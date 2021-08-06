Как видят мир младенцы? При рождении ребенок не различает цвета, а общая картина выглядит расплывчатой. На фото ниже вы увидите, как меняется зрение ребенка до года. Полностью зрение формируется в возрасте около двух лет. Именно тогда малыш начинает видеть мир как мы, взрослые.
В первый месяц мир ребенка представляется просто большим серым пятном.
Через месяц ребенок уже может различать силуэт мамы.
В 2 месяца ребенок начинает видеть, хоть и размыто, отдаленные предметы.
Как видите, лицо мамы в 3 месяца малыш видит достаточно четко.
В 4 месяца мир начинает окрашиваться. Отдаленные предметы становятся все менее размытыми.
5 месяцев. Картинка все четче.
В 6 месяцев отдаленные предметы уже не кажутся такими размытыми.
В 7 месяцев цвета становятся более яркими.
8 месяцев.
9 месяцев.
10 месяцев. Ребенок видит достаточно четко.
11 месяцев.
12 месяцев.
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Как видит мир ребенок до года
Как видят мир младенцы? При рождении ребенок не различает цвета, а общая картина выглядит расплывчатой. На фото ниже вы увидите, как меняется зрение ребенка до года. Полностью зрение формируется в возрасте около двух лет. Именно тогда малыш начинает видеть мир как мы, взрослые.
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