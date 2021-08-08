Феномен тушёнки: как мясо из банки завоевало огромную популярность в России

Появлению тушёнки мы обязаны французам. /Фото: my-cccp.com

В Российской империи мясо из банки закрепилось не сразу. /Фото: mirputeshestvij.meduasole.ru

Звездный час тушёнки наступил во время Первой мировой войны. /Фото: fishki.net

В России смогли даже модернизировать консервы. /Фото: my-cccp.com

Тушёнка стала настоящим спасением в голодные годы Второй мировой войны. /Фото: my-cccp.com

В советские годы дефицит не мешал гражданам лакомиться мясом из банки. /Фото: back-in-ussr.com

Тушёнка и сегодня пользуется огромной популярностью у потребителя. /Фото: my-cccp.com