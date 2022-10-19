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Советы для самосовершенствования

Советы для самосовершенствования

Следуй этим десяти пунктам и улучшай себя каждый день.


1. Встречай свой день с радостью и оптимизмом.

2. Ежедневно составляйте расписание собственного дня.

3. Не забывай отдыхать.

4. Проявляйте щедрость и доброту к окружающим.

5. Принимай то, что не получается изменить.

6. Постоянно изучай новое, повышай свой уровень развития.

7. Старайся открывать в себе новые грани.

8. Никогда не беги от своих страхов.

9. Будь реалисткой – живи в настоящем времени.

10. Не откладывай на завтра то, что можно сделать прямо сейчас.

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