Странные напитки в мире, об ингредиентах которых лучше даже не догадываться

Безалкогольные и алкогольные напитки в силу своих вкусовых качеств всегда были неотъемлемой частью обеда или ужина, здорового завтрака или атрибутом отдыха и расслабления. Одни из них очень простые и вкусные, например фруктовые или овощные соки. Но есть и такие, которые из-за использованных в них ингредиентов вызывают удивление, настороженность, а то и отвращение.

1. Копи Лувак Копи Лувак — это самый дорогой в мире элитный сорт кофе. Его зерна обрабатываются стандартно, но есть одно отличие. Бобы кофе должны сначала пройти процесс ферментации природным путем в желудке мусанга, пальмовой куницы, что улучшает их качество. Переработанные зерна собираются с экскрементами животного. Промышленных масштабов производство этого сорта кофе достигло в Индонезии, Восточном Тиморе и на Филиппинах. 2. Пиво из слоновьих фекалий Un, Kono Kuro Продолжая тему необычных ингредиентов для приготовления напитков, предлагаем пиво из бобов кофе, которые побывали в желудке слона. Японские пивовары решили добавить этот необычный ингредиент в новую партию пива, посвященную празднованию Дня дурака в 2013 году. Пиво в результате получило специфический привкус благодаря разрушению протеинов, которые придают кофе горечь. В 2012 году была попытка приготовить и сам кофе из ферментированных подобным образом бобов. 3. Пиво «Новый краб» Владелец пивоварни Oregons’s Rogue Ales, Джон Майер, чтобы привлечь побольше покупателей, решил создать пиво, которое вначале носило название «Бородатое пиво». Поговаривают, что вместо дрожжей он в 1978 году попробовал использовать фолликулы из своей бороды.Производитель был удивлен их благотворным влиянием на ферментацию пива. Хотя многие полагают все же, что он добавляет обычные дрожжи. 4. Напиток из птичьих гнезд Китайцы не остановились на экзотическом и деликатесном супе из гнезд ласточек и решили приготовить и газированный напиток из слюны птиц, которую они используют для прикрепления гнезд к стенам пещер. В Азии предлагают дешевый аналог данного напитка просто со вкусом этого ингредиента, в то время как настоящий готовится на основе содовой и стоит очень дорого. Цвет напитка, похожий на зеленоватый оттенок конской мочи, делает его еще менее привлекательным. 5. Gilpin Family Whisky Джеймс Гилпин, выпускник и исследователь Design Interactions в Лондоне, переоборудовал свою пивоварню, когда решил выпускать семейный виски на экспорт. В основе приготовления — моча пожилых людей, у которых диагностируют диабет. Моча диабетиков с высоким содержанием сахара очищается как обычная вода, при этом выделенный сахар поступает на производство для обеспечения процесса ферментации виски. Напиток смешивают с чистым спиртом, разливают в бутылки, на которой указывают имена добровольцев, сдавших мочу. 6. Вино, настоянное на змеях и скорпионах В этом случае точно нельзя сказать, что напиток не содержит заявленных ингредиентов. Его действительно настаивают на опущенных на несколько месяцев в бутылку с рисовым вином или другим алкогольным зерновым напитком змеях и скорпионах, ферменты которых делают свое дело, и напитки приобретают специфические характеристики. Считается, что такое вино укрепляет здоровье, поэтому в традиционной китайской медицине используется как лекарство. Такие напитки можно приобрести в Юго-Восточной Азии и через интернет. 