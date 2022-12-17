Странный картофель: как делают чипсы, и кто их придумал

Каждый человек хотя бы раз в жизни употреблял в пищу такой вкусный, но далеко не всегда полезный продукт, как чипсы. При этом каждый должен был слышать о том, что делают чипсы из картофеля. Однако, как именно выглядит процедура готовки? Ведь те чипсы, которые мы извлекаем из пачки очень слабо напоминают собой картофель, нарезанный ломтиками и обжаренный в масле, о чем так любят рассказывать в рекламных роликах.
Джордж Крам с супругой. /Фото: ya.ru.
Картофельные чипсы в современном виде были изобретены в 1853 году американским шеф-поваром Джорджем Крамом, который трудился в ресторане под названием «Moon’s Lake House» в одном из районов Нью-Йорка. Первые чипсы готовились у частных производителей, буквально на домашних кухнях. После этого продукт выкупался рестораном и перевозился на большие расстояния. Благо, рецептура чипсов позволяла это легко делать. В 1925 году была изобретена машина для автоматической очистки картофеля, что позволило существенно ускорить и упростить производство лакомства.
Все начинается с картошки. /Фото: divo-ra.blogspot.com.
Сегодня производство чипсов состоит из нескольких важных этапов. Первым делом на завод привозят сырой картофель. Там продукт сортируется и фильтруется по качеству, после чего картошка оказывается на конвейере, который доставляет ее к автомату для чистки. Далее картофель попадает в абразивные барабаны, которые чистят картофель при помощи установки круглой формы с ножами. Клубни вращаются вокруг «шершавых» стенок и постепенно лишаются кожуры. Следом картофель промывается холодной водой.
Чистка, резка, мойка, пропитка. /Фото: ainfun.ru.
Далее очищенный картофель попадает во вращающийся нарезчик, который делит почищенные клубни на многочисленные ломтики. Их толщина обычно составляет 1.7-1.85 мм. В зависимости от типа лезвий резчика чипсы получаются прямыми или рифлеными. После этого ломтики еще раз промываются холодной водой и отправляются на цветную обработку. Там ломтики погружаются в специальный раствор, который улучшает их прочность, цвет и меняет вкусовые качества. Затем будущие чипсы посыпают солью и обжаривают в специальных печах при температуре 173-190 градусов. В конце своего пути продукт ссыпается в специальный желоб, где он остывает и расфасовывается в упаковки.
Обжарка в самом конце. /Фото: apostrophe.ua.
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