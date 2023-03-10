5 знаменитых авторов, которые написали всего лишь один роман и прославились на весь мир

В мире так много авторов, которые, гордясь своей продуктивностью, чуть ли не ежегодно презентуют новую книгу. Но история знает тех, кому удалось прославиться на весь мир благодаря всего лишь одной единственной книге, ставшей хитом на века. Вашему вниманию - 5 легендарных произведений, по некоторым из которых были сняты одни из самых культовых фильмов за всю историю кинематографа.
1. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима
Эдгар Аллан По. \ Фото: pbs.org.
«Повествование Артура Гордона Пима из Нантакета» (1838) - единственный полный роман, написанный американским писателем Эдгаром Алланом По. Эта работа рассказывает историю молодого Артура Гордона Пима, который прячется на борту китобойного судна под названием «Грампус». Различные приключения и злоключения постигают Пима, включая кораблекрушение, мятеж и каннибализм, прежде чем его спасает экипаж «Джейн Гай». На борту этого судна Пим и моряк по имени Дирк Питерс продолжают свои приключения дальше на юг. Пришвартовавшись на суше, они сталкиваются с враждебными чернокожими туземцами, прежде чем бежать обратно в океан. Роман резко обрывается, когда Пим и Питерс продолжают свой путь к Южному полюсу. История начинается как довольно обычное приключение на море, но оно становится всё более странным и трудно поддающимся классификации. По, который намеревался представить реалистическую историю, был вдохновлён несколькими реальными рассказами о морских путешествиях. Также писатель, частенько ссылался на теорию полой Земли, заимствовал некоторые идеи у Иеремия Н. Рейнольдса. Ко всему прочему, некоторые интересные моменты и факты По черпал из своего собственного опыта в море. Анализ романа часто фокусируется на потенциальных автобиографических элементах, а также намёках на расизм и символизм в заключительных строках произведения.
Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. \ Фото: google.com.
Трудность в поиске литературного успеха в начале своей карьеры писателя коротких рассказов вдохновила Аллана на написание более длинного произведения. Несколько серийных частей произведения «Повествование Артура Гордона Пима из Нантакета» были впервые опубликованы в «Южном литературном Вестнике», хотя так и не были закончены. Полный роман был опубликован в июле 1838 года в двух томах. Некоторые критики отрицательно отзывались о работе за то, что она была слишком ужасной и сильно отличалась от других. В то время как другие хвалили её захватывающие приключения. Сам По позже назвал её «очень глупой книгой». За годы, прошедшие с момента его публикации, рассказ «Повествование Артура Гордона Пима из Нантакета» стал влиятельным произведением, особенно для Германа Мелвилла и Жюля Верна.
2. Грозовой перевал
Эмили Бронте - английская писательница, поэтесса-романтик. \ Фото: google.com.ua.
Несмотря на то, что «Грозовой перевал» Эмили Бронте изначально был воспринят в штыки, в скором времени это произведение стало одним из культовых в мире. Первым человеком, который публично восхвалял «Грозовой перевал», была Шарлотта Бронте, сестра Эмили. Именно она написала предисловие и введение ко второму изданию романа в 1850 году и стала первым и главным критиком романа. Однако сама Шарлотта не была полностью убеждена во всех его достоинствах. Комментируя целесообразность создания таких персонажей, как Хитклиф, Шарлотта заявила: «Я едва ли думаю, что это целесообразно».
Цитата из книги: Гордый человек — враг самому себе. \ Фото: kakoy-smysl.ru.
«Грозовой перевал» является важным современным романом по двум причинам: его честное и точное изображение жизни в раннюю эпоху даёт возможность заглянуть в историю, а литературные достоинства, которыми он обладает сам по себе, позволяют тексту подняться над развлечениями и причислить его к качественной литературе. Изображение женщин, общества и класса свидетельствует о времени, которое чуждо современному читателю. Но даже несмотря на то, что общество сегодня отличается от того, каким оно было два столетия назад, люди остаются теми же. Современные читатели всё ещё сопереживают главным и второстепенным персонажам, проникаясь их чувствами и эмоциями.
Кадр из фильма «Грозовой перевал». \ Фото: kinopoisk.ru.
«Грозовой перевал» - это не просто сентиментальный любовный роман. Это презентация жизни, эссе о любви и взгляд на отношения. Многие критики, восхваляющие стиль Бронте, образность и выбор слов, утверждают, что это великолепное произведение на самом деле поэзия, маскирующаяся под прозу. Эта лирическая проза имеет ярко выраженную структуру и стиль. Примечательно, что «Грозовой перевал» - это примерно упорядоченные пары: две семьи, два поколения и две пары детей.
Бронте использует этих персонажей, чтобы исследовать темы добра против зла, преступления и наказания, страсти против рациональности, мести, эгоизма, разделения и примирения, хаоса и порядка, природы и культуры, здоровья и болезни, восстания и природы любви. Эти темы не являются независимыми друг от друга. Скорее всего, они смешиваются и переплетаются по мере развития сюжета.
Это также социальный роман о классовой структуре общества, а также Трактат о роли женщин. Бронте иллюстрирует, что классовая мобильность не всегда движется в одном направлении. Для Екатерины, представляющей низший класс, социальное положение играет главную роль при принятии решения о вступлении в брак. Вот почему она не может выйти замуж за Хитклифа и вместо этого соглашается выйти замуж за Эдгара. Однако для Изабеллы всё обстоит как раз наоборот. Её тянет к этому дикому, загадочному мужчине, несмотря на то, что он ниже её социального положения. Из-за своей влюблённости она теряет всё, что ей дорого.
