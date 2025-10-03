3 вещи, отношению к которым нам стоит поучиться у итальянок

Женщины Италии! Они вызывают восхищение, у кого-то даже зависть. В их привлекательности и неотразимости ни у кого даже сомнений не возникает. В чем же заключается их секрет и что не помешает взять себе на вооружение нашим соотечественницам?
1. Отношение к собственной внешности
У большинства из нас итальянки ассоциируются с Софи Лорен и Моникой Беллуччи / Фото: Pinterest
Каждая итальянка уверена в том, что она настоящая красавица, этому девочек в Италии учат с самого раннего возраста / Фото: wrongmag.ru
Но каждая из них уверена в том, что она настоящая красавица. Этому девочек здесь учат с самого раннего возраста. Просто девочке постоянно говорят, что она самая-самая – самая необыкновенная, самая привлекательная, самая обаятельная, короче, лучше всех.
У итальянок нет комплексов по поводу собственной внешности, и они вообще об этом особо не переживают / Фото: vsyachyna.com
У итальянок нет комплексов по поводу собственной внешности, и они вообще об этом особо не переживают. Не важен вес, объем бедер, талии и груди, насколько ровные и длинные ноги. Им вообще без разницы, какие там во всем мире приняты стандарты. Они просто знают, что некрасивых женщин не бывает, и этого достаточно.
В Италии существует высказывание «acqua e sapone», что в переводе означает «вода и мыло». То есть, каждая женщина от природы прекрасна / Фото: aminoapps.com
На улицах того же Рима, да и не только, нередко можно увидеть пару, где мужчина высокий, стройный, спортивного телосложения, красивый, стильно одетый с модной прической и женщина, обладающая явно не параметрами 90х60х90: невысокая, пухленькая, в обтягивающих вещах, без макияжа. Но ее глаза сверкают радостью, на лице естественная улыбка, а в каждом движении – уверенность. Она желанна и любима – что еще нужно? Как оказалось, не важно, как именно ты выглядишь, гораздо важнее внутреннее ощущение!
Итальянки сильно не заморачиваются по поводу внешности, но местных мужчин это не сильно смущает / Фото: pskov.sm-news.ru
У нас редко можно встретить девушку или женщину, гуляющую по городу без макияжа, а чтобы прийти без боевой раскраски на работу, здесь и речи быть не может. В Италии же это в порядке вещей. Да и неудивительно – ведь в сорокаградусную жару не очень хочется наносить косметику. Более того, они и за ногтями особо не ухаживают. Часто можно увидеть у женщины облезший лак, ногти обломаны или обкусаны. Неприятный момент, которому все-таки учиться не стоит.
2. Как итальянские дамы относятся к своим детям
Как и во всем мире, итальянские мамочки своих деток обожают / Фото: uaua.info
Как и во всем мире, итальянские мамочки своих деток обожают. Они не перестают их баловать, позволяют им очень многое. Но они способны найти время для себя, найти возможность отдохнуть от забот о детях, переложив их на отцов.
Итальянки способны найти время для себя, найти возможность отдохнуть от забот о детях, переложив их на отцов / Фото: bebac.com
Нередко на пляже можно увидеть, как итальянки сидят себе спокойно под зонтиком и общаются друг с другом. Папы же занимаются детьми: строят песочные замки, купаются в море, наблюдают, чтобы с малышом все было в порядке. Мамы же в этом процессе не участвуют и никак им не мешают. Они вообще не смотрят в их сторону.
3. Как итальянки относятся к домашним делам
Итальянские женщины считают, что необходимо нанять человека, который будет убираться в доме, а муж обязан за это платить / Фото: capitolsearchdomestic.com
В этом вопросе тоже многое следует взять на вооружение. Мы привыкли все тащить на себе, в том числе и уборку в доме делать самостоятельно. Ну не доверяет большинство наших женщин посторонним людям. Итальянки же такое мнение не разделяют. Они считают, что необходимо нанять человека, который будет убираться в доме, а муж обязан за это платить. На самом деле нам нужно поучиться делегировать домашнюю работу.
Несмотря на измены, итальянские мужья зачастую принимают неверных супруг обратно и любят их еще больше / Фото: planeta.romanticcollection.ru
Есть и еще одна черта у итальянок, которой учиться все-же не нужно – они часто изменяют мужьям. Естественно, не все и не всегда, но это одна из особенностей. А самое интересное, что мужья зачастую принимают неверных супруг обратно и любят их еще больше.
