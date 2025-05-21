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Почему в СССР большинство жилых домов строили именно по 5 или 9 этажей



Если внимательно посмотреть на советское жильё типовой застройки, то очень быстро станет очевиден один любопытный факт: подавляющее большинство советских домов имеет всего 5 или 9 этажей. Исключения встречаются, но редко. В связи с чем возникает вопрос: почему советская власть при решении жилищного вопроса так полюбила именно эти две цифры? Почему нельзя было строить, например, 10 или 12-этажные дома.

Этажность продиктована нормами. /Фото: realty.rbc.ru.

Этажность продиктована нормами. /Фото: realty.rbc.ru.

 

Количество этажей в советских типовых многоэтажках была продиктована существовавшими строительными нормами, которые в свою очередь росли из объективных причин. В случае с типовыми пятиэтажками ситуация обстояла предельно просто. На дворе были 1950-е годы, в европейской части Советского Союза полным ходом шла послевоенная реконструкция. По понятным причинам, в первую очередь восстанавливалась промышленность и инфраструктура. Строительство жилья отходило на второй план из-за чего многие люди жили не то, что в коммуналках, а в откровенных времянках и бараках. Однако, по мере восстановления хозяйства в стране появилась возможность развернуть жилищное строительство.
Для своего времени это был прорыв. /Фото: renovation.tass.ru.

Для своего времени это был прорыв. /Фото: renovation.tass.ru.

 

Проблема была в том, что жильё требовалось построить разом для миллионов сограждан. Поэтому первые проекты панельных и кирпичных домов были серьёзно упрощены ради снижения стоимости и увеличения темпов строительства. При этом даже такое жилье должно было отвечать жестким санитарно-эпидемиологическим нормам. Все эти сугубо объективные факторы и привели к появлению тех самых 5-этажек. С одной стороны строились они предельно быстро: порой, подобные дома складывали всего за 12 суток напряженной работы. С другой стороны, при 5 этажах с точки зрения санитарных норм можно было отказаться от некоторых «благ цивилизации» ради упрощения строительных проектов. Например, в пятиэтажках можно было обойтись без мусоропровода и лифта.


Открытие нового кооперативного дома в 1980-е. /Фото: realty.rbc.ru.

Открытие нового кооперативного дома в 1980-е. /Фото: realty.rbc.ru.

 

При этом «хрущевки» рассматривались советской властью как временный, переходный вариант каменного жилья. Предполагалось, что в перспективе следующих 10-20 лет их удастся полностью заменить более совершенными панельными домами других серий. Собственно, такими в итоге и стали многочисленные советские 9-этажки, строительство которых стали разворачивать уже в 1970-е годы. И как уже было отмечено, 9-этажность типовой застройки также была обоснована строительными, санитарными и пожарными нормами.

Так, 9-этажний дом было достаточно оснастить одним лифтом и мусоропроводом. В то же время 10-этажный дом (и выше) требовал уже двух лифтов, один из которых должен был быть грузовым. Кроме того, дома с высотностью от 10 этажей требовали создания специальных изолированных лестничных клеток, отдельной системы дымоудаления и подбора воздуха, оснащения дополнительных путей эвакуации и т.д.
9-эатжей - оптимальный формат. /Фото: flickr.com.

9-эатжей - оптимальный формат. /Фото: flickr.com.

 

Другими словами, проекты домов высотностью в 10 этажей и больше сильно усложняли, и удорожали производство подобных построек. Конечно, в Советском Союзе строили 10-, 12- и даже 16-этажные дома. Однако они были редкостью, так как каждый подобный проект становился головной болью не только для строителей, но и для городских коммунальных служб. Так, например, дома с высотностью в 10 этажей и больше требовали индивидуального напора в системе водообеспечения. В противном случае жители высотных этажей рисковали остаться без воды не только в кране, но и в туалете. А еще дома большой этажности запрещалось оснащать газовыми плитами, что в свою очередь создавало дополнительную нагрузку на энергосеть населенного пункта.
Строить нужны было для миллионов. /Фото: Pinterest.

Строить нужны было для миллионов. /Фото: Pinterest.

 

Были и другие причины, почему в Союзе не слишком любили типовую застройку выше 9 этажей. Так, например, длина стандартной пожарной лестницы составляла 28 метров, что равняется высоте 9 этажа многоэтажки. А в сейсмически небезопасных регионах страны Советов возводить дома выше 9 этажей и вовсе было опасно из-за повышенной угрозы обрушения подобной конструкции в случае землетрясения. Наконец, нелюбовь к небоскрёбам была продиктована еще и тогдашним строительным оборудованием. Большинство советских кранов в момент времени было спроектировано под строительство лишь 9-этажных домов. Таким образом можно констатировать, что высотность типовой застройки в СССР была продиктована объективными обстоятельствами, а не чьими-то субъективными «хотелками».

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