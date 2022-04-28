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Отель из соли на солончаке Уюни

Hotel De Sal Luna Salada – один из уникальных отелей Боливии. Уникальность его в том, что он построен на солончаке Уюни. Соленое озеро Салар-де-Уюни охватывает более десяти тысяч квадратных километров. Отель является отличным место для путников, исследующих знаменитый солончак.

Отель из соли на солончаке Уюни

Отель Hotel De Sal Luna Salada расположен прямо на знаменитом солончаке Уюни в Боливии.

Отель из соли на солончаке Уюни

Номера в отеле De Sal Luna Salada полностью построены из блоков соли. Тем не менее приятная атмосфера создает некий комфорт.

Отель из соли на солончаке Уюни

Рядом с отелем – соленое озеро Салар-де-Уюни, которое представляет собой почти десять тысяч квадратных километров соли.

Отель из соли на солончаке Уюни

В отеле семь номеров, достаточно больших, чтобы разместиться даже большой семье. Из номеров открывается прекрасный вид на солончак. Все стены сделаны из соляных блоков.

Отель из соли на солончаке Уюни

Дизайн интерьера отеля De Sal Luna Salada простой и уютный. В приоритете – современный минимализм и минимум деталей. Все номера имеют хорошую звукоизоляцию. Пол в холле покрыт мелкой солью. Телевизоры есть только в местах общего пользования, но не в апартаментах. Руководство отеля придерживается политики полного отключения от внешнего мира, покоя и релаксации. Также есть люкс для новобрачных, игровая комната с игровыми консолями, настольным теннисом, бильярдом.



Отель из соли на солончаке Уюни

Рядом с отелем проходит железная дорога, по которой когда-то возили соль.

Отель из соли на солончаке Уюни

Возвратившись с прогулки вы можете отправиться в спа-салон или сауну.

Отель из соли на солончаке Уюни

Являясь одним из самых необычных отелей в Америке , Hotel De Sal Luna Salada способен удовлетворить желания даже самых привередливых клиентов.

Отель из соли на солончаке Уюни

В ресторане Tunupa отеля можно провести вечер в веселой компании. Там подают настоящую андскую кухню и можно попробовать разные сорта вин.

Отель из соли на солончаке Уюни

В меню всегда есть деликатесы. Ресторан открывается три раза в день, на завтрак, обед и ужин.

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