С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    Спасибо за информацию.Что означают цифр...
  • Виктор Иващенко
    И они  никому не нужны ...10 вещей, которые...
  • Ирина52
    Люди перекати-поле не способны любить. Им не нужна ни семья,ни дети, ни  Родина... Они бродяги по сути своей...10 вещей, которые...

Закадровые тайны фильма «Анкор, еще анкор!»



 

26 августа исполнилось 95 лет со дня рождения известного кинорежиссера, сценариста, оператора Петра Тодоровского. Его фильмы пользовались большим успехом у зрителей, но при этом всегда навлекали на себя шквал критики киночиновников и киноведов. Все его самые знаменитые работы – «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!» – вызвали огромный резонанс и массу споров. Режиссера-фронтовика обвиняли в искажении военного прошлого, незнании исторических реалий и даже очернении образа советского солдата!

Лейтенант-артиллерист Петр Тодоровский | Фото: uznayvse.ru

Лейтенант-артиллерист Петр Тодоровский | Фото: uznayvse.ru

О войне Петр Тодоровский знал не понаслышке. Его призвали в армию в 1943 г., когда ему исполнилось 18 лет. С 1944 г. он командовал минометным взводом, был ранен, отличился в боях. А после войны до 1949 г. служил во военном гарнизоне под Костромой. С тех пор тема войны стала центральной в его творчестве. Тодоровский говорил: «Все, что я снимаю, так или иначе связано с войной. Никуда я не могу от нее деться».
Народный артист РСФСР, режиссер, сценарист и оператор Петр Тодоровский | Фото: rg.ru

Народный артист РСФСР, режиссер, сценарист и оператор Петр Тодоровский | Фото: rg.ru

При этом в его фильмах не было батальных сцен, героических подвигов советских солдат – режиссера всегда больше интересовала «война изнутри», настоящие человеческие судьбы. Сюжеты своих фильмов он черпал из жизни, из своего военного и послевоенного прошлого, а у многих его героев были реальные прототипы. При этом сам Тодоровский главной темой своих фильмов считал не войну, а любовь: «Война ведь для нас была – жизнь. Четыре года войны, а нам по 18-20... И жизнь, любовь пробивались сквозь войну, как росток сквозь асфальт. Вспоминаются не бои, а как выводили на переформировку во второй эшелон, как приходили к нам на передний край девушки-снайперы… Если «Верность» была посвящена тому, с чем уходил человек на фронт, то «Военно-полевой роман» рассказывает о том, с чем возвращаются с войны.
.. Трудно было восстанавливать разрушенные города, но еще труднее – восстанавливать израненные человеческие души. Неравнодушию к чужой беде учила нас война...».
Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

В центре сюжета фильма «Анкор, еще анкор!» – послевоенная жизнь маленького провинциального гарнизона. И вновь режиссер откровенно говорил не о героизме солдат-победителей, а о семейных ссорах, изменах, подлости, трусости, предательстве и любви. Сам он свой замысел объяснял так: «То, что многие офицеры привозили с войны женщин – походных жен, – было сплошь и рядом… Я снимал фильм о любви. О лейтенанте, который влюбился в молодую, красивую жену полковника. Полковник живет между молотом и наковальней; у него две жены – старая, с довоенных лет, и молодая, которую он встретил на фронте и в которую влюбился без памяти. И угрызения совести, и мучительные сомнения, и косые взгляды окружающих. Разрубить этот узел может только выстрел в висок».
Евгений Миронов в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Евгений Миронов в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

 
Ирина Розанова в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Ирина Розанова в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Сюжет фильма не был вымышленным – Тодоровскому его подсказало собственное послевоенное прошлое.
Из Германии их тогда перебазировали в полуразрушенный военный городок под Костромой, с проваленными крышами и выбитыми окнами в казармах. Они жили в землянках и восстанавливали корпуса. Когда из ближайших деревень приходили девушки, устраивали танцы. Тодоровский вспоминал: «В замкнутом круге гарнизонной жизни все было на виду: казарма, плац для учений, бараки, в которых жили семьи офицеров, один-единственный магазин, почта... И тут среди лейтенантов пошли разговоры, что командир полка привез с собой с фронта потрясающе красивую жену... Увидеть ее за все время совместной службы мы так и не смогли: дом у полковника Винокурова был обнесен высоким забором. Перечитав еще раз «Поединок» Куприна, я придумал для своего фильма историю о лейтенанте, который влюбился в молодую, красивую жену полковника».
Федотов П. Анкор, еще анкор! | Фото: chitalnya.ru

