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Копеечное средство от плесени в ванной

Плитка — влагостойкий материал и идеальное покрытие для пола и стен в прихожей, ванной и на кухне. Плитку легко мыть, она не впитывает запахи и воду. Единственное слабое место в таком покрытии — это межплиточные швы, которые пропускают влагу, из-за чего в них скапливаются грязь и плесень.

Сегодня я расскажу, как почистить швы между плиткой от плесени в ванной комнате разными способами и избавиться от грибка навсегда.

Копеечное средство от плесени в ванной

КАК ПОЧИСТИТЬ ШВЫ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ



Плесень чаще всего появляется в ванной комнате: на стыках стен, в углах комнаты, в душевой кабине. Это места с повышенной влажностью, и для предупреждения появления грибка эти места надо насухо вытирать после уборки.

Среди причин, по которым в ванной возникает плесень, можно выделить: ошибки в монтаже при ремонте, некачественная уборка, плохая вентиляция и высокий уровень влажности. Надо понимать, что не эстетичный вид плитки с плесенью — это не самая главная проблема. Плесень вредит здоровью человека, поэтому, увидев зеленые или черные пятна на швах между плиткой, срочно от них избавляйся.

Копеечное средство от плесени в ванной

Специальные противогрибковые средства



Не вся бытовая химия может справиться с плесенью, поэтому лучше не допускать ее образования и раз в месяц обрабатывать плитку противогрибковыми средствами из магазина.
Эти же средства помогают убрать появившуюся плесень. В состав противогрибковых смесей входит микробицид, который уничтожает все виды грибков и вредоносных микроорганизмов. Одним из эффективных средств является «Полимикс», но этих средств на рынке достаточно.

Копеечное средство от плесени в ванной

Хлор



Раствор от плесени можно приготовить с любой бытовой химией, в составе которой содержится хлор. Можно использовать белизну, но лучше брать гелеобразный раствор, например, Domestos. В 1 л воды надо растворить 60 мл геля и нанести средство непосредственно на швы между плиткой. Для лучшего эффекта можно почистить швы старой зубной щеткой и оставить ванную комнату с включенной вытяжкой на 15 минут. Затем надо смыть средство и насухо протереть плитку. Обязательно надевай перчатки и маску, не пускай животных в ванную до завершения уборки. Для очистки плитки на стене удобно использовать пульверизатор.

Копеечное средство от плесени в ванной

Медный купорос



В ведре с 5 л воды разбавь 50 г медного купороса. Этой смесью обработай швы между плиткой с помощью кисточки. Оставь средство для воздействия на 3 часа. Затем смой остатки средства влажной тряпкой.

Замена затирки



Когда средства не справляются с въевшейся плесенью, придется заменить затирку между плиткой. Демонтировать саму плитку не надо. При замене затирки важно выбрать хорошую смесь с герметиком, так как он не пропускает влагу и может навсегда избавить хозяина дома от такой проблемы, как грибок в ванной комнате.
Гвоздем или шпателем удали старую затирку. Подготовленную новую смесь для затирки нанеси на промежутки между плиткой с помощью шпателя. Затем дай затирке засохнуть и удали излишки затирки с плитки влажной тряпкой.

Копеечное средство от плесени в ванной

СОВЕТ РЕДАКЦИИ



Лучшее средство от плесени — это профилактика. Определи причину появления плесени в доме. Не суши бельё в ванной комнате и всегда держи дверь в ванную приоткрытой. Позаботься об исправности вентиляции. А после водных процедур вытирай пол и сантехнику насухо.

Копеечное средство от плесени в ванной
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