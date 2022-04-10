Копеечное средство от плесени в ванной

Плитка — влагостойкий материал и идеальное покрытие для пола и стен в прихожей, ванной и на кухне. Плитку легко мыть, она не впитывает запахи и воду. Единственное слабое место в таком покрытии — это межплиточные швы, которые пропускают влагу, из-за чего в них скапливаются грязь и плесень.



Сегодня я расскажу, как почистить швы между плиткой от плесени в ванной комнате разными способами и избавиться от грибка навсегда.







КАК ПОЧИСТИТЬ ШВЫ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ

Специальные противогрибковые средства

Хлор

Медный купорос

Замена затирки

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Плесень чаще всего появляется в ванной комнате: на стыках стен, в углах комнаты, в душевой кабине. Это места с повышенной влажностью, и для предупреждения появления грибка эти места надо насухо вытирать после уборки.Среди причин, по которым в ванной возникает плесень, можно выделить: ошибки в монтаже при ремонте, некачественная уборка, плохая вентиляция и высокий уровень влажности. Надо понимать, что не эстетичный вид плитки с плесенью — это не самая главная проблема. Плесень вредит здоровью человека, поэтому, увидев зеленые или черные пятна на швах между плиткой, срочно от них избавляйся.Не вся бытовая химия может справиться с плесенью, поэтому лучше не допускать ее образования и раз в месяц обрабатывать плитку противогрибковыми средствами из магазина.Эти же средства помогают убрать появившуюся плесень. В состав противогрибковых смесей входит микробицид, который уничтожает все виды грибков и вредоносных микроорганизмов. Одним из эффективных средств является «Полимикс», но этих средств на рынке достаточно.Раствор от плесени можно приготовить с любой бытовой химией, в составе которой содержится хлор. Можно использовать белизну, но лучше брать гелеобразный раствор, например, Domestos. В 1 л воды надо растворить 60 мл геля и нанести средство непосредственно на швы между плиткой. Для лучшего эффекта можно почистить швы старой зубной щеткой и оставить ванную комнату с включенной вытяжкой на 15 минут. Затем надо смыть средство и насухо протереть плитку. Обязательно надевай перчатки и маску, не пускай животных в ванную до завершения уборки. Для очистки плитки на стене удобно использовать пульверизатор.В ведре с 5 л воды разбавь 50 г медного купороса. Этой смесью обработай швы между плиткой с помощью кисточки. Оставь средство для воздействия на 3 часа. Затем смой остатки средства влажной тряпкой.Когда средства не справляются с въевшейся плесенью, придется заменить затирку между плиткой. Демонтировать саму плитку не надо. При замене затирки важно выбрать хорошую смесь с герметиком, так как он не пропускает влагу и может навсегда избавить хозяина дома от такой проблемы, как грибок в ванной комнате.Гвоздем или шпателем удали старую затирку. Подготовленную новую смесь для затирки нанеси на промежутки между плиткой с помощью шпателя. Затем дай затирке засохнуть и удали излишки затирки с плитки влажной тряпкой.Лучшее средство от плесени — это профилактика. Определи причину появления плесени в доме. Не суши бельё в ванной комнате и всегда держи дверь в ванную приоткрытой. Позаботься об исправности вентиляции. А после водных процедур вытирай пол и сантехнику насухо.