Федотов П. Анкор, еще анкор! | Фото: chitalnya.ru

Название фильма режиссеру подсказала картина Павла Федотова «Анкор, еще анкор!»: глядя на офицера, который, лежа на кровати, от безделья дрессирует собаку, Тодоровский тут же представил всю его однообразную жизнь в военном городке, где каждый день был похож на предыдущий.
Валентин Гафт в роли полковника Виноградова | Фото: kino-teatr.ru

Валентин Гафт в роли полковника Виноградова | Фото: kino-teatr.ru


Евгений Миронов в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Евгений Миронов в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Режиссеру удалось собрать в фильме блестящий актерский состав: роль полковника досталась Валентину Гафту, его фронтовую подругу сыграла Ирина Розанова, а роль лейтенанта, в которого она влюбилась, исполнил Евгений Миронов. На тот момент ему было всего 25 лет, он был еще малоизвестным начинающим актером, и Ирине Розановой показалось, что он слишком юн для этой роли, хотя сама она была старше Миронова всего на 5 лет. Актриса сомневалась в том, что он сможет отыграть постельные сцены и вообще будет убедителен в роли влюбленного. И тогда Миронов решился на отчаянный поступок: он пришел на репетицию, и с порога, даже не раздеваясь, подошел к Розановой и поцеловал ее в губы. Больше в его мужской состоятельности она не сомневалась…
Ирина Розанова в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Ирина Розанова в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru


Елена Яковлева в роли Ани, жены капитана Крюкова | Фото: kino-teatr.ru

Елена Яковлева в роли Ани, жены капитана Крюкова | Фото: kino-teatr.ru

Тодоровский нашел в этом фильме роль и для одной из своих любимых актрис – Елены Яковлевой, звезды его «Интердевочки». У ее героини тоже был реальный прототип – жена капитана, которая ради продвижения мужа по службе спала с вышестоящим начальством. О ее похождениях знали все, кроме ее собственного мужа. Актриса увидела большой потенциал в таком ярком образе и сыграла его именно так, как представлял себе режиссер. За эту роль она получила премию «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана».
Елена Яковлева в роли Ани, жены капитана Крюкова | Фото: kino-teatr.ru

Елена Яковлева в роли Ани, жены капитана Крюкова | Фото: kino-teatr.ru

Не скрывал Тодоровский правды и о пьянстве в армии – героя Владимира Ильина он тоже «списал» со своего знакомого капитана, у которого был только один большой недостаток – запойное пьянство. В результате военные, какими их изобразил в фильме режиссер, выглядели совсем не героически. Премьера фильма была запланирована на 23 февраля, но сам министр обороны потребовал снять картину с эфира в праздничный день. А после того, как «Анкор, еще анкор!» вышел на экраны, в адрес Тодоровского посыпались обвинения в том, что он оболгал армию и замарал честь офицера.
Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

 
Владимир Ильин в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Владимир Ильин в фильме *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Отзывы военных были очень противоречивыми. После премьеры фильма в кинотеатре «Россия» к Тодоровскому подошел полковник и горячо поблагодарил его: «Ты знаешь, я 35 лет по военным городкам мотаюсь. Все, что у тебя в фильме, то и в жизни, один к одному...». А вот на съемках одной телепередачи офицер из зала задал ему вопрос: «Где вы видели такой военный городок, что у вас в фильме?! Это все неправда!» На это режиссер ему ответил: «Я прожил в этих военных городках после войны, я рассказал только маленькую часть этой замкнутой жизни в военных городках, в тайге… Я сам служил в трех таких городках: в Песочном и двух под Брянском. Все мои герои мне очень близки. Я вместе с ними жил, так же пьянствовал, в угаре маршировал ночью на плацу... Я ничего не придумал… Но военных можно было понять. 70 лет о нашей армии слова плохого нельзя было сказать – вся правда тщательно скрывалась».
Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: fishki.net

Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: fishki.net

Но правда Тодоровского оказалась многим зрителям просто не нужна. Фильм вызвал волну критики. Некоторые говорили: так оно все и было, вот только зачем об этом кино снимать? Здесь же нет никакого воспитательного эффекта для молодежи! Тем не менее «Анкор, еще анкор!» получил признание на кинофестивалях, заслужил несколько наград и стал триумфатором «Кинотавра-93».
Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: fishki.net

Кадр из фильма *Анкор, еще анкор!*, 1992 | Фото: fishki.net

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх