Как видит мир ребенок до года

Как видят мир младенцы? При рождении ребенок не различает цвета, а общая картина выглядит расплывчатой. На фото ниже вы увидите, как меняется зрение ребенка до года. Полностью зрение формируется в возрасте около двух лет. Именно тогда малыш начинает видеть мир как мы, взрослые.











В первый месяц мир ребенка представляется просто большим серым пятном.







Через месяц ребенок уже может различать силуэт мамы.







В 2 месяца ребенок начинает видеть, хоть и размыто, отдаленные предметы.







Как видите, лицо мамы в 3 месяца малыш видит достаточно четко.







В 4 месяца мир начинает окрашиваться. Отдаленные предметы становятся все менее размытыми.







5 месяцев. Картинка все четче.







В 6 месяцев отдаленные предметы уже не кажутся такими размытыми.







В 7 месяцев цвета становятся более яркими.







8 месяцев.







9 месяцев.







10 месяцев. Ребенок видит достаточно четко.







11 месяцев.







12 месяцев.



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