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Перекусы, приготовить которые смогут даже дети: 6 рецептов быстрых бутербродов


Рецепты бутербродов.

Рецепты бутербродов.

Бутерброды – это не только полноценный завтрак, а и прекрасная возможность перекусить в любое удобное время. С маслом, с сыром и колбасой, сладкие, острые, горячие и холодные, с хрустящей корочкой и без, праздничные и классические на каждый день – лишь самая малость того, что можно приготовить из самых простых продуктов от колбасы с овощами и зеленью до красной рыбы и экзотической начинки в виде крабовых палочек с киви.

1. Бутерброд с ветчиной и помидорами


Быстро, просто и очень вкусно.

Быстро, просто и очень вкусно.

 

Ингредиенты:

• 2 ломтика пшеничного хлеба;
• 1 ч. л. столовой горчицы;
• 1 ч. л. майонеза;
• 2 ломтика сыра;
• 1 помидор;
• 2 листика салата;
• 3 ломтика ветчины.
Лёгкий бутерброд с ветчиной и помидорами.

Лёгкий бутерброд с ветчиной и помидорами.

 

Способ приготовления:

• Первый ломтик хлеба смазать 1 чайной ложкой майонеза;
• Второй ломтик намазать столовой горчицей;
• Помидоры нарезать тонкими кружочками;
• На ломтик хлеба, смазанный майонезом, выложить ломики сыра, а сверху накрыть помидорами;
• Листья салата и ветчину разложить на помидоры;
• Накрыть бутерброд вторым ломиком хлеба;

2. Бутерброды с индейкой и беконом


Вкусный бутерброд с индейкой .

Вкусный бутерброд с индейкой .

 

Ингредиенты:

• 8 ломтиков серого хлеба;
• 4 ломтика сыра;
• 8 ломтиков бекона;
• 200 г.
отварного филе индейки;
• 3-5 колечек репчатого лука;
• 1 помидор;
• майонез по вкусу;
• листья салата.
Для тех, кто любит разнообразие - сэндвич с индейкой на гриле.

Для тех, кто любит разнообразие - сэндвич с индейкой на гриле.

 

Способ приготовления:

• Хлеб подсушить на сковороде или в тостере до золотистого цвета;
• Филе индейки нарезать тонкими ломтиками;
• Помидоры аккуратно порезать на кружочки;
• Смазать ломтики хлеба майонезом с одной стороны;
• На майонезную сторону хлеба выложить слоями: сыр, индейку, бекон, помидоры, лук и листья салата;
• Накрыть бутерброд вторым ломтиком хлеба, майонезом вниз.

3. Бутерброды с оливками, творогом, луком и базиликом


Пикантные бутерброды.

Пикантные бутерброды.

 

Ингредиенты:

• 0,5 банки черных оливок;
• 100 г. творога;
• 20 г. зелёного лука;
• 20 г. базилика;
• ржаной хлеб;
• соль по вкусу.
Брускетта с творогом, оливками и зеленью.

Брускетта с творогом, оливками и зеленью.

 

Способ приготовления:

• Измельчите в блендере черные оливки;
• Мелко нарежьте зелёный лук и базилик;
• Смешайте всё с творогом;
• Посолите и намажьте смесь на ржаной хлеб.

4. Бутерброды с яйцами, грибами и сельдереем


Оригинальные бутерброды и не менее оригинальным вкусом.

Оригинальные бутерброды и не менее оригинальным вкусом.

 

Ингредиенты:

• горсть солёных грибов;
• 1 стебель сельдерея;
• 2 варёных яйца;
майонез;
• чёрный хлеб;
Аппетитный бутерброд с очень сытной и вкусной начинкой.

Аппетитный бутерброд с очень сытной и вкусной начинкой.

 

Способ приготовления:

• Грибы и сельдерей измельчить в блендере;
• Натрите яйца, смешайте с грибами;
• Заправьте всё майонезом, перемешайте;
• Лучше всего подойдёт эта начинка к чёрному хлебу;
• Сверху выложить обжаренные грибы и зелень.

5. Простые канапе с огурцом и лососем


Для тех, кто любит посмаковать.

Для тех, кто любит посмаковать.

 

Ингредиенты:

• 8 кусков хлеб чёрный (круглый);
• 8 ломтиков лосося слабосолёного;
• 8 ломтиков огурцов;
• 8 ч.л. сыра сливочного;
• 8 веточек укропа;
• перец чёрный молотый;
• лимонный сок
Такие маленькие бутерброды идеально подойду для торжества.

Такие маленькие бутерброды идеально подойду для торжества.

 

Способ приготовления:

• Хлеб нарезать с помощью формочек кружочками;
• Огурец нарезать вдоль на кружочки;
• Смазать мягким сыром хлеб;
• Положить по кружочку огурца и кусочку лосося, поперчить;
• Украсить канапе веточками зелени, побрызгать соком лимона.

6. Сэндвич с тунцом, помидорами и листьями салата


Невероятно вкусные и сытные бутерброды с тунцом.

Невероятно вкусные и сытные бутерброды с тунцом.

 

Ингредиенты:

• Тунец консервированный - 200 г;
• Булочки для гамбургеров - 4 шт;
• Помидоры - 1 шт;
• Перец сладкий болгарский - 1 шт;
• Сельдерей - 1 шт;
• Майонез - 80 г;
• Огурцы солёные - 50 г;
• Лук зелёный - 3 пера;
• Листья салата;
• Соль, перец чёрный молотый по вкусу.
Сэндвич с тунцом и зеленью.

Сэндвич с тунцом и зеленью.

 

Способ приготовления:

• На булочку для сэндвича положить чуть-чуть салата;
• Положить сверху чуть-чуть перца, зелень, помидоры;

• Порезать зелёный лук, сельдерей, солёные огурчики;
• Положить в большую емкость тунец;
• Добавить сельдерей, лук, солёные огурцы;
• Заправить майонезом, посыпать перцем, солью. Размешать.
• Выложить на булочки.

7. Видеоуроки рецептов бутербродов


 

Горячие бутерброды в духовке.
 

 

Горячие бутерброды с картошкой!
 

 

Бутерброды на все случаи жизни.
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Перекусы, приготовить которые смогут даже дети: 6 рецептов быстрых бутербродов

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Перекусы, приготовить которые смогут даже дети: 6 рецептов быстрых бутербродовПодписаться на мой Instagram
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