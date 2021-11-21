Перекусы, приготовить которые смогут даже дети: 6 рецептов быстрых бутербродов

Рецепты бутербродов.

1. Бутерброд с ветчиной и помидорами

Быстро, просто и очень вкусно.

Лёгкий бутерброд с ветчиной и помидорами.

2. Бутерброды с индейкой и беконом

Вкусный бутерброд с индейкой .

Для тех, кто любит разнообразие - сэндвич с индейкой на гриле.

3. Бутерброды с оливками, творогом, луком и базиликом

Пикантные бутерброды.

Брускетта с творогом, оливками и зеленью.

4. Бутерброды с яйцами, грибами и сельдереем

Оригинальные бутерброды и не менее оригинальным вкусом.

Аппетитный бутерброд с очень сытной и вкусной начинкой.

5. Простые канапе с огурцом и лососем

Для тех, кто любит посмаковать.

Такие маленькие бутерброды идеально подойду для торжества.

6. Сэндвич с тунцом, помидорами и листьями салата

Невероятно вкусные и сытные бутерброды с тунцом.

Сэндвич с тунцом и зеленью.

7. Видеоуроки рецептов бутербродов

Горячие бутерброды в духовке.

Горячие бутерброды с картошкой!

Бутерброды на все случаи жизни.