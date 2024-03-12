Как быстро и легко убрать след от утюга и ещё несколько полезных бытовых хитростей

Каждая хозяюшка точно знает, сколько времени и сил отнимает организация домашнего хозяйства. Ведь именно от неё зависит порядок и уют в доме. Ей каждый день приходится сталкиваться с различными бытовыми трудностями.







Зачастую для их решения она прибегает к бытовым советам, проверенным многими поколениями. Сегодня мы поделимся ими с вами, чтобы облегчить и ваши бытовые трудности. Как легко вывести пятно от чернил? И при чем тут спички? Зачем ватный диск отправлять в мусорное ведро? И как правильно варить зелёные овощи, чтобы их цвет оставался привлекательным и ярким? Обо всем этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.



1. Что спасёт ваши стальные изделия?

2. Больше никакого неприятного запаха!

3. Сохраняем цвет зелёных овощей при готовке!

4. Устраняем след от чернил с одежды!

5. Мёд засахарился? Не беда!

6. Больше никаких следов от утюга на одежде!

Мука заставит ваши стальные поверхности сиять!Сейчас на рынке представлено множество бытовых средств для блеска стальных поверхностей. Но зачем тратить на них деньги, если и с помощью подручного средства можно справится не хуже. А может, даже и лучше.Просто возьмите с кухни немного муки. Насыпьте ее на губку и тщательно натрите ей стальную поверхность. Вы удивитесь результату. Сталь будет сиять. И без каких-либо дополнительных затрат.Ополаскиватель для рта спасёт вас от неприятных запахов!Мусорное ведро часто источается неприятный аромат. Наши бабушки справлялись с этой проблемой с помощью газет. Они просто застилали ими дно мусорного ведра и забывали о посторонних запахах. Дело в том, что газеты очень хорошо впитывают влагу и запахи. Но мы предлагаем вам ещё более простой способ справиться с этой бытовой трудностью.Просто загляните в ванную. Возьмите ватный диск и смочите его ополаскиватели для рта. После чего отправьте его на дно мусорного ведра. Свежий аромат легко перебьёт все неприятные запахи.Ледяная вода поможет сохранить зелёным овощам цвет!Стручковая фасоль и брокколи — очень полезные для здоровья овощи. Однако зачастую дети и даже взрослые вовсе не горят желанием их съесть. И дело обычно в непривлекательном виде блюда. Как же их приготовить, чтобы сохранить цвет и хрустящую консистенцию? К счастью, мы точно знаем ответ.Для начала следует отварить овощи, как обычно. После чего их следует опустить в ледяную воду на пару минут. Именно это действие поможет остановить процесс варки. А значит, внешний вид вашего гарнира не пострадает.Жидкое мыло и спичка легко справятся с пятном от чернил!Если носить ручку в кармане рубашки, она может в любой момент протечь. Также пятна отвернул часто появляются на рукавах школьной формы. И каждая хозяюшка знает, как тяжело их вывести. Что же делать? Мы точно сможем ответить на этот вопрос.Для начала необходимо взять обычные спички, испорченную вещь и отправиться в ванную комнату. Там следует опустить спичку в жидкое мыло и как следует натереть пятно. Сера и мыло должны прочитать пятно насквозь. После чего стоит оставить вещь на десять минут. Затем вручную постирать с хозяйственным мылом. И только после этого можно отправлять ее в стиральную машинку. Если постирать одежду сразу, пятно будет уже не вывести.Блендер вернёт мёду нужную консистенцию!Мёд — удивительно полезная сладость. Однако мало кто сразу съедает всю банку целиком. Обычно мы оставляем его на период болезней и простуд. Но за это время мёд засыхает и засахаривается. К счастью, мы точно знаем секрет, который не позволит вам выкинуть подсохший мёд.А поможет вам обычный блендер. Именно им следует взбить мёд. Уже через минуту он будет выглядеть как новый, и вы вновь сможете употреблять его в пищу.Перекись водорода спасёт ваш наряд!Выглаженная одежда всегда выглядит опрятнее и привлекательнее. Именно поэтому хозяюшки стол ко времени проводят за гладильной доской. Однако деликатные ткани в этом вопросе очень капризны. Стоит лишь немного ошибиться с температурой, как непременно появится белые или желтые пятна. Но мы точно знаем, как быстро от них избавиться.Поможет нам в этом перекись водорода. Возьмите марлю и смочите ее в перекиси. После чего приложите ее к пятну от утюга. Включите фен с горячим воздухом и как следует просушите пятно. За счёт такой сушки. перекись пропитает пятно и растворит его изнутри. После чего следует прополоскать вещь в холодной воде и высушить. Попробуйте сами. Результат вас удивит.