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10 фактов о воспитании детей от доктора Комаровского

Подборка высказываний доктора Комаровского на тему воспитания.

10 фактов о воспитании детей от доктора Комаровского

Все знают, как делать детей, но не знают, что с ними делать потом.

Главное благополучие семьи — состояние здоровья мамы. Папа должен коршуном отбить всех, и дать маме поесть, поспать, погулять.

Если в семье есть часто болеющий ребёнок, заведите собаку. С одним ребёнком гулять забывают, а с собакой гуляют два раза в день.

По понедельникам дети болеют чаще. Потому что в воскресенье ходят в гости к бабушкам, а мерилом любви у нас, к сожалению, принято считать еду.

Дача всегда лучше, чем любое море. Если ребёнок 2 месяца бегает голодный, грязный, босой — это восстанавливает его здоровье за весь год.

Дети должны быть худыми и с шилом в заднице.

В нашу школу лучше идти в 10 лет, а заканчивать в 11. Плохо, что в школе не дают ребёнку двигаться.

Счастливый ребёнок — это, прежде всего, ребёнок здоровый и только потом уже умеющий читать и играть на скрипке.



Суть и идеология памперсов состоит в следующем: памперс не нужен ребёнку! Памперс нужен маме!

Беременность, в конце концов, длится всего 9 месяцев. Пусть вас утешит: муж слонихи — слон — должен терпеть аж 22 месяца!

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10 фактов о воспитании детей от доктора Комаровского

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10 фактов о воспитании детей от доктора КомаровскогоПодписаться на мой Instagram

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