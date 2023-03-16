10 фактов о воспитании детей от доктора Комаровского

Подборка высказываний доктора Комаровского на тему воспитания.







Все знают, как делать детей, но не знают, что с ними делать потом.



Главное благополучие семьи — состояние здоровья мамы. Папа должен коршуном отбить всех, и дать маме поесть, поспать, погулять.



Если в семье есть часто болеющий ребёнок, заведите собаку. С одним ребёнком гулять забывают, а с собакой гуляют два раза в день.



По понедельникам дети болеют чаще. Потому что в воскресенье ходят в гости к бабушкам, а мерилом любви у нас, к сожалению, принято считать еду.



Дача всегда лучше, чем любое море. Если ребёнок 2 месяца бегает голодный, грязный, босой — это восстанавливает его здоровье за весь год.



Дети должны быть худыми и с шилом в заднице.



В нашу школу лучше идти в 10 лет, а заканчивать в 11. Плохо, что в школе не дают ребёнку двигаться.



Счастливый ребёнок — это, прежде всего, ребёнок здоровый и только потом уже умеющий читать и играть на скрипке.







Суть и идеология памперсов состоит в следующем: памперс не нужен ребёнку! Памперс нужен маме!



Беременность, в конце концов, длится всего 9 месяцев. Пусть вас утешит: муж слонихи — слон — должен терпеть аж 22 месяца!



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