Первые фотосессии: 19 портретов Анджелины Джоли, сделанных в начале её карьеры

Черно-белые портреты Анджелины Джоли.
Анджелина Джоли – голливудская актриса, неоднократно возглавлявшая рейтинги самых красивых знаменитостей. В ее фильмографии – несколько десятков ролей, известность же девушке принес фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Неоднократный лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Самая высокооплачиваемая актриса 2013 года по версии журнала Forbes. Какой была Анджелина в начале своей карьеры расскажут фотографии, собранные в нашем обзое.
1. Совсем ещё юная красавица Джоли
Анджелине 15 лет.
2. В образе
Когда худоба не так заметна, юная Анджелина выглядит гораздо лучше!
3. Начало карьерного пути
В шикарном леопардовом платье.
4. Задумчивый взгляд...
Губы — визитная карточка начинающей актрисы.
5. Жемчужная улыбка
Анджелина отлично умела позировать еще в юные годы!
6. Девушка с нестандартной внешностью
Анджелине очень идет маленькое черное платье.
7. Глаза и губы — как их не узнать!
Анжелине прочили большое модельное будущее.
8. Длинноногая лань
Первые шаги начинающей суперзвезды Голливуда.
9. Восходящая звезда
Анджелина выглядит с этой укладкой просто очаровательно.
10. Юная соблазнительница
Покорительница мужских сердец.
11. Чёткий взгляд
Ярко прослеживаются индейские корни.
12. Совсем не детский взгляд
Очень похожа на себя в более взрослом возрасте.
13. Эти плечи знает весь мир!
Чёрно-белая фотография, сделанная фэшн-фотографом Шоном Макколом.
14. Очаровательная молодая Анджелина Джоли
Респектабельная звезда Голливуда может перевоплотиться в любой образ.
15. Пленящий взгляд
Взгляд, покоривший миллионы поклонников.
16. Ундина
Фотосессия Джоли в купальнике.
17. Стройная Анджелина
Анджелина не стала делать карьеру модели, предпочтя кино.
18. Красотка Анджелина
Юная звезда выглядит необыкновенно привлекательной с шикарными локонами и в откровенном черном платье.
19. Женственно
Глаза Джоли никогда не меняются.
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