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Самое простое тунисское вязание

Техника тунисского вязания снискала доверие и любовь рукодельниц по всему миру. Такое простое, но в то же время изящное и красивое тунисское вязание обязательно понравится и вам!
Самое простое тунисское вязание
Наберите цепочку из воздушных петель. В каждую из петель вденьте крючок, вытяните петлю на крючок, перейдите на следующую и т. д. до конца. На крючке будет много петель.
Самое простое тунисское вязание
Теперь вяжем в обратную сторону, не поворачивая вязания. Сначала вытягиваем пряжу через 1 последнюю петлю, затем последующие — через петлю на крючке + через следующую в ряду.
Самое простое тунисское вязание
Вот такой узор должен получиться.
Самое простое тунисское вязание
Вы вновь вернулись в конец ряда. Теперь набираем петли на крючок аналогичным образом, за провязанную переднюю стенку каждой петли предыдущего ряда.
Самое простое тунисское вязание
И снова с другого конца продеваем через две петли.

Самое простое тунисское вязание
Когда довязали до конца, можно присоединить новую пряжу и попробовать усложнить тунисское вязание.
Самое простое тунисское вязание
Делаем 4 воздушные петли в каждую петлю предыдущего ряда. На крючке набираются петли.
Самое простое тунисское вязание
Крючок вставляем в промежуток между петлями в предыдущем ряду — его хорошо видно, если слегка растянуть вязание пальцами.
Самое простое тунисское вязание
Когда вы набрали до конца ряда по 4 воздушных петли, снова начинаем вязать назад.
Самое простое тунисское вязание
Таким образом, вы вяжете туда-обратно, а также усложняете рисунок и меняете цвет.



Самое простое тунисское вязание
Вот какой интересный узор и текстура получается! Оригинально и изящно.
Самое простое тунисское вязание

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Вязаниеидея
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