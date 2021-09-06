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Гибельная красота: 10 моделей, которые поплатились жизнью за свою привлекательность


Королевы красоты Рауда Атиф и Моника Спир | Фото: interesnoznat.com и peoples.ru

Королевы красоты Рауда Атиф и Моника Спир | Фото: interesnoznat.com и peoples.ru

10 лет назад, 28 июня 2008 г. при загадочных обстоятельствах ушла из жизни российская модель Руслана Коршунова. Ее карьера складывалась очень успешно, она работала в европейских столицах и жила в Нью-Йорке. А за 4 дня до 21-летия ее обнаружили мертвой под окнами ее квартиры на Манхэттене. К сожалению, судьбы моделей часто складываются трагически, и они нередко оказываются заложницами и жертвами своей красоты…

Гибельная красота: 10 моделей, которые поплатились жизнью за свою привлекательность

*Мисс Польша* Агнешка Котлярска | Фото: spletnik.ru

 

Польская модель Агнешка Котлярска с детства отличалась яркой красотой и свои первые титулы заслужила еще в школьные годы, участвуя в городских конкурсах. В 17 лет она начала модельную карьеру, а в 19 уже стала победительницей конкурса «Мисс Польша». В 1991 г. Агнешка стала королевой красоты на международном конкурсе фотомоделей в Японии «Мисс Интернешнл». Она принимала участие в показах и фотосессиях всемирно известных модных домов, часто появлялась на обложках журналов.
Гибельная красота: 10 моделей, которые поплатились жизнью за свою привлекательность

*Мисс Польша* Агнешка Котлярска | Фото: spletnik.ru

 

У нее было много поклонников, но один из них был особенно настойчив. 36-летний программист дежурил под окнами ее дома, засыпал письмами и звонил по телефону.
Так продолжалось 6 лет, а после того, как модель вышла замуж, случилась трагедия. Отвергнутый поклонник набросился на улице на ее мужа с ножом, а затем нанес удары и Агнешке. Муж отделался ранением в ногу, а девушка погибла. Суд приговорил преступника к 14 годам тюрьмы.
Польская модель Агнешка Котлярска | Фото: spletnik.ru

Польская модель Агнешка Котлярска | Фото: spletnik.ru

 
Гибельная красота: 10 моделей, которые поплатились жизнью за свою привлекательность

*Мисс Африка* Лайна Кеза | Фото: tengrinews.kz

 

В 2013 г. мир моды потрясло известие о трагической гибели уроженки Руанды, обладательницы титула «Мисс Африка» Лайны Кезы. 29-летняя модель была найдена зарезанной в своей лондонской квартире.
Лайна Кеза | Фото: factruz.ru

Лайна Кеза | Фото: factruz.ru

 

Убийцей оказался ее сожитель, отец 3-хлетней дочери Лайны. За несколько дней до трагедии девушка заявила ему о том, что хочет прекратить с ним отношения, так как устала от постоянных сцен ревности. Во время очередной ссоры мужчина набросился на нее с ножом на глазах у дочери.
Британская модель Кадамба Симмонс | Фото: peoples.ru

Британская модель Кадамба Симмонс | Фото: peoples.ru

 

Намерение расстаться с возлюбленным стало причиной насильственной смерти и британской фотомодели и актрисы Кадамбы Симмонс. В 1998 г. ее задушил молодой человек на почве ревности. Девушке было всего 24 года. За совершенное преступление убийца получил пожизненный срок.
Кадамба Симмонс | Фото: factruz.ru

Кадамба Симмонс | Фото: factruz.ru

 
Королева красоты Венесуэлы Моника Спир | Фото: rus.jauns.lv и и peoples.ru

Королева красоты Венесуэлы Моника Спир | Фото: rus.jauns.lv и и peoples.ru

 

В 2014 г. была убита королева красоты Венесуэлы Моника Спир. Титул «Мисс Венесуэла» она завоевала в 20 лет, в 25 лет представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Бангкоке, затем начала сниматься в сериалах. А в 29 лет была застрелена. Вместе с мужем и дочерью они ехали на машине, в дороге спустило колесо, им пришлось остановиться. Как оказалось, острые предметы рассыпали на трассе грабители: они изрешетили пулями модель и ее мужа и угнали дорогой автомобиль. Убийство королевы красоты вызвало большой резонанс в стране, о нем даже говорил в телеэфире президент Венесуэлы.
Гибельная красота: 10 моделей, которые поплатились жизнью за свою привлекательность

*Мисс Венесуэла-2004* Моника Спир | Фото: peoples.ru

 
Королева красоты Гондураса Мария Хосе Альварадо | Фото: nekropole.info и peoples.ru

Королева красоты Гондураса Мария Хосе Альварадо | Фото: nekropole.info и peoples.ru

 

«Мисс Гондурас» Мария Хосе Альварадо также погибла насильственной смертью. К 19 годам она стала королевой красоты своей страны и готовилась к конкурсу «Мисс мира». Незадолго до его начала девушка пропала, а вскоре бойфренд ее сестры сознался в совершенном преступлении: на вечеринке после ссоры с девушкой на почве ревности он выпустил в нее 12 пуль, а затем заметил, что невольной свидетельницей этого стала Мария, и решил не оставлять ее в живых. В знак скорби и уважения к погибшей в 2014 году на конкурс «Мисс мира» другую участницу решили не отправлять.
Мария Хосе Альварадо | Фото: nekropole.info

Мария Хосе Альварадо | Фото: nekropole.info

 
Королева красоты Гондураса Мария Хосе Альварадо | Фото: peoples.ru

Королева красоты Гондураса Мария Хосе Альварадо | Фото: peoples.ru

 
Микаэла МакАриви | Фото: factruz.ru

Микаэла МакАриви | Фото: factruz.ru

 

Королева красоты Ирландии Микаэла МакАриви в 2011 г. вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие на Маврикий. Однажды во время ужина она решила зайти в номер. Там оказались сотрудники отеля, которые проникли туда с целью ограбления. По предположению следствия, испугавшись, они затащили девушку в ванную и задушили. Однако вина преступников так и не была доказана – не удалось собрать достаточного количества доказательств.
Александра Петрова | Фото: cosmo.ru и starhit.ru

Александра Петрова | Фото: cosmo.ru и starhit.ru

 
Гибельная красота: 10 моделей, которые поплатились жизнью за свою привлекательность

*Мисс Россия-1996* Александра Петрова | Фото: eg.ru

 
Светлана Котова | Фото: kommersant.ru и lenta.ru

Светлана Котова | Фото: kommersant.ru и lenta.ru

 

В 1990-е гг. в России королевы красоты нередко становились жертвами криминальных разборок. Так, две финалистки конкурса «Мисс Россия-1996» Александра Петрова и Светлана Котова связались с местными авторитетами и были убиты бандитами. Петрову застрелили накануне 20-летия, Котова была задушена в 22 года.
Рауда Атиф | Фото: interesnoznat.com и peoples.ru

Рауда Атиф | Фото: interesnoznat.com и peoples.ru

 
Индийская модель Рауда Атиф | Фото: interesnoznat.com

Индийская модель Рауда Атиф | Фото: interesnoznat.com

 

Индийскую модель Рауду Атиф в 2014 г. узнал весь мир благодаря фотографии на Мальдивах. В ее глазах невероятного цвета словно отражались и небо, и океан. А спустя два года красавица появилась на обложке индийского «Vogue», после чего ее назвали одной из самых перспективных моделей. Рауда совмещала модельную карьеру с учебой в медицинском университете – в будущем она мечтала стать врачом.

Но ее мечтам не суждено было осуществиться: 31 марта 2017 г. ее тело нашли в комнате общежития. Согласно официальной версии, модель повесилась. Дверь была заперта изнутри, на теле не было следов насильственной смерти. Никто из ее знакомых до сих пор не может поверить в версию самоубийства – все в один голос говорят о том, что девушка была веселой и жизнерадостной, к тому же ее карьера складывалась очень успешно. Причины ее гибели до сих пор остаются загадкой.
Индийская модель Рауда Атиф | Фото: interesnoznat.com и segodnya.ua

Индийская модель Рауда Атиф | Фото: interesnoznat.com и segodnya.ua

 
Руслана Коршунова | Фото: rus.jauns.lv

Руслана Коршунова | Фото: rus.jauns.lv

Официальной причиной гибели российской модели, уроженки Казахстана Русланы Корушновой в Нью-Йорке было названо самоубийство. Якобы девушка выпала из окна своей квартиры. Однако близкие до сих пор не верят в эту версию и выдвигают свои предположения

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Гибельная красота: 10 моделей, которые поплатились жизнью за свою привлекательность

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Гибельная красота: 10 моделей, которые поплатились жизнью за свою привлекательностьПодписаться на мой Instagram
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