Исследователь рухнул в шахту древних катакомб и открыл неизвестные страницы истории Древнего Египта

Раскопки

Египетский обелиск Игла Клеопатры в Александрии, Египет, около 1870 года. \ Фото: images.metmuseum.org.

Слева направо: Египетская погребальная сцена с Анубисом в египетском стиле (вверху) и миф о похищении Персефоны в греческом стиле (внизу), Гробница Персефоны в Ком-эль-Шокафе, II век н.э.

Зал Каракаллы

Зал Каракаллы.

Слева направо: Зал Караккалы. \ Римский император Каракалла.

Вход в главную гробницу

Слева направо: Лестница, ведущая к главной гробнице. \ Фрагмент входа в погребальную гробницу.

Вход в погребальную гробницу, окружённый египетскими божествами. \ Фото: en.wikipedia.org.

Главная погребальная гробница

Анубис, мумифицирующий Осириса, в окружении Гора и Тота. \ Фото: live.staticflickr.com.

Раскрашенная гробница. \ Фото: osiristours.com.

Катакомбы Ком эль-Шукафа

Вход в главную камеру гробницы. \ Фото: pbs.twimg.com.

Центральная панель с изображением Анубиса, мумифицирующего тело. \ Фото: bing.com.

Украшенный саркофаг и панно с изображением Аписа-быка. \ Фото: twimg.com