7. Ликер «Три ящерицы» Когда-то кто-то сказал, что чем меньше, тем лучше, но китайцы и вьетнамцы решили, что из трех ящериц ликер будет намного вкуснее. Такой напиток можно приготовить и самостоятельно. Просто нужно взять живую ящерицу, желательно геккона, а лучше трех, и засунуть их в бутылку с водкой или рисовым ликером 75% крепости. В результате должен получиться невероятно целебный напиток, который еще и от злых духов оберегает.8. Вино, настоянное на мышах Китайцы решили, что достать геккона сложно, и решили заменить его на детенышей мышей. Корейцам эта идея тоже понравилась . Маленькие лысые мышата еще живыми опускаются в бутылку с рисовой водкой, где в течение года проходит ферментация. На вкус напиток напоминает бензин. 9. Напиток на основе змеиной крови и желчи Этот напиток тоже считается лечебным. Индонезиец из Джакарты, который сам называет себя Человек-кобра, занимается нетрадиционными методами лечения, в основе которых лежат кровь и желчь змеи. Отрезав у кобры голову, он выцеживает из ее тела кровь в стакан и добавляет желчь. Такое лекарство применяется для лечения от простуды, кожных заболеваний и болезней пищеварительной системы. Мужчины могут улучшить свою потенцию. 10. Чича Чича — это пиво, которое готовят из зерен кукурузы, но для ферментации добавляется слюна. Этот напиток популярен в Южной и Центральной Африке. Зерна кукурузы просто пережевываются и в виде лепешек поступают в процесс производства. В бассейне Амазонки местные племена готовят нечто похожее, пережевывая корни маниоки. 11. Напиток «Лошадиный спермосидр» На первый взгляд может показаться, что напиток похож на смесь молока и пива, но не стоит обманываться. Владельцы паба Green Man в Новой Зеландии так увлеклись идеей использования лошадиной спермы, что даже организовывают фестивали. Напиток особенно популярен среди женщин, были только единичные случаи, когда мужчины осмеливались его попробовать. Хотя все же поговаривают, что ничего такого странного там нет, это просто пиво и молоко. 12. Семенной коктейль Это напиток из текилы и спермы человека. Идея принадлежит Полу Фоти Фотенхайеру, автору Semenology. В чем его логика? Если мы едим куриные яйца и пьем молоко, почему бы не попробовать выделяемую организмом сперму. 13. Коктейль на основе плаценты Плацента содержит много питательных и полезных веществ, а формой она напоминает пиццу. Плацентофаги в Мексике и США употребляют в пищу плаценту, оставшуюся после рождения ребенка, прошедшую термическую обработку, думая, что это панацея от болезней. В сыром виде из нее можно приготовить коктейль. Такая себе своеобразная «Кровавая Мэри». 14. Вино из чайки Этот алкогольный напиток, популярный за полярным кругом, можно приготовить дома самостоятельно. Так как в том регионе с ингредиентами, способствующими ферментации, негусто, то, чтобы приготовить вино, просто надо использовать мертвую чайку. Закладываем труп в бутылку, заливаем водой, ставим на солнце и ждем, пока пройдет брожение. 15. Пиво из бычьих семенников «Устрицы из Скалистых гор» — это блюдо из жаренных бычьих семенников, которое очень популярно в Колорадо. Местные пивовары ко Дню дурака решили приготовить партию пива из того же ингредиента, которое получило полное одобрение среди местных жителей. Обжаренные яички измельчают и добавляют к семи другим ингредиентам, среди которых морская соль, солод, ячмень, хмель. Вино из чайки Этот алкогольный напиток, популярный за полярным кругом, можно приготовить дома самостоятельно. Так как в том регионе с ингредиентами, способствующими ферментации, негусто, то, чтобы приготовить вино, просто надо использовать мертвую чайку. Закладываем труп в бутылку, заливаем водой, ставим на солнце и ждем, пока пройдет брожение. 15. Пиво из бычьих семенников «Устрицы из Скалистых гор» — это блюдо из жаренных бычьих семенников, которое очень популярно в Колорадо. Местные пивовары ко Дню дурака решили приготовить партию пива из того же ингредиента, которое получило полное одобрение среди местных жителей. Обжаренные яички измельчают и добавляют к семи другим ингредиентам, среди которых морская соль, солод, ячмень, хмель.