вентиляции. А после водных процедур вытирай пол и сантехнику насухо.
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