«Ничейная земля»: какие территории не входят в состав ни одного из государств планеты

Есть еще на планете такие земли, над которыми ни один человек в полной мере не владеет.

1. Антарктида, Земля Мэри Бэрд

Единственные полноправные жители Антарктиды - это пингвины и другие представители тамошней фауны. /Фото: visit-petersburg.ru

Люди в Антарктиде живут только в научно-исследовательских станциях. /Фото: pikabu.ru

Скальные образования земли Мери Бэрд. /Фото: wikipedia.org

2. Бир-Тавиль

Территория, которая никому не нужна. /Фото: biletik.aero

Кусок пустыни, где гибнет все живое, никого не интересует. /Фото: brodude.ru

И Египет, и Судан всеми силами пытаются откреститься от ненужного клочка земли. /Фото: iphsph.ru

3. Горня Сига

Малюсенький кусочек леса (на карте - зеленого цвета), который остается ничейным. /Фото: atlasobscura.com

Единственная страна, которую по-настоящему интересует эти земли - виртуальная. /Фото: klikabol.com

4. Западная Сахара

Западная Сахара - африканская спорная территория. /Фото: planetolog.ru

В большинстве своем территория Западной Сахары так и остается пустынной. /Фото: wikipedia.org

5. Риф Скарборо

Ничейная земля азиатского образца. /Фото: regnum.ru

Споры вокруг территориальной принадлежности этого региона еще долго не утихнут. /Фото: gazeta.ru

Китайские власти не дают даже приблизится в лакомому кусочку земли в море. /Фото: smh.com.au