5 невероятных роботов для быта, которых могли придумать только в Японии

Япония - страна высоких технологий и совершенно уникального менталитета. Какую бы сферу жизни мы ни взяли, у японцев на неё будет взгляд, отличный от нашего. Немудрено, что самые неординарные изобретения создаются там. В последние десять лет очень далеко шагнула японская роботехника. Наш материал расскажет о пяти японских роботах для быта, которые попросту заставят наши брови уползти вверх.
1. Робот-собачка, нюхающая носки
Сейчас мы разберёмся! / Фото: 7or.am
В японской культуре при входе в помещение необходимо оставлять обувь за порогом. В данной ситуации неприятный аромат от ступней способен стать причиной сильного социального конфуза. Поэтому ученые создали особого небольшого робота, который способен обнюхивать ступни вошедших, чтобы определить силу запаха. Собачка получила прозвище Хана-Чан (от двух слов, которые означают традиционное обращение к девушкам и нос). Если ступни гостя немного попахивают, то собачка объявит свой вердикт лаем. Однако при наличии сильного запаха ног роботизированное животное просто упадет на бок. Высота собачки всего 15 см, а нос гаджета оснащен анализатором воздуха и освежителем, если ситуация с неприятным запахом потребует коррекции. Стоимость собачки высока - близится к десяти тысячам долларов.
2. Робот-тюлень для одиноких людей
Я спасу тебя! / Фото: marybatessciencewriter.com
Среди роботов, созданных в Японии, нельзя обойти вниманием того, кто был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как «самый терапевтический робот». Речь идет о тюленёнке Паро. Изначально он был предназначен для одиноких пожилых людей и пациентов с болезнью Альцгеймера.
3. Робот-подушка-мишка от храпа и смертельной болезни
Самый умный мишка. / Фото: gajitz.com
Другого робота-зверушку (белого мишку) можно отнести и к медицинской сфере, и к бытовой. Это представленная ещё в 2011 году робоподушка Джикуси-Кун против храпа и помогающая при апноэ (остановка дыхания) во сне. По задумке производителей, устройство должно фиксировать звук храпа благодаря микрофону и/или пониженный уровень кислорода – для этого человек надевает на палец специальный датчик, замаскированный под пушистую игрушку. Обнаружив нежелательные явления, робот поднимает лапу и аккуратно шлепает спящего по щеке, вынуждая сменить позу, или легонько поворачивает голову (человек при этом не просыпается). Подушка приятна на ощупь, а к лапе пришит кусочек ткани, чтобы обеспечить мягкое прикосновение к коже.
4. Многофункциональный робот: и ребёнок, и компаньон, и интернет-помощник
О чем с вами поговорить? / Фото: youtube.com
В стране восходящего солнца растет число одиноких людей – как пожилых, так и не очень. Им нужны те, с кем можно поговорить, кто развлечет или подскажет, куда можно сходить вечером. Моделей таких роботов достаточно много. Например, робот Киробо-мини предназначен для бездетных пар: он имитирует некоторые повадки ребенка – покачивается, говорит высоким голосом. В свою очередь, Panasonic ещё в 2017 году представила яйцо на колесиках, внутри которого расположен проектор. Этот робот также говорит детским голосом и общается со своим владельцем на широкие темы, поскольку по Интернету устройство может получать доступ к самой различной информации.
5. Робот-ещё одна пара рук
И теперь у вас 4 руки. / Фото: mikeshouts.com
Еще один интересный помощник в быту – японский побот в виде дополнительной пары рук. Они управляются с помощью датчиков, надеваемых на ноги. Немного приноровившись, пользователь может добиться от устройства достаточно большой точности, и тогда сфера применения таких рук становится более чем широкой. Как минимум, модно печатать на клавиатуре двумя руками, а при этом разговаривать по мобильному и помешивать сахар в чашке с чаем.
