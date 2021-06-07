«Пикантные» развлечения в дореволюционной России : Какими шутками обменивалось высшее общество

Открытки появились в России в 1870-х, а уже через несколько лет одним из самых «пикантных» развлечений высшего общества стало незлобное, но язвительное подтрунивание друг над другом с помощью модной новинки – почтовых карточек с картинками. Кроме детишек и цветочков на них очень быстро додумались печатать весьма двусмысленные пожелания и иллюстрации к ним. Получив некоторые из этих «поздравлений» можно было всерьез задуматься.
Интересно, что старейшая в мире открытка, отправленная в Англии 14 июля 1840 года, тоже была юмористического содержания. Обнаружена она только в 2001 году, но ее подлинность не вызывает сомнений. На открытой почтовой карточке вручную акварелью нарисована карикатура на почтовых служащих: они сидят с огромными перьями вокруг одной чернильницы, а внизу красуется надпись: «Грошовые пенаты» («Penny Penates»).
Теодор Хук, «Грошовые пенаты» - самая старая в мире почтовая открытка, 1840 год
Автором этого шаржа является английский писатель и известный шутник Теодор Хук. Он сам сделал рисунок и сам себе его послал, хотя, вероятно, «метился» он при этом в тех самых почтовых работников, которые по долгу службы должны были увидеть рисунок. Шуточная карточка была продана на аукционе в 2002 году за 31 750 фунтов стерлингов (44 300 долларов США), что является наибольшей суммой, уплаченной за открытку.
«Penny Penates» опередила время на несколько десятилетий: еще через 25 лет, в 1865 году, на Германско-Австрийском конгрессе было рассмотрено предложение о пересылке открыток, но проект был отклонен из-за «неприличной формы пересылки сообщений на открытом почтовом листе». Однако еще через несколько лет вопросы приличия перестали всех смущать и почтовые карточки стали одним из самых популярных способов общения, а идея украшать их рисунками быстро превратилась в прекрасный способ продать их подороже.
Первая открытка в России появилась в 1872 году. Самыми распространенными сюжетами в конце XIX века были, как и сегодня, поздравления с праздниками, религиозные сюжеты, дети, котики и т.п. Открытки, напечатанные на плотной бумаге, считались в старину достаточно дорогим удовольствием. Его могли позволить себе только люди состоятельные. Интересно, что при этом они порой тратили деньги на то, чтобы не порадовать знакомых, а подшутить над ними.
Открытка конца XIX века на тему семьи
Юмор дореволюционных открыток сегодня является отдельной темой для обсуждения. Подобные образцы старинного юмора сегодня даже называют «царскими мемами» - из-за краткости и яркости образов. Удивительно, что за сто с лишним лет темы для «подколов» практически не изменились. Открытки по-прежнему вполне понятны и вызывают улыбки, хотя некоторые шутки могут показаться и довольно смелыми.
Разумеется, одной из популярных тем были дамы: их красота (иногда излишняя), кокетство, брак и семья – все это остается актуальным и сегодня.
«Матушка на страже и знает, когда нужно действовать», открытка начала XX века
Открытка «Супружеская арифметика»
Еще одной «вечной темой» можно считать молодежь, которая во все времена ведет себя как-то не так:
Открытки «Типы студентов»
Актуальна, как и сто лет назад, открытка «Я взяток не беру и презираю, но денежный подарок принимаю»:
Открытка о взяточничестве
Удивительно, но даже шутки на тему вегетарианства, оказывается, не являются приметой нашего времени:
Открытка «Если мне удастся избегнуть опасности, даю слово есть мясное»
И еще две нестареющие темы: вокал и вес прекрасных дам:
Юмористические открытки начала XX века
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