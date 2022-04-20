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Хрупкие воспоминания: 15 фарфоровых предметов – ярких свидетельств первых лет советской эпохи


Фарфоровое наследие.

Фарфоровое наследие.

У каждой эпохи есть свои артефакты. Самые разнообразные. Они могут очень многое рассказать о своём времени. В этом обзоре собраны фотографии 15 фарфоровых вещиц, которые были сделаны в первые годы советской власти, а сегодня являются настоящими раритетами.

1. Фарфоровая горчичница «Старуха»


Изображение пожилой женщины в косынке с символичными знаками на платке. Автор Данько Наталья.

Изображение пожилой женщины в косынке с символичными знаками на платке. Автор Данько Наталья.

 

2. Сувенир из прошлого


Кружка «Молоко», изображающая шамаханскую царицу. Автор Данько Наталья.

Кружка «Молоко», изображающая шамаханскую царицу. Автор Данько Наталья.

 

3. Фарфоровая пластика 20 годов


Масленка «Широкая масленица» по модели Данько Натальи.

Масленка «Широкая масленица» по модели Данько Натальи.

 

4. Произведение искусства


Кофейник из сервиза «Три розы» расписан позолотой и красками. Автор Чехонин, 1923 год.

Кофейник из сервиза «Три розы» расписан позолотой и красками. Автор Чехонин, 1923 год.

 

5. Корпус для часов «Узбечка»


Фарфоровые часы в оригинальном исполнении. Автор Данько Наталья.

Фарфоровые часы в оригинальном исполнении. Автор Данько Наталья.

 

6. Фарфоровая пепельница


Фарфоровая статуэтка под названием «Крестьянка», используется как пепельница. Автор Данько Наталья.

Фарфоровая статуэтка под названием «Крестьянка», используется как пепельница. Автор Данько Наталья.

 

7. «Шота Руставели»


Изображение грузинского поэта, который сочиняет стихи в саду. Автор Данько Наталья.

Изображение грузинского поэта, который сочиняет стихи в саду. Автор Данько Наталья.

 

8. Художественное изделие


Скульптура посвященная пятилетию Красной Армии. Автор Данько Наталья.

Скульптура посвященная пятилетию Красной Армии. Автор Данько Наталья.

 

9. История народа по моделям Данько


Скульптура «Готовы к труду и обороне». Автор Данько Наталья.

Скульптура «Готовы к труду и обороне».
Автор Данько Наталья.

 

10. Агитационный фарфор


Пропаганда Советской власти «Пропади буржуазия, сгинь капитал».

Пропаганда Советской власти «Пропади буржуазия, сгинь капитал».

 

11. Тарелка с лозунгом


Страна советов ведет пропаганду труда.

Страна советов ведет пропаганду труда.

 

12. Фарфоровая тарелка


Тарелка украшена портретом вождя пролетариата.

Тарелка украшена портретом вождя пролетариата.

 

13. Эмблеммы страны


Фарфоровая тарелка изображающая крестьянина, который засевает поле. Петроград, 1920 год.

Фарфоровая тарелка изображающая крестьянина, который засевает поле. Петроград, 1920 год.

 

14. Фарфоровая вещица


Фарфоровые статуэтки, тарелки, вещицы несли срытый смысл.

Фарфоровые статуэтки, тарелки, вещицы несли срытый смысл.

 

15. Советский фарфор


Тарелка символизирующая победу рабочего класса над буржуазией. 1921 год.

Тарелка символизирующая победу рабочего класса над буржуазией. 1921 год.

 

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Хрупкие воспоминания: 15 фарфоровых предметов – ярких свидетельств первых лет советской эпохи

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Хрупкие воспоминания: 15 фарфоровых предметов – ярких свидетельств первых лет советской эпохиПодписаться на мой Instagram
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