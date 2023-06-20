Военная техника в обмен на бананы, или Как в СССР появились экзотические плоды

В СССР продавались зеленые бананы / Фото: yaadmarket.com

Первые бананы появились в Советском Союзе в 1938 году / Фото: banana.by

Микоян не поддерживал решение Сталина импортировать бананы в СССР / Фото: yandex.ua

Бананы специально срезали зелеными, чтобы они не портились в процессе транспортировки / Фото: forward.com

Даже в фильме «Старик Хоттабыч» бананы зеленого цвета / Фото: www.teleguide.info

В Советский Союз завозили также сушеные (вяленые) бананы / Фото: russian.alibaba.com

В 90-х купить бананы можно было в любом городе, а не только в столице / Фото: back-in-ussr.com