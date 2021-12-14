В Мексике туристов возмущает метро, проехаться в котором рискнет не каждый

Один очень неудобный поезд в Мехико.

В метро Мехико появились особые места «только для мужчин».

«Голое» сидение в метро Мехико.

Сопроводительный ролик запечатлел чувство дискомфорта, которое люди испытывают, глядя на «особенное» сидение.

Надпись перед сидением напоминает, что этот дискомфорт – ничто по сравнению с насилием.