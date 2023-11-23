Исследователь рухнул в шахту древних катакомб и открыл неизвестные страницы истории Древнего Египта

Александрийские катакомбы, также известные как Ком эль-Шукафа, относятся к списку семи чудес средневекового мира. Сооружение было вновь обнаружено в сентябре 1900 года, когда осёл, бродивший по окрестностям города, оказался на неустойчивой почве. Не сумев восстановить равновесие, несчастный исследователь рухнул в шахту доступа к древней гробнице.
Раскопки
Египетский обелиск Игла Клеопатры в Александрии, Египет, около 1870 года. \ Фото: images.metmuseum.org.
Вскоре после обнаружения этого места группа немецких археологов приступила к раскопкам. В последующие годы они обнажили винтовую лестницу, вырезанную вокруг круглой шахты. Внизу был вход, ведущий в круглую комнату с куполом, известную как ротонда. Там археологи обнаружили несколько статуй. На одной из них был изображён жрец греко-египетского божества Сераписа. Культ Сераписа был распространён Птолемеем, одним из полководцев Александра Македонского, а затем правителем Египта. Он сделал это в попытке объединить греков и египтян в своём царстве. Бог часто изображается как грек по внешнему виду, но украшенный египетскими орнаментами. Происходящий от поклонения египетским богам Осирису и Апису, Серапис также обладает атрибутами других божеств. Например, ему приписывались силы, относящиеся к греческому богу подземного царства Аиду. Эта статуя была одним из первых свидетельств мультикультурного характера этого места.
Слева направо: Египетская погребальная сцена с Анубисом в египетском стиле (вверху) и миф о похищении Персефоны в греческом стиле (внизу), Гробница Персефоны в Ком-эль-Шокафе, II век н.э.
Двигаясь от ротонды вглубь гробницы, группа исследователей наткнулась на обеденный зал в римском стиле. После похорон и в памятные дни родственники и друзья покойного посещали эту комнату. Поднимать тарелки и банки обратно на поверхность, вероятно, считалось плохой приметой. Таким образом, посетители намеренно разбили контейнеры с едой и вином, которые они принесли, оставив на полу осколки терракотовых кувшинов и тарелок. Когда археологи впервые вошли в комнату, они обнаружили, что она завалена осколками керамики. Вскоре после этого катакомбы стали известны как Ком эль-Шукафа.
Зал Каракаллы
Зал Каракаллы.
Ротонда соединяется с комнатой с алтарём, расположенным в центре. В стенах вырезаны места для установки саркофагов. Центральная стена камеры содержит одну греческую сцену, где Аид похищает богиню Персефону, и египетскую, где Анубис мумифицирует труп.
На полу камеры было обнаружено большое количество человеческих и лошадиных костей. Археологи предположили, что останки принадлежали жертвам массовой резни, организованной римским императором Каракаллой в 215 году нашей эры.
Слева направо: Зал Караккалы. \ Римский император Каракалла.
За восемь лет до резни местный римский гарнизон был отправлен охранять северные границы империи. Неоднократно граждане Александрии использовали ослабленное верховенство закона для протеста против правления Каракаллы. Кроме того, римский император получил известие, что александрийцы отпускали шутки по поводу того, что он убил своего брата и соправителя Гету на глазах у их матери. В одном из древних источников о резне упоминается, что Каракалла приказал александрийским юношам собраться на специально отведённой площади под предлогом проверки готовности к военной службе. Как только собралось достаточное количество александрийцев, солдаты Каракаллы окружили их и атаковали. Другая версия истории рассказывает о том, как Каракалла пригласил видных александрийских граждан на пир. Как только они начали есть, римские солдаты появились сзади и убили их. Археологи предположили, что кости, найденные на полу Зала Каракаллы, принадлежали жертвам резни. Несчастные александрийцы искали убежища в катакомбах, но были пойманы и убиты. Однако связь между резнёй Каракаллы и гробницей остаётся сомнительной, и по этой причине Зал Каракаллы также известен как Небенграб за то, что находится рядом с главной гробницей. Что касается лошадиных костей, они были осмотрены специалистами и идентифицированы как останки скаковых лошадей.
Вход в главную гробницу
Слева направо: Лестница, ведущая к главной гробнице. \ Фрагмент входа в погребальную гробницу.
Из ротонды лестница ведёт вниз ко входу, обрамлённому двумя колоннами. Над проходом изображён крылатый солнечный диск, расположенный между двумя соколами, символизирующими египетского бога Гора. На фасаде также имеются надписи с изображением двух кобр с размещёнными над ними щитами. Скорее всего эти изображения были добавлены, чтобы отпугнуть грабителей могил и других посетителей с дурными намерениями.
Проходя через вход в главную гробницу, археологи первым делом заметили две статуи, расположенные в нишах по обе стороны от дверного проёма. На одной из них изображён мужчина, одетый в египетские одежды, но при этом его волосы уложены в характерной римской традиции первого и второго веков нашей эры. Другая статуя изображает женщину, её волосы также уложены в римском стиле. Однако на ней нет одежды, как это принято у греческих статуй. Предполагается, что статуи изображают главных владельцев гробницы.
Вход в погребальную гробницу, окружённый египетскими божествами. \ Фото: en.wikipedia.org.
Стены рядом с двумя статуями украшены надписями с изображением бородатых змей, представляющих Агатодемона, греческого духа виноделен, зерна, удачи и мудрости. На своих головах змеи носят двойные короны фараонов Верхнего и Нижнего Египта. Над ними в камне высечены щиты с головой Медузы Горгоны, смотрящей на посетителей своим окаменевшим взглядом.
Главная погребальная гробница
Анубис, мумифицирующий Осириса, в окружении Гора и Тота. \ Фото: live.staticflickr.com.
Войдя в главную погребальную камеру, археологи столкнулись с тремя большими саркофагами. Каждый из них украшен в римском стиле гирляндами, головами горгон и черепом быка. На стенах над саркофагами вырезаны три рельефные панели. Центральная панель изображает Осириса, египетского бога загробной жизни, смерти и воскресения, лежащего на столе. Его мумифицирует Анубис, бог смерти, мумификации и подземного мира. По бокам кровати боги Тот и Гор помогают Анубису в погребальном обряде.
Раскрашенная гробница. \ Фото: osiristours.com.
На двух боковых панелях изображён египетский бог-бык Апис, получающий дары от фараона, стоящего рядом с ним. Богиня, возможно, Исида или Маат, наблюдает за Аписом и фараоном. Она держит перо истины, используемое для определения того, достойны ли души умерших загробной жизни. На внутренней стороне дверного проёма два рельефа Анубиса охраняют вход. Оба одеты как римские легионеры, с копьём, щитом и нагрудником.
Катакомбы Ком эль-Шукафа
Вход в главную камеру гробницы. \ Фото: pbs.twimg.com.
Катакомбы датируются вторым веком нашей эры. Сооружение достигает глубины более ста футов и было построено с использованием древней технологии вырубки камней. Все катакомбы были высечены в скальной породе в результате длительного и трудоёмкого процесса.
Центральная панель с изображением Анубиса, мумифицирующего тело. \ Фото: bing.com.
В течение столетий после их постройки катакомбы продолжали использоваться. Умерших опускали в гробницу на верёвках через вертикальную шахту, расположенную рядом с лестницей, а затем перемещали глубже под землю. Катакомбы, скорее всего, начинались как частный погребальный комплекс для мужчины и женщины, чьи статуи стоят в нишах главной гробницы. Позже, вплоть до четвёртого века нашей эры, это сооружение стало общественным кладбищем. В целом комплекс мог вместить до трёхсот трупов.
Украшенный саркофаг и панно с изображением Аписа-быка. \ Фото: twimg.com
Люди посещали это место для похорон и памятных праздников. Священники совершали жертвоприношения и ритуалы в катакомбах Ком-эль-Шукафа. Их деятельность, скорее всего, была связана с мумификацией, поскольку эта практика изображена в главной погребальной камере. В конце концов, катакомбы вышли из использования. Вход был засыпан землёй, и жители Александрии забыли об их существовании.
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