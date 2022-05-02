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Первые фотосессии: 19 портретов Анджелины Джоли, сделанных в начале её карьеры


Черно-белые портреты Анджелины Джоли.

Черно-белые портреты Анджелины Джоли.

Анджелина Джоли – голливудская актриса, неоднократно возглавлявшая рейтинги самых красивых знаменитостей. В ее фильмографии – несколько десятков ролей, известность же девушке принес фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Неоднократный лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Самая высокооплачиваемая актриса 2013 года по версии журнала Forbes. Какой была Анджелина в начале своей карьеры расскажут фотографии, собранные в нашем обзое.

1. Совсем ещё юная красавица Джоли


Анджелине 15 лет.

Анджелине 15 лет.

 

2. В образе


Когда худоба не так заметна, юная Анджелина выглядит гораздо лучше!

Когда худоба не так заметна, юная Анджелина выглядит гораздо лучше!

 

3. Начало карьерного пути


В шикарном леопардовом платье.

В шикарном леопардовом платье.

 

4. Задумчивый взгляд...


Губы — визитная карточка начинающей актрисы.

Губы — визитная карточка начинающей актрисы.

 

5. Жемчужная улыбка


Анджелина отлично умела позировать еще в юные годы!

Анджелина отлично умела позировать еще в юные годы!

 

6. Девушка с нестандартной внешностью


Анджелине очень идет маленькое черное платье.

Анджелине очень идет маленькое черное платье.

 

7. Глаза и губы — как их не узнать!


Анжелине прочили большое модельное будущее.

Анжелине прочили большое модельное будущее.

 

8. Длинноногая лань


Первые шаги начинающей суперзвезды Голливуда.

Первые шаги начинающей суперзвезды Голливуда.

 

9. Восходящая звезда


Анджелина выглядит с этой укладкой просто очаровательно.

Анджелина выглядит с этой укладкой просто очаровательно.

 

10. Юная соблазнительница


Покорительница мужских сердец.

Покорительница мужских сердец.

 

11.
Чёткий взгляд


Ярко прослеживаются индейские корни.

Ярко прослеживаются индейские корни.

 

12. Совсем не детский взгляд


Очень похожа на себя в более взрослом возрасте.

Очень похожа на себя в более взрослом возрасте.

 

13. Эти плечи знает весь мир!


Чёрно-белая фотография, сделанная фэшн-фотографом Шоном Макколом.

Чёрно-белая фотография, сделанная фэшн-фотографом Шоном Макколом.

 

14. Очаровательная молодая Анджелина Джоли


Респектабельная звезда Голливуда может перевоплотиться в любой образ.

Респектабельная звезда Голливуда может перевоплотиться в любой образ.

 

15. Пленящий взгляд


Взгляд, покоривший миллионы поклонников.

Взгляд, покоривший миллионы поклонников.

 

16. Ундина


Фотосессия Джоли в купальнике.

Фотосессия Джоли в купальнике.

 

17. Стройная Анджелина


Анджелина не стала делать карьеру модели, предпочтя кино.

Анджелина не стала делать карьеру модели, предпочтя кино.

 

18. Красотка Анджелина


Юная звезда выглядит необыкновенно привлекательной с шикарными локонами и в откровенном черном платье.

Юная звезда выглядит необыкновенно привлекательной с шикарными локонами и в откровенном черном платье.

 

19. Женственно


Глаза Джоли никогда не меняются.

Глаза Джоли никогда не меняются.

 

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Первые фотосессии: 19 портретов Анджелины Джоли, сделанных в начале её карьеры

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Первые фотосессии: 19 портретов Анджелины Джоли, сделанных в начале её карьерыПодписаться на мой Instagram
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