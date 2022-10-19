Советы для самосовершенствования
Следуй этим десяти пунктам и улучшай себя каждый день.
1. Встречай свой день с радостью и оптимизмом.
2. Ежедневно составляйте расписание собственного дня.
3. Не забывай отдыхать.
4. Проявляйте щедрость и доброту к окружающим.
5. Принимай то, что не получается изменить.
6. Постоянно изучай новое, повышай свой уровень развития.
7. Старайся открывать в себе новые грани.
8. Никогда не беги от своих страхов.
9. Будь реалисткой – живи в настоящем времени.
10. Не откладывай на завтра то, что можно сделать прямо сейчас.
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