Это непростое и тяжёлое на первый взгляд произведение заставляет о многом задуматься и пересмотреть взгляды на жизнь. Как и другие литературные шедевры, «Грозовой перевал» породил драматические постановки, музыкальный пересказ, фильмы и даже роман, который заполняет пробелы трёх недостающих лет Хитклифа.
3. Портрет Дориана Грея
Оскар Уайльд. \ Фото: wazaiii.com.
Уайльд опубликовал свою первую версию «Портрета Дориана Грея» в июльском номере «Ежемесячного журнала Липпинкотта» в 1890 году. Первоначальная реакция на его роман была отрицательной, если не сказать оскорбительной.
Уайльд ответил на критику своей работы многочисленными письмами в редакцию и добавил предисловие к книжной версии, вышедшей весной 1891 года. Он также основательно переработал версию «Липпинкотта», добавив шесть новых глав и смягчил гомоэротические описания. Вопреки утверждениям рецензентов, что роман был аморальным, Уайльд был обеспокоен тем, что его произведение было наоборот слишком моральным.
Пересмотренная версия вызвала менее негативный отклик, возможно, потому, что большая часть шума по поводу этой работы исчезла. История «Дориана Грея» сейчас считается если не классикой, то по меньшей мере стержневым произведением.
Портрет Дориана Грея. \ Фото: zvstranicy.ru.
Источники, из которых Уайльд черпал для своего романа, включают легенду о Фаусте и миф о Нарциссе из «Метаморфоз» Овидия. Структура «Дориана Грея» сбалансирована между ранним влиянием лорда Генри на Дориана (первые десять глав) и жизнью Дориана как взрослого (последние десять глав). Каждый раздел начинается с пояснительной главы. Основные символы в романе включают портрет, который доминирует в истории, поскольку он отражает растущее падение Дориана в разврат. «Жёлтая книга» отражает продолжающееся влияние лорда Генри и, по-видимому, сама по себе является демонической силой. Театр, которым управляет Мистер Айзекс - это фантастический мир для Дориана, который, похоже, не способен иметь дело с Сибиллой как с реальным человеком. Белый нарцисс отражает преклонение Дориана перед самим собой. Лорд Генри играет на Дориане, как на скрипке, которая упоминается в начале книги и становится символом манипуляции. Опера, в которой выступает певица Патти - это квинтэссенция эстетизма, в то время как опиумный притон Дейли олицетворяет глубины разврата и избытка. Основные темы включают легенду о Фаусте, равновесие души и тела, двойственную природу человека, самопознание, нарциссизм, дружбу, грехопадение и искупление, а также опасности личного влияния или манипулирования.
Кадр из фильма: Портрет Дориана Грея. \ Фото: pinterest.com.
4. Унесённые ветром
Маргарет Митчелл. \ Фото: liveinternet.ru.
Когда речь заходит об американской классике, книга «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл требует к себе особого внимания. Опубликованная в 1936 году, она была удостоена Пулитцеровской премии в 1937 году. В 1939 году данный роман был экранизирован в качестве отмеченного наградами фильма, который с учётом инфляции остаётся самым кассовым фильмом всех времён. А совсем недавно, в 2014 году, роман «Унесённые ветром» был оценен, как вторая по популярности книга американцев, уступающая только Библии.
Кадр из фильма: Унесённые ветром. \ Фото: new.qq.com.
«Унесённые ветром» - это увлекательная история юной Скарлетт О'Хара и её «любовном треугольнике» с Реттом Батлером и Эшли Уилксом. Роман начинается непосредственно перед Гражданской войной, описывает сожжение Атланты и возможные политические последствия эмансипации и восстановления. Раса, класс, политика, гордость, пол, честь и любовь смешиваются на протяжении всей книги, вертясь вокруг жизни очаровательной Скарлетт с Реттом и Эшли.
Несмотря на яркие события и необычный сюжет, большая часть повествования, в частности внутренние монологи Скарлетт становятся утомительными, когда они не вводят новых идей, чувств или проекций. И тем не менее, это произведение считается поистине шедевром, которое ещё долгие годы будет занимать лидирующие позиции среди множества других книг.
5. Доктор Живаго
Борис Пастернак. \ Фото: socioforum.su.
«Доктор Живаго» - роман Бориса Пастернака, изданный в Италии в 1957 году. Эта эпическая повесть о русской революции 1917 года и её последствиях для буржуазной семьи была опубликована в Советском Союзе только в 1987 году. Одним из результатов её публикации на Западе стало полное неприятие Пастернака советскими властями. Когда в 1958 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе, он был вынужден отказаться от неё. Книга быстро стала международным бестселлером.
Роман «Доктор Живаго». \ Фото: resh.edu.ru.
Доктор Юрий Живаго, альтер-эго Пастернака - поэт, философ и врач, чья жизнь разрушена войной и любовью к Ларе, жене революционера. Его артистическая натура делает его уязвимым перед жестокостью и беспощадностью большевиков. Скитаясь по России, он не может взять под контроль свою судьбу и умирает в полной нищете. Стихи, которые он оставляет после себя, составляют одно из самых прекрасных произведений в романе, вызывая шкал эмоций даже у современного читателя.
Кадр из фильма «Доктор Живаго». \ Фото: eksmo.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии