Лето с пользой: 20 летних советов, которые сделают вашу жизнь и фигуру намного лучше

В знойную летнюю жару зачастую у многих пропадает аппетит и чтобы сохранять энергию и быть жизнерадостным большинству приходится менять свои привычки и распорядок дня.

Чтобы лето прошло гладко и беззаботно нужно заранее подготовиться к нему, но и в процессе самого жаркого сезона можно следовать советам, которые помогут составить правильный летний рацион, а также предостерегут от коварных продуктов, которые могут вызывать летние отравления и другие неприятные последствия.

Запасайтесь витаминами

Лето - это именно то время, когда все вокруг благоухает и цветет. Именно летом, в сезон, большинство фруктов, овощей и ягод становятся максимально полезными для здоровья человека. Глупо не воспользоваться самым простым способом повысить иммунитет и зарядить организм витаминами на год вперед.

Сократите калорийность суточного рациона

В летнее время года погода на улице стоит прекрасная. Иногда жара достигает такого пика, что даже можно сказать изнуряющая. Организму и так тяжело усваивать пищу, поэтому не стоит перегружать его лишними калориями, которые пойдут не в дело. Сократите свой суточный рацион в разумных пределах и замените не особо полезные продукты на ценные летние источники витаминов и минералов.

Готовьте вкусные салаты

Вы почувствуете легкость, бодрость и легче сможете переносить жару.

Тяжелая пища летом не в тренде. Какие блюда следует готовить, чтобы оставаться сытым, получить важные витамины и минералы и при этом чувствовать легкость? Конечно же, питательные салаты. Не бойтесь экспериментировать. К овощам добавляйте другие ингредиенты - курицу, морепродукты, орехи, фрукты и, конечно же, зелень. Ищите любимые сочетания и пробуйте новые варианты.

Аккуратнее относитесь к молочной продукции

Если вы большой любитель молочной продукции, то в жаркие летние месяцы стоит держать ухо востро. Под действием тепла в них особенно быстро начинают размножаться болезнетворные организмы. Покупая молочную продукцию, старайтесь выбирать самый свежий товар на прилавке. Не оставляйте его вне холодильника, а особенно под солнечными лучами. Храните такой продукт в холоде, а по возможности употребляйте в день покупки.

Употребляйте разумное количество мороженого и прохладительных напитков

Июль - это сезон мороженого и холодных напитков. Температура воздуха бьет все самые смелые рекорды, и единственным, что может помочь спастись от жары, становится что-нибудь похолоднее. Однако следует быть максимально аккуратным. Резкие перепады температуры могут стать причиной простудных заболеваний. А провести пару недель в постельном режиме летом и врагу не пожелаешь.

Максимально разнообразьте свой рацион

Летом прилавки супермаркетов просто ломятся от овощей, фруктов, зелени, ягод и других продуктов. Самое врем поэкспериментировать на кухне. Ищите самые смелые кулинарные сочетания и балуйте своих домашних разнообразием ароматов, запахов и вкусов. Июль - это уникальный шанс составить максимально полезный и правильный рацион.

Включите в рацион зеленый чай

Наверняка вы слышали, что иногда от изнуряющей жажды нужно спасаться не холодными напитками, а именно горячими. Если быть точнее, то с этой нелегкой задачей прекрасно справится зеленый чай. Его можно пить как в теплом, так и в охлажденном виде. Оба варианта максимально эффективно избавляют от жажды и понижают температуру тела.

Ограничьте употребление соли

В июле самое время заняться очищением организма от шлаков и токсинов. Для этого существуют все условия. Налегайте на овощи и фрукты, в составе которых содержится большое количество воды. Это, например, огурцы, цукини, яблоки, виноград и другие. Картофель также способствуют выведению лишней жидкости из организма.

Чтобы не "спугнуть" полезный эффект, ограничьте употребление соли, так как она задерживает воду. Если вы страдаете мочекаменной или желчекаменной болезнью, то подходите к этому вопросу ответственно. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Старайтесь максимально исключить из рациона жирную, жареную и копченую пищу

Постарайтесь в июле исключить из рациона жирную, жареную и копченую пищу. Это непосильный груз для любого желудка, даже если вы полностью здоровы и излучаете бесконечную энергию. Чтобы не чувствовать тяжесть в животе, не страдать от метеоризма и вздутия, употребляйте только полезные и максимально натуральные продукты. Тем более, летом, когда вокруг так много свежих овощей и фруктов, налегать на фастфуд и полуфабрикаты - это просто кощунственно.

Не перекусывайте в забегаловках

В жаркое время года не стоит перекусывать в маленьких забегаловках. В них небезопасно покупать обед и в более прохладное время года, а летом, когда продукты портятся с особой скоростью, и вовсе не следует рисковать своим здоровьем. Лучше берите еду с собой в контейнерах или останавливайте свой выбор на заведениях, которым вы полностью доверяете. Однако и там не стоит покупать блюда, в состав которых входят продукты, которые портятся быстро.

Пейте больше жидкости

В июле, в самое жаркое время года, организм особенно подвержен обезвоживанию. А эта неприятность может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Следите за тем, чтобы организм получал достаточное количество жидкости. Для взрослого человека рекомендуемая суточная норма чистой питьевой воды - это 1,5-2 литра.

С осторожностью покупайте кондитерские изделия

Кондитерские изделия в жаркое время года также не приветствуются. В их составе есть всевозможные крема, которые также с легкостью портятся на жаре. Не стоит рисковать своим здоровьем и фигурой ради пустых калорий и лишних сантиметров на талии.

Устраивайте пикники на природе

В июле полюбите новую привычку - обедать на свежем воздухе. Если по каким-то причинам, вы не можете отправиться на природу или работаете в городе, то выбирайтесь на пикники в ближайший парк. Захватите с собой какой-нибудь легкий полезный ужин. Еда гораздо лучше усваивается на свежем воздухе. А небольшая прогулка по пути домой поможет пище легче усвоиться и подарит крепкий и здоровый сон.

Не забывайте про полезные завтраки

Летом ни в коем случае не стоит пропускать завтраки. Они заряжают силами, бодростью и хорошим настроением. Отличным вариантом для утренней трапезы даже в летнее время остаются каши и блюда из яиц. Добавляйте в каши свежие фрукты и ягоды, а омлеты и яичницы готовьте с полезными овощами.

Употребляйте достаточное количество белков

Белки - это важные вещества, которые в обязательном порядке должны присутствовать в рационе каждого здорового человека. Они надолго обеспечивают чувство сытости и участвуют в важных процессах, которые протекают в организме. Кроме того, белки в большинстве своем - это легкая и полезная пища, которая не нагружает желудок. Поэтому они запросто могут присутствовать сразу в двух или трех приемах пищи наряду с другими веществами.

Налегайте на ягоды

Ягоды в изобилии растут именно летом. Малина, черная и красная смородина, клубника, крыжовник - все они очень полезны для организма и являются ценным источником витаминов и минералов. Не упускайте возможность насладиться лакомым вкусом и укрепить иммунитет.

Не забывайте про перекусы

В течение дня вам в любом случае захочется восполнить потерянную энергию. Летом не стоит забывать про перекусы. Они должны быть полезные и легкие. Это могут быть белковые перекусы, фрукты или овощи, а также поливитаминные смузи.

Делайте разноцветные смузи

Смузи - это полезно, вкусно, сочно и ярко. Готовить их можно, как просто смешивая между собой в блендере фрукты и овощи, так и на основе молока, натурального йогурта или полезных натуральных соков. Смузи - это максимум витаминов, минералов и полезных веществ в одном напитке.

Не заменяйте фруктами полноценный прием пищи

Будьте готовы, что в июле аппетит потеряется окончательно и бесповоротно. Соблазн есть меньше и заменять целые приемы пищи на один фрукт или овощ велик. Однако не стоит ему поддаваться. Фрукт не в состоянии заменить полноценную трапезу. Он может выступать только в качестве полезного перекуса. Обед и ужин все же должен быть более питательным и сбалансированным.

Вспомните про ароматизированную воду

В июле важно помнить, что следует пить много чистой питьевой воды. Однако иногда вкус обычной воды надоедает. Что же делать в этом случае? На помощь придет ароматизированная вода. Это напиток с добавлением воды и свежих фруктов и ягод. Такая вода по вкусу оригинальнее и интереснее.