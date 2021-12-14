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В Мексике туристов возмущает метро, проехаться в котором рискнет не каждый


Один очень неудобный поезд в Мехико.

Один очень неудобный поезд в Мехико.

 

Метро – волшебное место. Тут люди читают книг больше, чем за всю школьную программу, и смотрят новые фильмы, которые еще не вышли в кинотеатрах. Даже, если всё это приходится делать стоя. Но в то же время, разве можно сделать метро ещё более неудобным? Можно. Что и доказали в Мексике. Тут запустили необычный вагон, в котором пассажирам становится ну очень не по себе.

В метро Мехико появились особые места «только для мужчин».

В метро Мехико появились особые места «только для мужчин».

 

Представьте: вы едете утром на работу, сонный и немного злой, никого не трогаете. И тут замечаете голого мужчину, который сидит прямо рядом с вами. Да-да, совсем голый и немного без головы. Представили? Вот именно с таким зрелищем приходится сталкиваться пассажирам одного из поездов метрополитена Мехико. Спасибо хоть, это – не эксгибиционист-оригинал, а всего лишь сидение. Но уж больно специфическое.
В Мексике туристов возмущает метро, проехаться в котором рискнет не каждый

«Голое» сидение в метро Мехико.

 

«Голые» сидения в Мехико – это не дань современному искусству и даже не революционное слово в дизайне. Это – социальный проект, цель которого хорошо демонстрирует сопроводительный видеоролик. Он разъясняет пассажирам, почему над сидением в виде обнаженного мужского торса (и не только) есть надпись «Исключительно для мужчин».

Сопроводительный ролик запечатлел чувство дискомфорта, которое люди испытывают, глядя на «особенное» сидение.

Сопроводительный ролик запечатлел чувство дискомфорта, которое люди испытывают, глядя на «особенное» сидение.

 

Видео демонстрирует, как люди подходят к «особенному» сидению и чувствуют явный дискомфорт. Естественно, желающих посидеть на нём не замечено. А надпись внизу гласит: «Да, тут неудобно сидеть. Но этот дискомфорт – ничто по сравнению с сексуальным насилием, от которого ежедневно страдают женщины».
Надпись перед сидением напоминает, что этот дискомфорт – ничто по сравнению с насилием.

Надпись перед сидением напоминает, что этот дискомфорт – ничто по сравнению с насилием.

 

Вот таким необычным образом в Мексике привлекают общественное внимание к проблеме домогательств и насилия над женщинами. Хотя куда больший эффект «некомфортное» сидение производит на чопорных европейских туристов.

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В Мексике туристов возмущает метро, проехаться в котором рискнет не каждый

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В Мексике туристов возмущает метро, проехаться в котором рискнет не каждыйПодписаться на мой Instagram
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