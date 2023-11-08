8 полезных приёмов, которые точно приживутся в быту

У каждой хозяйки есть свои бытовые хитрости, которыми она с радостью делится с подругами или на форумах в интернете. Часть из этих лайфхаков, конечно, кажется странной, но есть и те, которые действительно заслуживают внимания.







В своих статьях мы делимся исключительно проверенными приемами, и вот очередная партия эффективных хитростей от мудрых хозяек со стажем.



1. Как отмыть стальные поверхности?

2. Как убрать ржавчину с металлической посуды?

3. Как приготовить полезные сырники?

4. Как уберечь фрукты от насекомых?

5. Как открутить тугую гайку?

6. Как почистить плиту без бытовой химии?

7. Как отмыть посуду без металлической губки?

8. Как нарезать лук без слез?

Раковину можно отмыть и отполировать майонезомОдним из самых популярных продуктов в холодильниках многих хозяек является майонез. Он отлично подходит для маринадов, соусов, в качестве заправки для салатов, а иногда его добавляют в борщ или суп вместо сметаны. Но кулинария – далеко не единственная область, где можно применить майонез. Оказывается, он является еще и отличным помощником в уборке. В частности, с его помощью можно привести в порядок стальные поверхности.Если вы заметили на них темные пятна, возьмите мягкую тряпку из микрофибры, смажьте ее майонезом и хорошо протрите грязный участок. После уборки металл не только очистится, но также приобретет красивый блеск. Главное – не забыть в конце протереть поверхность сухой чистой салфеткой, чтобы на ней не осталось следов майонеза.Натрите металлическую кастрюлю половинкой картофеля.Если ваша любимая металлическая посуда покрылась ржавчиной, это не повод расстраиваться, убирать ее в закрома и покупать новую. Также можете не торопиться покупать специальную бытовую химию. Для начала попробуйте избавиться от коррозии с помощью сырого картофеля. Разрежьте клубень на две части и одной половинкой хорошо потрите заржавевший участок. Дело в том, что в состав картофеля входит фосфорная кислота, которая и является главным оружием в борьбе с «рыжими пятнами». Учтите, что с первого раза овощ может убрать не все следы коррозии, поэтому вполне возможно, что процедуру нужно будет повторить.Полезные сырники без масла получаются в аэрогрилеВ целом, сырники относятся к полезным блюдам и часто присутствуют в меню на правильном питании (если, конечно, не подавать их с вареньем или сгущенным молоком). Однако нет предела совершенству, и при желании можно еще больше уменьшить их калорийность. Для этого нужно просто отказаться от использования растительного масла во время жарки. Как это сделать? Воспользоваться помощью аэрогриля! Или обычной духовки.Итак, нужно взять миску, подходящую для приготовления теста, смешать в ней 500 граммов творога, одно куриное яйцо, две-три столовых ложки сахара, щепотку разрыхлителя и 100 граммов муки. Сформируйте сырники влажными руками, выложите на решетку аэрогриля и запекайте при 260 градусах четверть часа. Сырники получатся вкусными, полезными и низкокалорийными.Выпекайте сырники на пергаменте, чтобы они не пристали к противню.Если же аэрогриля на кухне нет, воспользуйтесь помощью духовки. Застелите противень пергаментом, выложите на него сырники и запекайте при 180 градусах 25-30 минут. В середине процессе можно осторожно их перевернуть, чтобы с обеих сторон появилась аппетитная золотистая корочка.Приготовьте сладкую воду для приманивания мошек.Если вы привыкли хранить фрукты не в холодильнике, а в отдельной миске на столе, чтобы члены семьи не забывали об их присутствии в квартире, тогда вопрос, как уберечь продукты от насекомых, наверняка является для вас актуальным. К счастью, решение проблемы есть, и оно очень простое.Возьмите глубокую миску, смешайте в ней 100 миллилитров воды, две столовых ложки уксуса, одну столовую ложку сахара и пару капель жидкости для мытья посуды. Когда раствор будет готов, поставьте его на стол рядом с фруктами (желательно на ночь). Он привлечет мошек, и выбраться из миски они уже не смогут. Утром вам останется лишь вылить содержимое емкости и забыть про назойливых насекомых.Пиво поможет убрать наслоения ржавчины.Обычно с этой проблемой сталкиваются мужчины, но и женщинам иногда тоже приходится разбираться с туго завинченными гайками, поэтому иметь в арсенале пару действенных лайфхаков обязательно нужно. Самый простой из них – пиво. Да-да, вы все правильно поняли. Даже если вы не фанаты хмельного напитка, специально для таких случаев пара банок в холодильнике должна присутствовать.Чаще всего гайки не откручиваются по причине коррозии металла и наслоений ржавчины, и главная задача пива в этом случае – разъесть их. Попробуйте замочить проблемные детали в пиве и оставить на всю ночь, либо смочить мягкую тряпку в напитке и накрыть гайку на 8-10 часов. Если ржавчины немного, этот способ обязательно поможет.Используйте для чистки горчичный порошокПлита – один из самых загрязненных участков на кухне, и все мы знаем, что если не привести ее в порядок сразу после процесса готовки, через несколько дней придется тратить уйму времени на то, чтобы удалить засохшие жирные пятна, кусочки еды и пр. Но, согласитесь, что сил на полноценную уборку может попросту не хватить, особенно если вы готовили ужин после тяжелого рабочего дня.Чтобы с легкостью справиться со всеми загрязнениями, даже недельной давности, советуем использовать не бытовую химию, а обычную горчицу. Смешайте порошок с водой в пропорции 1:1, нанесите полученную массу на загрязненный участок, подождите несколько часов, а затем смойте ее теплой жидкостью. Горчица прекрасно справляется даже с застарелым жиром, поэтому после такой чистки плита будет как новая.Скатайте шарик из фольги и используйте как скребокДаже с учетом того, что на губке для мытья посуды есть жесткий абразивный слой, она все равно не справляется с некоторыми загрязнениями, особенно застаревшими. Самыми капризными в этом плане являются противни и сковороды без антипригарного покрытия –их сложно отмыть даже после долгого замачивания.Если в этот момент под рукой не оказалось металлического скребка, воспользуйтесь помощью фольги. Скатайте один или два листа в шарик и помойте им посуду. Удивительно, но фольга легко справляется даже с застарелым нагаром и жирными пятнами – вам даже не нужно прилагать особых усилий. Конечно, она стоит гораздо дороже металлического скребка, поэтому использовать ее на постоянной основе – не вариант. Но в качестве экстренного метода решения проблемы, почему бы и нет?Зажгите свечу и только после этого приступайте к нарезке.Добавлять лук в разные блюда любят многие хозяйки, а вот заниматься его нарезкой – единицы. Все дело в резком запахе, а также слезах, которые приходится неизменно проливать над овощем. В интернете можно найти большое количество советов, как резать лук, чтобы не плакать: одни хозяйки замораживают его, другие – долго держат в воде, третьи – надевают очки или держат спичку в зубах.Мы же предлагаем воспользоваться самым романтичным методом, который еще и создаст праздничное настроение. Итак, поставьте на рабочую поверхность свечу и зажгите ее. Пламя будет сжигать воздух вокруг вас, а вместе с ним – и слезоточивые луковые вещества. Рекомендуем выбирать не обычную свечу, а ароматическую, например, с запахом корицы, хвои или цитрусовых. Тогда во время готовки получится создать волшебную новогоднюю атмосферу.