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Как видит мир ребенок до года

Как видят мир младенцы? При рождении ребенок не различает цвета, а общая картина выглядит расплывчатой. На фото ниже вы увидите, как меняется зрение ребенка до года. Полностью зрение формируется в возрасте около двух лет. Именно тогда малыш начинает видеть мир как мы, взрослые.

Как видит мир ребенок до года

Как видит мир ребенок до года

В первый месяц мир ребенка представляется просто большим серым пятном.

Как видит мир ребенок до года

Через месяц ребенок уже может различать силуэт мамы.

Как видит мир ребенок до года

В 2 месяца ребенок начинает видеть, хоть и размыто, отдаленные предметы.

Как видит мир ребенок до года

Как видите, лицо мамы в 3 месяца малыш видит достаточно четко.

Как видит мир ребенок до года

В 4 месяца мир начинает окрашиваться. Отдаленные предметы становятся все менее размытыми.

Как видит мир ребенок до года

5 месяцев. Картинка все четче.

Как видит мир ребенок до года

В 6 месяцев отдаленные предметы уже не кажутся такими размытыми.

Как видит мир ребенок до года

В 7 месяцев цвета становятся более яркими.

Как видит мир ребенок до года

8 месяцев.

Как видит мир ребенок до года

9 месяцев.

Как видит мир ребенок до года

10 месяцев. Ребенок видит достаточно четко.

Как видит мир ребенок до года

11 месяцев.

Как видит мир ребенок до года

12 месяцев.

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