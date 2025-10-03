3 вещи, отношению к которым нам стоит поучиться у итальянок

1. Отношение к собственной внешности

У большинства из нас итальянки ассоциируются с Софи Лорен и Моникой Беллуччи / Фото: Pinterest

Каждая итальянка уверена в том, что она настоящая красавица, этому девочек в Италии учат с самого раннего возраста / Фото: wrongmag.ru

У итальянок нет комплексов по поводу собственной внешности, и они вообще об этом особо не переживают / Фото: vsyachyna.com

В Италии существует высказывание «acqua e sapone», что в переводе означает «вода и мыло». То есть, каждая женщина от природы прекрасна / Фото: aminoapps.com

Итальянки сильно не заморачиваются по поводу внешности, но местных мужчин это не сильно смущает / Фото: pskov.sm-news.ru

2. Как итальянские дамы относятся к своим детям

Как и во всем мире, итальянские мамочки своих деток обожают / Фото: uaua.info

Итальянки способны найти время для себя, найти возможность отдохнуть от забот о детях, переложив их на отцов / Фото: bebac.com

3. Как итальянки относятся к домашним делам

Итальянские женщины считают, что необходимо нанять человека, который будет убираться в доме, а муж обязан за это платить / Фото: capitolsearchdomestic.com

Несмотря на измены, итальянские мужья зачастую принимают неверных супруг обратно и любят их еще больше / Фото: planeta.romanticcollection.ru