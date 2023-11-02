15 захватывающих вещей, которые таят в себе глубины морей и океанов

Будоражащие находки из глубин.

1. Буксировочное судно Саба, затонувшее близ острова Кюрасао

Буксировочное судно на дне Карибского моря.

2. Скульптурная композиция подводного музея, расположенного на дне Карибского моря

Подводный музей в Национальном парке Канкуна.

3. Корабль USS Kittiwake, затопленный специально для тренировок дайверов

Судно USS Kittiwake на Каймановых островах.

4. Остатки грузовика, найденные в проливе Губаль, Красное море

Затонувший грузовик в Красном море.

5. Самолет, сбитый во время операции Хэйлстоун в 1944 году, сейчас покоится на дне Тихого океана, близ острова Вено

Последняя стоянка самолета.

6. Титаник... Разбитый, но не потерявший своего величества!

Титаник на дне Атлантического океана.

7. Автомобиль, найденный в водоеме недалеко от Чепстоу

Останки автомобиля на дне.

8. Парк Грин-Лейк ежегодно становится подводным после таяния снегов на Крастовых горах

Парк, который раз в год становиться подводным.

9. Кладбище военной техники, уничтоженной в 1944 году во время операции Хэйлстоун

Военная техника, похороненная на дне около атола Чуук.

10. Мотоцикл с грузового судна «Тистлегорм», которое затонуло в 1941 году в проливе Губаль

Последнее пристанище сухогруза «Тистлегорм» в Красном море.

11. Антенны военного корабля USNS General Hoyt S. Vandenberg, затопленного специально для выращивания коралловых рифов

Антенна корабля в Атлантическом море, возле острова Ки-Уэст.

12. Археологические находки в океане

Секреты Тихого океана.

13. «Аномалия», похожая на инопланетный корабль, найдена в 2011 году на дне Балтийского моря

Загадочная находка в Балтийском море.

14. Немецкий истребитель «Мессершмитт», который покоится на дне Керченского пролива со времен Второй мировой войны

Останки истребителя около Керчи.

15. Золотые монеты, найденные на дне Средиземного моря

Монеты времен Средневековья, найденные в Средиземном море .

Морские глубины таят в себе немало тайн и загадок, которые современники пытаются разгадать. Ведь на дне можно найти немало захватывающего, начиная от военных кораблей и заканчивая древними монетами и артефактами. Нам же остается любоваться этой красотой подводного мира.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: