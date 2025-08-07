С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    реальная совдепия, которая совкам сильно не нравитсяСоветское морожен...
  • lakmus
    Может проще сразу купить "Антиплесень"? Содержит хлор и практически не имеет запаха.Как удалить плесе...
  • Ингерман Ланская
    это на оооочень своеобразного любителя5 вкусных блюд, к...

Быстрый способ чистки яиц

Многие после опробования данного способа по очистке яйца от скорлупы, начинают жалеть, что не узнали о нем раньше. Хотя в этом методе нет ничего особенного, но время и силы при его использовании экономятся заметно.

Быстрой способ чистки яиц

Очищаем яйца от скорлупы быстро


Варим яйца до готовности вкрутую 10-12 минут. Затем сливаем кипяток и тут же ставим их под струю холодной воды из кранка.


Быстрой способ чистки яиц

Даем немного остыть. После этого достаем яйца и по одному очищаем следующим способом.
Ударяем боковой частью яйца о твердую поверхность. Не очень сильно, но чтобы скорлупа точно треснула.

Быстрой способ чистки яиц

Затем, не поднимаю руки, прокатываем яйцо ладонью по всему его диаметру, с силой, чтобы скорлупа при надавливании трескала в течении всего прокатывания.

Быстрой способ чистки яиц

В итоге таких разносторонних нагрузок скорлупа практически сама снимается с яйца, остается ей только немного помочь.

Быстрой способ чистки яиц

Вам точно следует попробовать данный метод по очистке, прежде чем сказать, что это не работает. На одно яйцо уходит примерно 5 секунд, не более.

Читать далее →
Ссылка на первоисточник
чистка
Яйца
наверх