8 легендарных советских велосипедов, на которых катался и стар, и мал
В Советском Союзе велосипедов выпускалось великое множество. В некоторых гаражах и сейчас пылятся раритетные вело-экземпляры. Но время идёт, и многие предпочитают сегодня импортные велосипеды - трековые, горные, спортивные - и позабыли о старой доброй классике. В этом обзоре мы решили напомнить про легендарные советские модели, ведь на самом деле они были превосходны.
1. «Тахион»
Велосипед «Тахион».
Это был настоящий спортивно-шоссейный велосипед, который выпускали на велосипедном заводе города Харькова. История «Тахиона» насчитывает более 10 лет, поскольку выпускался он с 1981г. по 1992г. Для его создания применялся ряд зарубежных разработок и компонентов, а также алюминиевые сплавы и титан. Такие технологии позволили производителю добиться веса изделия в 9,5 кг.
Было разработано 9 моделей «Тахиона», которые предназначались для шоссейных либо трековых гонок. За все время, пока существовала марка, было выпущено всего 400 велосипедов, которые имели различные технические параметры. К сожалению, обычные люди не могли себе позволить этот дорогой велосипед, поскольку он целенаправленно создавался для участия в гонках и имел стоимость 6500 рублей.
2. «Зич-1»
Велосипед «Зич-1».
На авиационном заводе им.Чкалова выпускался велосипед «Зич-1». Он был настолько хорош, что вскоре стал предметам мечтаний почти всех детей 40-х годов, поскольку он являлся наиболее технически совершенным (и, кстати, дорогим) среди аналогов того времени. Столь дорогую покупку могли себе позволить лишь представители партийной номенклатуры, научной интеллигенции, а также крупные военные чины.
Первый «Зич-1» появился в 1946г. и сразу стал культовым. Многие велолюбители оценивают его, как лучший за период 30-х – 70-х годов. Он не только имел оригинальный на то время дизайн, но и был оснащен ручными тормозами и устройством для переключения скоростей. Кроме того на переднем крыле «Зич-1» находилась фара, которая питалась за счет небольшого генератора.
3. «Спутник»
Велосипед «Спутник».
Во многих советских семьях был именно такой велосипед. «Спутник» выпускали в 60-х – 70-х годах на Харьковском велосипедном заводе, а затем он расходился по магазинам всей страны.На «Спутник» устанавливались дюралевые либо стальные обода, усиленные педали, тормоза с симметричной тягой, улучшенные переключатели скоростей, руль спортивного типаЭтот легкодорожный велосипед считался мужским. В комплекте шли: насос, звонок, а также сумка с набором инструментов.
4. «Школьник»
Велосипед «Школьник».
Этот велосипед выпускался с 1956г. на Горьковском велосипедном заводе и являлся самым популярным среди детей. «Школьник» с успехом продавался не только на территории СССР, но и во многих других социалистических странах.
Ранние модели, рассчитанные для мальчиков, имели раму закрытую, а со временем от такой конструкции отказались. Задняя втулка велосипеда обладала свободным ходом, руль имел увеличенный вынос, а мягкое сидение было с жестким каркасом.
5. «Аист»
Велосипед «Аист».
Эта марка велосипеда оказалась настолько удачной, что и сейчас выпускается и является популярной у пользователей. «Аист» отличает простота конструкции и легкость в ремонте. Сейчас велосипеды этой марки выпускаются белорусским заводом «Аист». Сейчас разработано много модификаций и типов, таких как шоссейные, горные, дорожные, детские и пр.
6. «Москва-80»
Велосипед «Москва-80».
Название велосипеда говорит само за себя, поскольку он был создан в канун проведения в СССР олимпиады в 1980г. Предполагалось, что именно на них должна была выступить на соревнованиях советская сборная, однако позднее этого так и не случилось. Знатоки говорят, что «Москва-80» были лучшими моделями 70-х – 80-х годов.
Велосипед был изготовлен с применением отечественных алюминиевых и титановых сплавов. Вес модели едва превышал 8,0 кг, что является оптимальным для велогонок. Именно на велосипедах марки «Москва-80» ездили такие сборные команды таких стран, как Киргизия, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония и Украина.
7. «Орленок»
Велосипед «Орленок».
Этот велосипед считался культовым среди подростков 50-х. Он выпускался в Литовской ССР на Шуляйском велосипедно-моторном заводе. Конструкция «Орленка» была очень удачной для перехода от совсем детских велосипедов к взрослым моделям. За счет сверхустойчивого заднего колеса и уникальной конструкции рамы, которая не предусмотрена в других моделях этого класса, «Орленок» зарекомендовал себя, как самый надежный велосипед для детей 7-12 лет.
8. «Урал»
Велосипед «Урал».
Этот велосипед можно назвать неубиваемой классикой. Он был очень тяжелый и надежный: «Урал» не пугали большие грузы или бездорожье. Он комплектовался аптечкой, насосом и ремонтным набором. Прямо на раму можно было закрепить второе пассажирское сидение. Именно эти велосипеды часто можно видеть на дачах и в селах. Их хозяева утверждают, что такой надежности невозможно найти среди современных велосипедов импортного производства.
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