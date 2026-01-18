Закадровые тайны фильма «Анкор, еще анкор!»

26 августа исполнилось 95 лет со дня рождения известного кинорежиссера, сценариста, оператора Петра Тодоровского. Его фильмы пользовались большим успехом у зрителей, но при этом всегда навлекали на себя шквал критики киночиновников и киноведов. Все его самые знаменитые работы – «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!» – вызвали огромный резонанс и массу споров. Режиссера-фронтовика обвиняли в искажении военного прошлого, незнании исторических реалий и даже очернении образа советского солдата!
Лейтенант-артиллерист Петр Тодоровский | Фото: uznayvse.ru
О войне Петр Тодоровский знал не понаслышке. Его призвали в армию в 1943 г., когда ему исполнилось 18 лет. С 1944 г. он командовал минометным взводом, был ранен, отличился в боях. А после войны до 1949 г. служил во военном гарнизоне под Костромой. С тех пор тема войны стала центральной в его творчестве. Тодоровский говорил: «Все, что я снимаю, так или иначе связано с войной. Никуда я не могу от нее деться».
Народный артист РСФСР, режиссер, сценарист и оператор Петр Тодоровский | Фото: rg.ru
При этом в его фильмах не было батальных сцен, героических подвигов советских солдат – режиссера всегда больше интересовала «война изнутри», настоящие человеческие судьбы. Сюжеты своих фильмов он черпал из жизни, из своего военного и послевоенного прошлого, а у многих его героев были реальные прототипы. При этом сам Тодоровский главной темой своих фильмов считал не войну, а любовь: «Война ведь для нас была – жизнь. Четыре года войны, а нам по 18-20... И жизнь, любовь пробивались сквозь войну, как росток сквозь асфальт. Вспоминаются не бои, а как выводили на переформировку во второй эшелон, как приходили к нам на передний край девушки-снайперы… Если «Верность» была посвящена тому, с чем уходил человек на фронт, то «Военно-полевой роман» рассказывает о том, с чем возвращаются с войны..
Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
В центре сюжета фильма «Анкор, еще анкор!» – послевоенная жизнь маленького провинциального гарнизона. И вновь режиссер откровенно говорил не о героизме солдат-победителей, а о семейных ссорах, изменах, подлости, трусости, предательстве и любви. Сам он свой замысел объяснял так: «То, что многие офицеры привозили с войны женщин – походных жен, – было сплошь и рядом… Я снимал фильм о любви. О лейтенанте, который влюбился в молодую, красивую жену полковника. Полковник живет между молотом и наковальней; у него две жены – старая, с довоенных лет, и молодая, которую он встретил на фронте и в которую влюбился без памяти. И угрызения совести, и мучительные сомнения, и косые взгляды окружающих. Разрубить этот узел может только выстрел в висок».
Евгений Миронов в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Ирина Розанова в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Сюжет фильма не был вымышленным – Тодоровскому его подсказало собственное послевоенное прошлое.казармах. Они жили в землянках и восстанавливали корпуса. Когда из ближайших деревень приходили девушки, устраивали танцы. Тодоровский вспоминал: «В замкнутом круге гарнизонной жизни все было на виду: казарма, плац для учений, бараки, в которых жили семьи офицеров, один-единственный магазин, почта... И тут среди лейтенантов пошли разговоры, что командир полка привез с собой с фронта потрясающе красивую жену... Увидеть ее за все время совместной службы мы так и не смогли: дом у полковника Винокурова был обнесен высоким забором. Перечитав еще раз «Поединок» Куприна, я придумал для своего фильма историю о лейтенанте, который влюбился в молодую, красивую жену полковника».
Федотов П. Анкор, еще анкор! | Фото: chitalnya.ru
Название фильма режиссеру подсказала картина Павла Федотова «Анкор, еще анкор!»: глядя на офицера, который, лежа на кровати, от безделья дрессирует собаку, Тодоровский тут же представил всю его однообразную жизнь в военном городке, где каждый день был похож на предыдущий.
Валентин Гафт в роли полковника Виноградова | Фото: kino-teatr.ru
Евгений Миронов в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Режиссеру удалось собрать в фильме блестящий актерский состав: роль полковника досталась Валентину Гафту, его фронтовую подругу сыграла Ирина Розанова, а роль лейтенанта, в которого она влюбилась, исполнил Евгений Миронов. На тот момент ему было всего 25 лет, он был еще малоизвестным начинающим актером, и Ирине Розановой показалось, что он слишком юн для этой роли, хотя сама она была старше Миронова всего на 5 лет. Актриса сомневалась в том, что он сможет отыграть постельные сцены и вообще будет убедителен в роли влюбленного. И тогда Миронов решился на отчаянный поступок: он пришел на репетицию, и с порога, даже не раздеваясь, подошел к Розановой и поцеловал ее в губы. Больше в его мужской состоятельности она не сомневалась…
Ирина Розанова в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Елена Яковлева в роли Ани, жены капитана Крюкова | Фото: kino-teatr.ru
Тодоровский нашел в этом фильме роль и для одной из своих любимых актрис – Елены Яковлевой, звезды его «Интердевочки». У ее героини тоже был реальный прототип – жена капитана, которая ради продвижения мужа по службе спала с вышестоящим начальством. О ее похождениях знали все, кроме ее собственного мужа. Актриса увидела большой потенциал в таком ярком образе и сыграла его именно так, как представлял себе режиссер. За эту роль она получила премию «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана».
Елена Яковлева в роли Ани, жены капитана Крюкова | Фото: kino-teatr.ru
Не скрывал Тодоровский правды и о пьянстве в армии – героя Владимира Ильина он тоже «списал» со своего знакомого капитана, у которого был только один большой недостаток – запойное пьянство. В результате военные, какими их изобразил в фильме режиссер, выглядели совсем не героически. Премьера фильма была запланирована на 23 февраля, но сам министр обороны потребовал снять картину с эфира в праздничный день. А после того, как «Анкор, еще анкор!» вышел на экраны, в адрес Тодоровского посыпались обвинения в том, что он оболгал армию и замарал честь офицера.
Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Владимир Ильин в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Отзывы военных были очень противоречивыми. После премьеры фильма в кинотеатре «Россия» к Тодоровскому подошел полковник и горячо поблагодарил его: «Ты знаешь, я 35 лет по военным городкам мотаюсь. Все, что у тебя в фильме, то и в жизни, один к одному...». А вот на съемках одной телепередачи офицер из зала задал ему вопрос: «Где вы видели такой военный городок, что у вас в фильме?! Это все неправда!» На это режиссер ему ответил: «Я прожил в этих военных городках после войны, я рассказал только маленькую часть этой замкнутой жизни в военных городках, в тайге… Я сам служил в трех таких городках: в Песочном и двух под Брянском. Все мои герои мне очень близки. Я вместе с ними жил, так же пьянствовал, в угаре маршировал ночью на плацу... Я ничего не придумал… Но военных можно было понять. 70 лет о нашей армии слова плохого нельзя было сказать – вся правда тщательно скрывалась».
Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: fishki.net
Но правда Тодоровского оказалась многим зрителям просто не нужна. Фильм вызвал волну критики. Некоторые говорили: так оно все и было, вот только зачем об этом кино снимать? Здесь же нет никакого воспитательного эффекта для молодежи! Тем не менее «Анкор, еще анкор!» получил признание на кинофестивалях, заслужил несколько наград и стал триумфатором «Кинотавра-93».
Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: fishki.net
