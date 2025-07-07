Как в Советском Союзе ловили тунеядцев и заставляли их работать

В Советском Союзе добровольное отлынивание от работы считалось нарушением правил общественных норм и поведения. Это появилось после того, как к власти пришли большевики.







В нашей стране начали активно бороться с безработицей. Также под пристальное внимание попали те граждане, которые отказывались работать на государство по собственному желанию.

1. Новый указ от 1961 года

2. Знаменитый советский тунеядец

3. С кем боролись в стране согласно новому указу

4. Кто страдал от указа больше всех

5. Когда пришел конец борьбы с бездельниками

И тогда создали новый указ...Тунеядцы — граждане, которые отлынивали от работы добровольно.К 60-м годам в Советском Союзе появился новый термин «тунеядцы» — так называли советских граждан, которые отлынивали от работы. Пик перевоспитания людей случился в 61-м году. Высший орган государственной власти СССР издал указ о борьбе со всеми, кто намерен уклоняться от общественного труда. Советские политики объясняли, что такие лица ведут себя как «паразиты» общества. Все советские граждане были обязаны вносить свое вложение в развитие коммунизма в стране. А кто добровольно отказывался, насильно заставляли, наказывали и даже отправляли в ссылки.Бродского отправили в ссылку, где он написал 80 стихотворений.Самым популярным советским тунеядцем стал поэт, драматург Бродский Иосиф. В 1964-м году он стал фигурантом уголовного дела. Его наказали за добровольное уклонение от общественного труда. Также поэта обвиняли в том, что его произведения носят депрессивный характер. Они настраивают жителей на упадническое настроение. За это его отправили в ссылку на пять лет в деревню Архангельской области. Правда, пробыл он там полтора года. Этот период для поэта стал самым плодотворным — он написал больше 80 стихотворений.Указ был прописан в 12 статье Конституции.Если верить Конституции 1936 года, то такой указ уже существовал. Он прописан в 12 статье. В ней сказано, что трудиться обязан каждый трудоспособный гражданин нашей страны. Однако спустя 30 лет эту меру потребовалось усилить. Если человек добровольно отказывался от работы на протяжении четырех месяцев, то он становился тунеядцем. Исключением становились только женщины, которые воспитывали малолетних детей, и мужчины, служащие в армии или находящиеся на учебе.Статьи и комиксы про тунеядцев стали печатать в самых популярных журналах СССР.В стране вели активную «охоту» на тунеядцев. И если такого вычисляли, то он получал предупреждение, у которого был срок действия ровно 30 дней. За это время он должен был устроиться на работу. Но, а если он этого не сделал, то принудительно отправляли трудиться. Жителей Москвы и Ленинграда могли отправить в другие регионы.Советские люди пытались устроиться ради «галочки», но сотрудники предприятий быстро вычисляли халатно относящихся к работе людей. Обычно сначала их штрафовали — штраф составлял 20% от оклада, а затем могли отправить на суд за нарушение рабочих норм.За первый год действия закона советская милиция поймала больше ста безработных, а к 1964 году их число выросло до 300 тысяч. В отдаленные регионы было отправлено более 35 тысяч человек.Поэты, художники и музыканты также стали жертвами закона.Согласно статистике, от нового указа больше всех страдали лица, находящиеся в алкогольной зависимости, и «попрошайки». В этом отношении закон действовал в положительную сторону. Но от Хрущевского указа также страдали люди, которые не относились к категории «тунеядцев». Это те жители, которые мечтали открыть свой бизнес, но находились на стадии еще пока пассивного дохода. К примеру, в стране страдали швеи, сапожники, столяры и остальные, кто трудился на дому.Также страдали люди, которым оставалось несколько лет до пенсии и они жили на вырученные от продажи недвижимости деньги.Закон о тунеядстве стал проблемой также для творческих людей, которые отказывались вступать в государственные союзы. А делать это было нужно, ведь тогда выдавали удостоверение. И тот факт, что знаменитость любила публика, не учитывался. Многие писатели, музыканты, поэты устраивались на простую работу с удобным графиком. Самым ярким примером является Виктор Цой. Он трудился на «Камчатке» — угольной котельной.Знаменитости устраивались на работу, чтобы не привлекать внимания.К 70-м годам закон решили ужесточить. Теперь тунеядцев могли отправить за решетку. В это время в стране появилась новое понятие «без определенного вида занятий» или БОРЗ. Из-за этого тунеядцев стали называть «борзыми».После распада СССР борьбу с тунеядцами остановили.Советскому правительству все же удалось ликвидировать большую часть частников из экономики СССР. Бизнесменов в стране значительно сократилось — с нескольких миллионов до 7 тысяч.Считалось, что новый указ был направлен на то, чтобы сделать советское государство главным источником дохода для граждан. Никита Хрущев мечтал, что настанут такие времена, когда люди добровольно будут вносить свой вклад в развитие страны, исходя из своих потребностей. Но этого не случилось. Последний указ исчез со страниц Конституции вместе с Советским Союзом. А после распада заниматься борьбой с тунеядцами стало некому. А уже к началу 90-х уровень безработных людей стал снова расти — в год на 5%.