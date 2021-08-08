Феномен тушёнки: как мясо из банки завоевало огромную популярность в России

Пожалуй, каждый, кто служил в армии или познавал природу в туристическом походе, прекрасно знает вкус тушенки. Однако мясо из жестяной банки уже давно завоевало сердца миллионов потребителей. И многие из них считают, что тушенка в нашей стране появилась только в период Второй мировой войны, ее поставляли в СССР американцы по ленд-лизу. На самом деле история легендарной тушенки в России берет свое начало гораздо раньше.
История тушенки начинается во Франции, где в начале 19 века талантливый механик Питера Дюрана придумал банки из пищевой жести. Уже с 1826 года, после приобретения патента, командование армии Великобритании включило консервы в рацион солдат, это же подтолкнуло к пуску и быстрому расширению производства.
Интересный факт: в то время для открытия консервной банки армейцы прибегали к помощи молотка – жесть была крепкая, и нож ее не брал.
Появлению тушёнки мы обязаны французам. /Фото: my-cccp.com
В Российской империи же производство консервов наладили в 1870 году, но только после ряда дегустаций западного продукта. До этого несколько десятилетий правительство лишь присматривалось к «ноу-хау», не рискуя скоропалительно вводить этот необычный продукт в употребление. Мясо в жестяных банках на просторах России прижилось не сразу. А в меню солдат российской армии оно прочно закрепилось лишь к началу Первой мировой войны.
В Российской империи мясо из банки закрепилось не сразу. /Фото: mirputeshestvij.meduasole.ru
Вообще именно военные годы стали толчком к расширению российского производства тушенки и быстрому росту ее популярности. Так, например, Петербург наладил выпуск сразу пять видов консервов — рагу, кашу, мясо с горохом, гороховую похлебку и жареное мясо - говядину или баранину. Но основным заказчиком по-прежнему оставалась армия.
Звездный час тушёнки наступил во время Первой мировой войны. /Фото: fishki.net
Были в России умельцы, которые оказались способны модернизировать консервы. Так, в 1915 году русские солдаты стали получать ограниченную серию так называемой «саморазогревающейся тушенки». Автором «апгрейда» стал инженер Евгений Федоров. Принцип работы нагрева был следующий: банку поворачивали, и помещенная у днища негашеная известь с водой перемешивалась, а получившаяся реакция подогревала блюдо в банке. Немаловажно в военных условиях было и то, что нагрев производился без дыма.
В России смогли даже модернизировать консервы. /Фото: my-cccp.com
В межвоенный период запасы тушенки СССР были внушительными, вот только с началом вторжения немецкой армии ими не смогли воспользоваться. Все дело в том, что армейские склады и базы Госрезерва, где и хранили консервы, располагались большей частью в западной части СССР и по большей части оказались под контролем врага.
То, что осталось, исчерпалось к 1943 году, тогда на помощь пришел ленд-лиз — госпрограмма США по передаче своим союзникам боеприпасов, техники и продовольствия. В числе другой помощи американцы поставляли в СССР и тушенку.
Тушёнка стала настоящим спасением в голодные годы Второй мировой войны. /Фото: my-cccp.com
После войны СССР продолжила выпуск тушенки и других консервов, но они долгие годы оставались дефицитным товаром. Получить ее, наравне со сгущенкой, шпротами и растворимым кофе можно было либо по талонам, либо по спецзаказам для особо привилегированных слоев населения. Причиной нехватки продукта была сильная ориентация его производства на потребности армии. А в свободную продажу тушенка поступала часто с тех же самых армейских складов, когда подходил к концу срок ее годности.
В советские годы дефицит не мешал гражданам лакомиться мясом из банки. /Фото: back-in-ussr.com
С распадом Советского Союза любовь отечественного потребителя к мясу из банки не угасла. Она как была, так и осталась незаменимым продуктом в условиях невозможности приготовления или долгого хранения свежего мяса. Сегодня тушенка и консервы – не только главный продовольственный атрибут туристов и солдат армии, ею любят полакомиться и за ужином в большой семье.
Тушёнка и сегодня пользуется огромной популярностью у потребителя. /Фото: my-cccp.com
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