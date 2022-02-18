8 легендарных советских велосипедов, на которых катался и стар, и мал

1. «Тахион»

Велосипед «Тахион».

2. «Зич-1»

Велосипед «Зич-1».

3. «Спутник»

Велосипед «Спутник».

4. «Школьник»

Велосипед «Школьник».

5. «Аист»

Велосипед «Аист».

6. «Москва-80»

Велосипед «Москва-80».

7. «Орленок»

Велосипед «Орленок».

8. «Урал»

Велосипед «Урал».