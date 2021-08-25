Самое простое тунисское вязание

Техника тунисского вязания снискала доверие и любовь рукодельниц по всему миру. Такое простое, но в то же время изящное и красивое тунисское вязание обязательно понравится и вам!



Наберите цепочку из воздушных петель. В каждую из петель вденьте крючок, вытяните петлю на крючок, перейдите на следующую и т. д. до конца. На крючке будет много петель.



Теперь вяжем в обратную сторону, не поворачивая вязания. Сначала вытягиваем пряжу через 1 последнюю петлю, затем последующие — через петлю на крючке + через следующую в ряду.



Вот такой узор должен получиться.



Вы вновь вернулись в конец ряда. Теперь набираем петли на крючок аналогичным образом, за провязанную переднюю стенку каждой петли предыдущего ряда.



И снова с другого конца продеваем через две петли.





Когда довязали до конца, можно присоединить новую пряжу и попробовать усложнить тунисское вязание.



Делаем 4 воздушные петли в каждую петлю предыдущего ряда. На крючке набираются петли.



Крючок вставляем в промежуток между петлями в предыдущем ряду — его хорошо видно, если слегка растянуть вязание пальцами.



Когда вы набрали до конца ряда по 4 воздушных петли, снова начинаем вязать назад.



Таким образом, вы вяжете туда-обратно, а также усложняете рисунок и меняете цвет.

Вот какой интересный узор и текстура получается! Оригинально и изящно.